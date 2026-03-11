Acasă » Știri » (P) Două legende ale anilor ’90 se întâlnesc pe aceeași scenă la București. Dr. Alban, invitat special în concertul Haddaway din 18 aprilie, de la București

De: Redacția CANCAN 11/03/2026 | 16:24
Unele melodii nu îmbătrânesc niciodată. Ele rămân undeva în memorie, legate de primele petreceri, de casete ascultate până se uza banda sau de nopți în care ringul de dans părea centrul lumii. Pe 18 aprilie, la București, două dintre vocile care au definit acea perioadă se întâlnesc din nou în fața publicului: Haddaway și Dr. Alban.

Concertul lui Haddaway, programat la Cosmo Dome, marchează un moment special. Artistul ajunge pentru prima dată pe scena Capitalei și lansează în fața publicului român noul său album, „The Sun”, într-un show care face parte din turneul Retro Love Tour.

În seara aceea însă nu va fi vorba doar despre o lansare de album. Va fi o reîntâlnire cu o epocă. Invitatul special al concertului este Dr. Alban, unul dintre numele care au dat ritmul anilor ’90. Artistul urcă pe scenă cu energia care l-a făcut celebru și cu piesele care au devenit imnuri pentru o generație, printre ele „It’s My Life”, hitul lansat în 1992 și ajuns rapid în fruntea clasamentelor europene.

Pentru public, întâlnirea dintre Haddaway și Dr. Alban nu este doar un moment muzical. Este imaginea unei epoci în care eurodance-ul domina cluburile și radiourile, iar refrenele deveneau parte din viața de zi cu zi.

Haddaway este vocea din spatele unuia dintre cele mai cunoscute hituri dance din toate timpurile, „What Is Love”, lansat în 1993 și devenit rapid un succes global. De atunci, melodia a rămas un reper al culturii pop și unul dintre cele mai recunoscute refrene ale anilor ’90.

În concertul de la București, artistul va interpreta live piesele care i-au definit cariera, „What Is Love”, „Life”, „Rock My Heart” sau „I Miss You”, dar și material nou de pe albumul „The Sun”. Publicul va avea ocazia să audă un show complet, cu trupă live și cu aceeași energie care l-a menținut pe artist pe scenele lumii timp de peste trei decenii.

Cei care l-au văzut recent spun același lucru: Haddaway urcă pe scenă cu o vitalitate rară și cu o prezență care domină sala. La 61 de ani, artistul demonstrează că muzica nu are vârstă, iar hiturile adevărate nu depind de nostalgie.

Pe 18 aprilie, la câteva zile după Paște, Bucureștiul va retrăi atmosfera anilor ’90. Două nume care au scris istorie în muzica dance vor urca pe aceeași scenă, iar pentru câteva ore timpul va părea că se întoarce.

Biletele pot fi achiziționate în continuare de pe iabilet.ro (https://m.iabilet.ro/bilete-retro-love-haddaway-dr-alban-121904/).

Pentru mulți, va fi mai mult decât un concert. Va fi momentul în care două refrene care au marcat o generație se întâlnesc din nou, live, în aceeași seară.

