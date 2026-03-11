Acasă » Știri » Reduceri de impozit pentru românii care au panouri solare acasă. Noua lege ar putea aduce scutiri importante la taxe

Reduceri de impozit pentru românii care au panouri solare acasă. Noua lege ar putea aduce scutiri importante la taxe

De: Iancu Tatiana 11/03/2026 | 14:02
Reduceri de impozit pentru românii care au panouri solare acasă. Noua lege ar putea aduce scutiri importante la taxe
Vești excelente pentru cei care doresc să-și instaleze panouri solare / Sursă Foto: Pixabay

Noi reduceri pentru românii care folosesc sisteme în locuințe. Un proiect de lege, care a fost inițiat susținut de Guvernul Cîțu, în anul 2021, a revenit în discuțiile din Parlament. Propunerea legislativă vizează o plată mai mică a impozitului de către persoanele care au panouri solare, pompe de căldură sau folosesc materiale ecologice la renovarea locuințelor.

Anul acesta, Guvernul Bolojan a majorat impozitul de locuințe cu 80%, iar acest lucru a  readus în atenția deputaților proiectul inițiat în urmă cu 5 ani. Deciziile guvernamentale de anul trecut, care au mărit valoarea după care se calculează impozitul și au scos reducerile existente, au condus la majorarea impozitelor pe case și apartamente între 80% și 200%, adică de la 1,8 până la 3 ori.

Motivul reducerii impozitelor

Scopul proiectului este de a îndemna consiliile locale să identifice persoanele care folosesc materiale ecologice sau care amplasează panouri solare și surse de căldură regenerabile în construcția sau renovarea caselor. Mai apoi, trebuie să le acorde o reducere de impozit, ba chiar o scutire a acestuia. Totodată, întemeietorii acestui proiect au declarat că sumele pierdute în urma oferirii de scutiri sunt ușor de recuperat prin accesarea fondurilor europene disponibile în cadrul Pactului ecologic european.

Pactul verde european reprezintă strategia de creștere a UE. Lansat în 2019, acesta constă într-un pachet de inițiative în materie de politici, care plasează UE pe calea către o tranziție verde, cu obiectivul final de a atinge neutralitatea climatică până în 2050.

Pactul verde sprijină transformarea UE într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă și competitivă.

Acesta subliniază necesitatea ca toate domeniile de politici să contribuie la combaterea schimbărilor climatice. Strategia sprijină măsuri în toate sectoarele economice și acoperă energia, transporturile, industria, agricultura, finanțarea durabilă și altele, potrivit site-ului oficial al Consiliului Uniunii Europene.

Panourile solare au devenit extrem de căutate de români / Sursă Foto: Pixabay

Totuși, inițiatorii au spus că înainte ca impozitele să fie majorate, costurile bugetare ar fi reduse. Dacă o reducere de 30% este aplicată pe o perioadă de cinci ani pentru proprietarii prietenoși cu mediul și care folosesc surse de încălzire sustenabile, costul pentru bugetul local ar fi fost între 60 și 600 de lei pe an, adică în cinci ani, suma acordată ar fi fost între 300 și 3.000 de lei.

Citește și:

Hidroelectrica nu mai are cea mai bună ofertă la electricitate. Cine oferă un preț mai bun

Localitatea din România care are în subteran o adevărată comoară. Au nevoie de 3.000.000 de euro ca să ajungă la ea

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Tot mai puțini tineri români vor să plece la muncă în străinătate. Studiul care arată de ce preferă să rămână în țară
Știri
Tot mai puțini tineri români vor să plece la muncă în străinătate. Studiul care arată de ce preferă…
Emil Rengle cu Alejandro Zandes au ales data nunții! Vor avea loc două evenimente
Știri
Emil Rengle cu Alejandro Zandes au ales data nunții! Vor avea loc două evenimente
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut ridicarea imunității
Mediafax
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut...
TOP 10 | Electrocasnicele care te lasă fără bani. Care e aparatul pentru care plătești 1.000 lei la factura la curent, anual
Gandul.ro
TOP 10 | Electrocasnicele care te lasă fără bani. Care e aparatul pentru...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Polițiști din Oradea, trimiși în judecată după ce au fost filmați făcând sex în văzul clienţilor înmărmuriţi dintr-un club
Adevarul
Polițiști din Oradea, trimiși în judecată după ce au fost filmați făcând sex...
Ce sumă e obligat Roman Abramovici să doneze victimelor războiului din Ucraina, din vânzarea Chelsea
Digi24
Ce sumă e obligat Roman Abramovici să doneze victimelor războiului din Ucraina, din...
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera Deputaților
Mediafax
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera...
Parteneri
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa!...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
Click.ro
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de...
Kremlinul amenință Marea Britanie după ce ucrainenii au atacat o fabrică militară din Briansk: Vom ține cont de rolul lor
Digi 24
Kremlinul amenință Marea Britanie după ce ucrainenii au atacat o fabrică militară din Briansk: Vom...
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia...
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Soldații americani, apărați de tehnologie militară românească în Orientul Mijlociu
go4it.ro
Soldații americani, apărați de tehnologie militară românească în Orientul Mijlociu
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
TOP 10 | Electrocasnicele care te lasă fără bani. Care e aparatul pentru care plătești 1.000 lei la factura la curent, anual
Gandul.ro
TOP 10 | Electrocasnicele care te lasă fără bani. Care e aparatul pentru care plătești...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bella Santiago și Nicu Grigore se pregătesc să devină părinți! Planul „bebe” a fost ...
Bella Santiago și Nicu Grigore se pregătesc să devină părinți! Planul „bebe” a fost activat după Survivor!
Tot mai puțini tineri români vor să plece la muncă în străinătate. Studiul care arată de ce preferă ...
Tot mai puțini tineri români vor să plece la muncă în străinătate. Studiul care arată de ce preferă să rămână în țară
Atacul de la reședința Rihannei din Los Angeles a fost „premeditat”. Ce riscă femeia acuzată
Atacul de la reședința Rihannei din Los Angeles a fost „premeditat”. Ce riscă femeia acuzată
Emil Rengle cu Alejandro Zandes au ales data nunții! Vor avea loc două evenimente
Emil Rengle cu Alejandro Zandes au ales data nunții! Vor avea loc două evenimente
Cum să fii pregătit în caz de război. Lista de alimente pentru situații de urgență
Cum să fii pregătit în caz de război. Lista de alimente pentru situații de urgență
Soția lui Marian Godină a făcut anunțul după plecarea lui la Survivor. Mesajul publicat pe rețelele ...
Soția lui Marian Godină a făcut anunțul după plecarea lui la Survivor. Mesajul publicat pe rețelele sociale a atras imediat atenția fanilor
Vezi toate știrile