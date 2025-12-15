Simona Halep scoate bucătarul-șef la înaintare, după ce și-a speriat clienții hotelului cu prețurile pentru Revelion: ”Ar trebui să aprecieze”

Simona Halep pare să fi găsit o nouă strategie pentru a umple camerele hotelului ei de lux din Poiana Brașov. Campioana tenisului l-a scos la înaintare pe bucătarul-șef al locației exclusiviste, într-o încercare de a-i convinge pe clienți că merită să-și cheltuie banii la ea în unitatea de cazare, în noaptea de Revelion.

După ce prețurile cerute pentru Revelion la hotelul din Poiana Brașov deținut de Simona Halep au stârnit numeroase reacții și ironii în mediul online, reprezentanții unității au venit cu o replică subtilă. Campioana tenisului a publicat pe Instagram un videoclip în care angajații hotelului laudă serviciile oferite și pun accent pe calitatea produselor folosite. De această dată, mesajul a venit chiar din bucătărie.

Bucătarul-șef al hotelului Simonei Halep: „Clientul ar trebui să aprecieze prospețimea”

La scurt timp după ce s-a aflat că sejurul de Revelion costă între 2.860 de euro și 4.060 de euro per cuplu, hotelul a lansat un nou clip de promovare. În acesta apare și bucătarul-șef Victor Mănăilă, care a transmis un mesaj direct viitorilor clienți:

„Sunt chef Mănăilă Victor, iar ceea ce apreciez cel mai mult și cred că ar trebui să aprecieze și clientul: prospețimea de care dau dovadă legumele. Vă așteptăm cu drag mereu și vă dorim poftă bună!”, a transmis bucătarul-șef al Simonei Halep.

„Hotelul Simona Halep din Poiana Brașov este un hotel nou, deschis de către campioana noastră. Cu un restaurant cosy (n.r. – confortabil), cu o capacitat de 80 de locuri, unde avem un meniu specific de Poiana Brașov. Un meniu de munte, un meniu în care îmbinăm și preparate internaționale, Franța, Italia, dar și preparate românești, reinterpretate sau pur tradiționale. Și, bineînțeles, se bazează pe legume și fructe pe car le luăm de la AST, cei care ne livrează acest produse ca să ajungă proaspete la oaspeții noștri în farfurie. Iar șeful nostru bucătar să aibă la îndemână cele mai proaspete fructe și legume”, a precizat un alt reprezentant al hotelului care apare în clip.

Oferta de Revelion a Simonei Halep

În acest moment, hotelul campioanei are disponibile camere la toate cele patru tipuri destinate cuplurilor pentru sejurul 30 decembrie 2025 – 3 ianuarie 2026. Prețurile sunt însă pe măsura exclusivității:

Smart Stay Room – 2.860 de euro

Comfort Room – 3.100 de euro

Terrace Comfort Room – 3.440 de euro

Executive Relax Room – 3.680 de euro

Signature Grand Suite – 4.160 de euro

Meniul nu este încă definitivat

Deși mai sunt mai puțin de trei săptămâni până la Revelion, hotelul de lux al Simonei Halep din Poiana Brașov nu are încă stabilit meniul pentru cina festivă. Potrivit ProSport, reprezentanții unității transmit că meniul se află „în curs de finalizare”, atât în ceea ce privește preparatele, cât și băuturile, promițând că totul va fi de calitate superioară.

