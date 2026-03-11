Acasă » Exclusiv » Cum a reușit Gabriela Cristea să slăbească 30 de kilograme. Vedeta a dezvăluit secretul: „Foarte mulți specialiști au fost implicați”

Cum a reușit Gabriela Cristea să slăbească 30 de kilograme. Vedeta a dezvăluit secretul: „Foarte mulți specialiști au fost implicați”

De: roxana tudorescu 11/03/2026 | 16:58
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Criticată de hateri pentru kilogramele în plus, Gabriela Cristea a închis gura tuturor cu cea mai recentă dezvăluire! Celebra prezentatoare TV a slăbit 30 de kilograme, dar nu se oprește aici. Întregul proces continuă, iar evoluția vedetei este vizibilă cu ochiul liber. Sinceră ca întotdeauna, ea ne-a vorbit despre cum a reușit să ajungă la acest rezultat spectaculos. Toate detaliile, în articol.

Invitată în emisiunea Dan Capatos Show, Gabriela Cristea a vorbit despre procesul prin care trece pentru a ajunge la silueta mult dorită. Vedeta a mărturisit că a reușit să slăbească 30 de kilograme până acum și continuă să muncească pentru a obține rezultatul mult visat. După ce a renunțat la televiziune, ea a reușit să își dedice timpul ei și aibă mai multă grijă de ea.

Gabriela Cristea: „Am slăbit foarte mult”

Gabriela Cristea a mărturisit că a acumulat multe kilograme în perioada în care încă se afla în televiziune, dar decizia ei de a renunța a ajutat-o să facă schimbări majore în viața ei, printre care și transformarea spectaculoasă în urma luptei cu kilogramele. Vedeta a demontat zvonurile legate de o operație care ar fi dus la acest rezultat și a mărturisit că în acest proces amplu sunt implicați foarte mulți specialiști. Mai mult, ea a venit și cu un sfat pentru toți cei care ascultă sfaturi din mediul online în loc să aibă un regim realizat special pentru ei de un profesionist: să nu mai facă acest lucru.

„Am slăbit foarte mult. Mă îngrășasem foarte tare înainte să termin programul de televiziune. Nu o să povestesc acum pentru că încă sunt în proces de slăbire și sunt superstițioasă. Oricum am făcut o chestie foarte politically correct. Nu m-am operat, dacă asta era întrebarea.

Am slăbit 30 de kilograme. Când am terminat programul de televiziune, da, aveam. Adică în urmă cu un an și ceva.

Da, și foarte mulți specialiști au fost implicați. Nu vă gândiți doar să slăbiți, pentru că dacă vă apucați să slăbiți prost, vă cade părul, faceți tot felul de efecte secundare. Adică făceți-o cu cap și nu vă luați după ce zic Vasilica și Monica pe TikTok. Apelați la specialiști.”, a spus Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea a slăbit 30 de kilograme. Sursă: Instagram
Gabriela Cristea a slăbit 30 de kilograme. Sursă: Instagram

VEZI ȘI: Îl va înlocui sau nu Gabriela Cristea pe Cătălin Măruță la PRO TV? Vedeta a spus adevărul: „Am primit o propunere”

NU RATA: Ce vrea să facă Gabriela Cristea cu conacul pe care l-a cumpărat în Italia. O să dea lovitura: ”Acum o să ne vină proiectul de la arhitecți”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bella Santiago și Nicu Grigore se pregătesc să devină părinți! Planul „bebe” a fost activat după Survivor!
Exclusiv
Bella Santiago și Nicu Grigore se pregătesc să devină părinți! Planul „bebe” a fost activat după Survivor!
Ce a făcut, de fapt, Dorian Popa în Japonia. Adevărul despre escapada influencerului: „Nu a fost o vacanță”
Exclusiv
Ce a făcut, de fapt, Dorian Popa în Japonia. Adevărul despre escapada influencerului: „Nu a fost o vacanță”
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut ridicarea imunității
Mediafax
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut...
TOP 10 | Electrocasnicele care te lasă fără bani. Care e aparatul pentru care plătești 1.000 lei la factura la curent, anual
Gandul.ro
TOP 10 | Electrocasnicele care te lasă fără bani. Care e aparatul pentru...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Polițiști din Oradea, trimiși în judecată după ce au fost filmați făcând sex în văzul clienţilor înmărmuriţi dintr-un club
Adevarul
Polițiști din Oradea, trimiși în judecată după ce au fost filmați făcând sex...
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei parlamentare: „Vă pasă de români?”
Digi24
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei...
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera Deputaților
Mediafax
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera...
Parteneri
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa!...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
Click.ro
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de...
Fondatorul Telegram a rămas fără două treimi din avere. Cum a reușit Durov să piardă peste 10 miliarde de dolari
Digi 24
Fondatorul Telegram a rămas fără două treimi din avere. Cum a reușit Durov să piardă...
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia...
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Soldații americani, apărați de tehnologie militară românească în Orientul Mijlociu
go4it.ro
Soldații americani, apărați de tehnologie militară românească în Orientul Mijlociu
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
TOP 10 | Electrocasnicele care te lasă fără bani. Care e aparatul pentru care plătești 1.000 lei la factura la curent, anual
Gandul.ro
TOP 10 | Electrocasnicele care te lasă fără bani. Care e aparatul pentru care plătești...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de inteligență | Rezolvați labirintul din imagine, fără să treceți de 2 ori consecutiv prin ...
Test de inteligență | Rezolvați labirintul din imagine, fără să treceți de 2 ori consecutiv prin aceeași culoare
Ultimele clipe din viața lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze ...
Ultimele clipe din viața lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine. Mesajul transmis de nașul său
Produsul alimentar de lux care costă cât o mașină second-hand. Imagini realizate de un român uimit
Produsul alimentar de lux care costă cât o mașină second-hand. Imagini realizate de un român uimit
(P) Două legende ale anilor ’90 se întâlnesc pe aceeași scenă la București. Dr. Alban, invitat ...
(P) Două legende ale anilor ’90 se întâlnesc pe aceeași scenă la București. Dr. Alban, invitat special în concertul Haddaway din 18 aprilie, de la București
Nouă regulă pentru românii care vor să radieze o mașină. Ce trebuie să faci obligatoriu înainte ...
Nouă regulă pentru românii care vor să radieze o mașină. Ce trebuie să faci obligatoriu înainte de a o scoate din circulație
BANCUL ZILEI | „Fato, câte flori ai primit de 8 Martie?”
BANCUL ZILEI | „Fato, câte flori ai primit de 8 Martie?”
Vezi toate știrile