Simona Halep a încins spiritele cu oferta de Revelion 2026! I-a lovit pe români direct la portofel: “Se poate plăti și cu fonduri europene?”

De: Veronica Mavrodin 01/12/2025 | 13:31
Simona Halep face senzație cu oferta de Revelion 2026 la hotelul ei de lux din Poiana Brașov! Fostul număr 1 mondial a stârnit un adevărat val de reacții în mediul online după ce a dezvăluit prețurile pentru sejurul exclusivist de sărbători.

Deținătoarea titlurilor de Grand Slam de la Roland Garros și Wimbledon și-a transformat hotelul din Poiana Brașov într-o adevărată destinație de lux pentru Revelionul 2026. Prețurile uriașe au iscat însă controverse printre fani: sejurul de patru nopți (30 decembrie – 3 ianuarie) pornește de la 1.430 €/persoană (aproximativ 7.247 lei) și poate urca până la 2.080 €/persoană pentru camerele de top.

Ce include pachetul de lux

Simona Halep își întâmpină oaspeții cu un sejur de patru nopți în camere moderne, cu condiții premium, însă atenție: doar micul dejun, cina festivă de Revelion și un brunch de 1 ianuarie sunt incluse în preț. Pentru celelalte mese va trebui să scoți bani din portofel. De restul banilor ai acces la SPA și sală de fitness, parcare gratuită, shuttle la pârtii și evenimente live cu DJ și recitaluri.

Pe hârtie, oferta arată spectaculos, însă pentru mulți internauți prețul pare ireal de mare.

Reacțiile fanilor: „Se poate plăti cu fonduri europene?”

Oferta fostei sportive a primit o serie de critici în mediul online. Pe Facebook, fanii Simonei s-au arătat indignați de prețuri. 

„Mai mic nu se putea scrie prețul de la 1430 pers”

„Nu e prost cine cere

„Se poate plăti și cu fonduri europene? Că la ce preturi aveti….Dubai sau Coasta de azur sunt pantaloni scurți…”

„La banii ăștia petrec in Elveția la ski”

„Si mai e si la oferta!

„Cred că sunteți bolnavi cu așa prețuri, unde vă credeți, vreți să vă procopsiti repede, rușine”

„Si dacă nu vrem să o cumpăram!!!

O parte dintre comentariile fanilor

Există însă și tarife și mai impresionante. Spre exemplu, Signature Grand Suite, una dintre cele mai spațioase camere ale hotelului Simonei Halep, costă 20.800 de lei pentru patru nopți de cazare.

Hotelul Simonei Halep, lux în inima Poienii

De menționat faptul că hotelul este poziționat ca o locație premium într-una dintre cele mai căutate stațiuni de iarnă din România.

„Acest hotel pune la dispoziția oaspeților camere care includ aer condiționat, un birou, un ibric electric, un minibar, o cutie de valori, un televizor cu ecran plat și o baie proprie cu duș. Baia proprie oferă articole de toaletă gratuite. La Hotel Simona Halep – Poiana Brasov, fiecare cameră include lenjerie de pat și prosoape. Acest hotel se află la 11 km de The Black Tower și la 11 km de Piaţa Sfatului. Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav se află la 21 km”, se arată în descrierea hotelului deținut de Simona Halep.

×