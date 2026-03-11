Acasă » Știri » O româncă de 21 de ani a dispărut în Italia fără urmă. Haina pe care o purta în ziua dispariției a fost găsită sub un pod

De: Iancu Tatiana 11/03/2026 | 11:50
O româncă în vârstă de 21 de ani a dispărut în data de 2 martie, în Italia. Plecată la muncă împreună cu o prietenă de-ale ei, Elena Rebeca Burcioiu a dispărut la începutul lunii martie, iar de atunci este de negăsit. Autoritățile efectuează acțiuni de depistare și se folosesc și de câini speciali pentru a da de urma acesteia. Un detaliu important a apărut în anchetă, după ce o piesă din vestimentația Elenei a fost identificată sub un pod.

În urmă cu aproximativ 3 luni, Elena Rebeca Burcioiu a închiriat, împreună cu o prietenă de-ale ei, un apartament în Canosa Di Puglia. Femeia a lucrat inițial ca muncitoare agricolă, iar cu zece zile înainte să fie de negăsit, aceasta ar fi mers în zona șoselei naționale 16, acolo unde ar fi practicat relații sexuale contra cost. Transportul până acolo ar fi fost făcut cu autobuzele extraurbane, potrivit unei presupuneri, pentru că în zonele unde se practică prostituția există stații de autobuze.

Obiect găsit sub pod

În ziua dispariției, în data de 2 martie, Elena și prietena ei au părăsit imobilul la primele ore ale dimineții și au mers către Foggia. Femeia, împreună cu un posibil client, s-au îndreptat mai departe de locul în care se afla colega ei și nu a mai revenit. Femeia cu care locuia împreună a alertat poliția, iar în vizor a fost luat un cetățean străin care le-ar fi hărțuit cu o zi înainte ca Elena să se facă nevăzută. Bărbatul le-ar fi abordat în același loc în care se afla victima la momentul dispariției. În aceeași zi în care românca a mers mai la distanță de prietena ei, cele două au vorbit la telefon. Totuși, după a fost sunată încă o dată, Elena nu a mai răspuns.

Haina Elenei a fost găsită sub pod SURSA:Stato Quotidiano
Haina Elenei a fost găsită sub pod SURSA:Stato Quotidiano

Polițiștii au găsit o haină albă pe care o purta în ziua respectivă. Potrivit unui site de știri din Italia, geaca a fost găsită între Foggia și San Severo, tot pe șoseaua națională 16, sub un pod. Acest loc este cunoscut pentru că aici obișnuiesc să aștepte femeile care practică prostituția. Polițiștii au folosit un câine special al asociației Finanzieri d’Italia pentru a verifica zona dintre Borgo la Rocca și terenurile din apropierea locului în care s-a aflat Elena împreună cu cealaltă femeie. Pe 2 martie, în această zonă a fost găsit și telefonul fetei.

Cercetările continuă, iar cei care au văzut-o pe Elena Rebeca Burcioiu sunt rugați să contacteze poliția.

Noi informații în cazul Elenei Burcioiu, românca de 21 de ani dispărută în Italia. Polițiștii sunt în căutarea unui bărbat

Nicolae Simescu a fost dat dispărut pe 2 martie 2026. Ireal unde a fost găsit după o săptămână

