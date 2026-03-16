Mircea Seu a murit în Italia. Avea doar 45 de ani

Comunitatea din România și Italia deplânge moartea lui Mircea Seu, un tată, un muncitor respectat, care a murit la doar 45 de ani din cauza unei boli cu care a fost diagnosticat în urmă cu 6 luni.

Mircea, originar din Brașov, se mutase în Suvereto, o localitate din provincia italiană Livorno, cu mulți ani în urmă. Românul lucra ca agricultor în podgoriile locale, iar timpul liber și-l dedica pasiunilor lui: muzica și motocicletele.

Mircea Seu a murit din cauza unei boli tăcute și terbile

Munca sa în podgoriile din Suvereto îl transformase pe Mircea într-un om respectat și devotat pasiunii sale pentru munca pământului. Pasionat de motoare, românul fusese membru activ în Gemi, grupul istoric de Motocicliști din Piombio. Cei care au călătorit cu el și-l amintesc ca pe un tovarăș de drum loial, mereu gata să împărtășească fiecare moment de bucurie din viața lui. Pe lângă dragostea și pasiunea pentru adrenalina pe două roți, Mircea era puternic legat de muzică. Cânta la chitată, iar în ultima perioadă urma și lecții de tobe.

Din nefericire, în urmă cu doar 6 luni, românul a fost diagnosticat cu o boală gravă. De departe, cel mai mare gol rămâne în familia sa. Mircea lasă în urmă un fiu de 10 ani, pe care comunitatea din Italia îl sprijină să sepășească drama prin care este nevoit să treacă.

Jessica Pasquin, primărița din Suvereto, îl descrie pe Mircea ca fiind: „O persoană rezervată, care își trăia viața cu discreție. De aceea am aflat de boala lui abia cu puțin timp în urmă. Lasă o mare durere în comunitatea noastră”, a spus edilul pentru presa locală.

