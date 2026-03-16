Elena Burcioiu a fost dată dispărută în Italia, pe 2 martie. Ce s-a întâmplat 2 săptămâni mai târziu

De: Iancu Tatiana 16/03/2026 | 10:57
Românca în vârstă de 21 de ani a fost găsită!

Elena Rebeca Burcioiu a fost găsită joi seară, 13 martie, în Florența! Fata în vârstă de 21 de ani a fost dată dispărută în data de 2 martie, iar de atunci polițiștii din Italia au efectuat cercetări de căutare. În urmă cu aproape o săptămână, organele legii au identificat o geacă albă, care îi aparținea acesteia, sub un pod din Foggia.

Femeia a fost dată dispărută de prietena ei cu care locuia în același apartament. Potrivit celei care a anunțat autotitățile, aceasta a dispărut în timp ce se afla în zona șoselei naționale 16, acolo unde ar fi practicat relații sexuale contra cost.

Motivul dispariției

După 12 zile de depistări, polițiștii au identificat-o pe Elena în Florența. Totuși, aceasta a fost găsită pentru că tot ea a abordat autotitățile și s-a prezentat. În apropierea stadionului din Florența, Elena a mers și le-a spus agenților cum se numește. Aceasta a declarat că nu a fost răpită și că nu i s-a întâmplat nimic rău. Mai mult decât atât, plecarea a fost una voluntară, potrivit spuselor ei.

Chiar dacă mai multe persoane au declarat că au văzut-o și că părea speriată, Elena susține că a mers împreună cu iubitul ei și că și-a aruncat telefonul pentru că era stresată de apelurile colegei de apartament.

În urmă cu aproximativ 3 luni aceasta a închiriat împreună cu cealaltă femeie o locuință în Canosa Di Puglia. Inițial, Elena Burcioiu a lucrat ca muncitoare agricolă, iar cu zece zile înainte să dispară, a mers în zona șoselei naționale 16 și ar fi practicat prostituția. În ziua de 2 martie, tânăra s-a îndepărtat de prietena ei și a mers cu un bărbat într-un loc mai retras. Ulterior, aceasta a fost de negăsit, iar poliția a fost sesizată. Polițiștii au folosit un câine special și au făcut toate demersurile necesare pentru a da de urmă fetei. În zona dintre Foggia și San Severo, pe aceeași șosea, au găsit o haină albă de blană pe care a purtat-o în ziua dispariției.

