Un șofer a stat prea mult la spălătoria auto și a plătit scump. Amenda primită a ajuns la 360 de euro

Un tânăr a fost nevoit să plătească o amendă costisitoare, după ce a stat prea mult să își spele mașina. Regulamentul din Viena prevede că poți sta la spălătoria auto nu mai mult de 15 minute. Din cauza neatenției și a timpului depășit, acesta a plătit scump.

Un băiat de 19 ani din Viena a trecut printr-un moment greu. El se afla la spălătoria auto, iar un moment de neatenție l-a costat 360 de euro. Acesta voia doar să își spele mașina, dar timpul pe care îl putea folosi a fost întrecut cu 10 minute.

Incidentul a avut loc anul trecut, în luna octombrie. Cu toate acestea, înștiințarea a ajuns la el abia în luna ianuarie. Situația a fost contestată de tatăl tânărului, care este avocat.

Un șofer a primit o amendă colosală

O singură vizită la o spălătorie auto din Viena a dus la o pedeapsă cu amendă. Un șofer de 19 ani s-a dus împreună cu un prieten la această spălătorie pentru a-și spăla mașina. Ei au curățat-o inclusiv cu presiune, au aspirat mașina în interior și au spălat și jantele. La final, au plătit suma pe care o datorau și au plecat. Legea din Viena, spune că poți sta la spălătorie doar 15 minute. Din neatenție, cei doi au depășit timpul cu 10 minute.

Cele 25 de minute petrecute în incinta spălătoriei i-a determinat pe organele de specialitate să îi trimită acasă o amendă. Notificarea a ajuns acasă la băiat abia anul acesta, în ianuarie. Inițial amenda pe care trebuia să o plătească era de 180 de euro și a fost clasificată la prelungirea nejustificată a staționării. Atunci când tatăl băiatului care a staționat prea mult la spălătorie a văzut că a primit această amendă a contestat-o vehement. Tatăl acestuia este avocat, deci știa regulile din țara lor.

În urma contestației, anchetatorii au decis să majoreze amenda. De la 180 de euro amenda a ajuns să fie 360 de euro. Suma modificată reprezintă „costurile de supraveghere video, identificarea proprietarului vehiculului și onorariul avocatului”, conform avocatului spălătoriei. În cazul în care amenda nu va fi achitată, operatorul i-a amenințat pe tânăr și tată său prin intermediul documentului trimis acasă, că vor merge în instanță.

