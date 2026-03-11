Tot mai puțini tineri români vor să plece la muncă în străinătate. Studiul care arată de ce preferă să rămână în țară

Noua generație de tineri nu mai pleacă peste hotare. Interesul pentru locurile de muncă din afara țării este tot mai scăzut. Tinerii care intră pe piața muncii preferă să o facă în România.

Tinerii din România pleacă din ce în ce mai puțin în alte țări. Principalul motiv este incertitudinea care a apărut în urma tensiunilor din Orientul Mijlociu și nu numai. Un studiu recent arată că aceștia decid să rămână în țară, chiar dacă asta înseamnă să lucreze pe un salariu minim pe economie care este destul de mic în comparație cu alte țări.

Cu toate acestea, există și tineri care hotărăsc să se ducă să muncească în altă parte, iar țările cele mai alese destinații sunt Spania, Grecia și Italia, adică cele ferite de zonele de conflict.

Tinerii nu mai pleacă din România

Dacă până acum am fost obișnuiți să avem oameni la început de drum care se duc peste hotare în diverse țări, acum lucrurile se schimbă. Războaiele care au loc în prezent îi fac pe români să rămână în țară. Un studiu realizat recent pe o platformă de recrutare, arată că în ultimul timp doar 1% dintre români au aplicat la locuri de muncă în străinătate. Dintre persoanele chestionate care au fost întrebate dacă pe viitor au de gând să plece în alte state, doar 6,3% au spus că au deja un plan concret. Alți 21,1% au explicat că ar fi dispuși să plece dacă nu vor găsi un job pe placul lor în țara noastră. Majoritatea, adică 60,1% au declarat că nu vor să plece din România. Munca de la distanță a fost și ea luată în calcul, iar în acest caz, 12,5% au spus că ar accepta un astfel de job.

Care sunt țările în care pleacă tinerii români

Cei mai interesați de o posibilă plecare sunt tinerii cu vârste cuprinse între 25-35 de ani, urmați de cei cu vârste între 18-24 de ani. Locurile în care au fost depuse cele mai multe aplicări în acest an sunt Germania, Olanda, Bulgaria, Grecia, Cipru, Emiratele Arabe Unite, Suedia și Franța. Totuși, după izbucnirea războiului dintre Iran, Israel și Statele Unite cele mai dorite țări sunt Spania, Grecia și Italia pentru că nu sunt afectate de conflict.

