Sportul cu care Simona Halep a înlocuit tenisul! Ar fi cheltuit deja 600.000 de euro pentru noua pasiune

Simona Halep, una dintre cele mai apreciate jucătoare de tenis din România și fost lider mondial în circuitul WTA, s-a retras oficial din sportul profesionist în februarie 2025, după meciul pierdut la Transylvania Open împotriva Luciei Bronzetti. Aceasta marchează sfârșitul unei cariere impresionante de aproape 15 ani, în care Halep a reușit să adune un palmares remarcabil și să lase o amprentă puternică în lumea tenisului.

Cariera sportivei românce a fost presărată cu victorii notabile, inclusiv două titluri de Grand Slam, la Roland Garros și Wimbledon, și un total de 24 de trofee WTA. De-a lungul carierei, Halep a jucat 823 de meciuri la cel mai înalt nivel, acumulând premii în valoare de peste 40 de milioane de dolari. În octombrie 2017, performanțele sale constante au culminat cu ocuparea poziției de numărul 1 mondial WTA, poziție pe care a deținut-o cu mândrie în circuitul feminin.

Sportul cu care Simona Halep a înlocuit tenisul

După retragere, Halep și-a descoperit o nouă pasiune: golful. Sportul, pe care l-a început inițial în timpul unor perioade de pauză, a devenit o modalitate de relaxare și echilibru, oferindu-i o satisfacție diferită față de adrenalina competițiilor de tenis. În jurul acestei noi pasiuni, Halep și-a reorganizat și viața personală, mutându-se într-un cartier exclusivist de lângă București, aproape de un teren de golf, unde și-a achiziționat o locuință de lux.

”M-am gândit o vreme, dar nu luasem hotărârea când am intrat pe teren. Însă am simțit că locul meu nu mai e acolo. Din punct de vedere fizic, eram accidentată la genunchi și aveam dureri. Așa că, după ce am pierdut primul set, m-am hotărât și am spus: O să mă opresc după asta. Nu, niciodată (n.r.- dacă se va întoarce în circuitul profesionist)! Asta înseamnă, probabil, că a fost decizia corectă. Asta simt acum”, a declarat Simona Halep.

