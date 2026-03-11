Reduceri de impozit pentru românii care au panouri solare acasă. Noua lege ar putea aduce scutiri importante la taxe

Noi reduceri pentru românii care folosesc sisteme în locuințe. Un proiect de lege, care a fost inițiat susținut de Guvernul Cîțu, în anul 2021, a revenit în discuțiile din Parlament. Propunerea legislativă vizează o plată mai mică a impozitului de către persoanele care au panouri solare, pompe de căldură sau folosesc materiale ecologice la renovarea locuințelor.

Anul acesta, Guvernul Bolojan a majorat impozitul de locuințe cu 80%, iar acest lucru a readus în atenția deputaților proiectul inițiat în urmă cu 5 ani. Deciziile guvernamentale de anul trecut, care au mărit valoarea după care se calculează impozitul și au scos reducerile existente, au condus la majorarea impozitelor pe case și apartamente între 80% și 200%, adică de la 1,8 până la 3 ori.

Motivul reducerii impozitelor

Scopul proiectului este de a îndemna consiliile locale să identifice persoanele care folosesc materiale ecologice sau care amplasează panouri solare și surse de căldură regenerabile în construcția sau renovarea caselor. Mai apoi, trebuie să le acorde o reducere de impozit, ba chiar o scutire a acestuia. Totodată, întemeietorii acestui proiect au declarat că sumele pierdute în urma oferirii de scutiri sunt ușor de recuperat prin accesarea fondurilor europene disponibile în cadrul Pactului ecologic european.

Pactul verde european reprezintă strategia de creștere a UE. Lansat în 2019, acesta constă într-un pachet de inițiative în materie de politici, care plasează UE pe calea către o tranziție verde, cu obiectivul final de a atinge neutralitatea climatică până în 2050. Pactul verde sprijină transformarea UE într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă și competitivă. Acesta subliniază necesitatea ca toate domeniile de politici să contribuie la combaterea schimbărilor climatice. Strategia sprijină măsuri în toate sectoarele economice și acoperă energia, transporturile, industria, agricultura, finanțarea durabilă și altele, potrivit site-ului oficial al Consiliului Uniunii Europene.

Totuși, inițiatorii au spus că înainte ca impozitele să fie majorate, costurile bugetare ar fi reduse. Dacă o reducere de 30% este aplicată pe o perioadă de cinci ani pentru proprietarii prietenoși cu mediul și care folosesc surse de încălzire sustenabile, costul pentru bugetul local ar fi fost între 60 și 600 de lei pe an, adică în cinci ani, suma acordată ar fi fost între 300 și 3.000 de lei.

