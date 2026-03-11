Acasă » Știri » Nicu Milotin, unul dintre cei mai cunoscuți dresori de câini din România, a fost înjunghiat mortal în plină stradă

Nicu Milotin, unul dintre cei mai cunoscuți dresori de câini din România, a fost înjunghiat mortal în plină stradă

De: Irina Vlad 11/03/2026 | 18:40
Nicu Milotin, unul dintre cei mai cunoscuți dresori de câini din România, a fost înjunghiat mortal în plină stradă
Nicu Milotin era cunoscut în comunitate ca dresor de câini/ sursă foto: social media

Nicu Milotin, în vârstă de 46 de ani, unul dintre cei mai cunoscuți dresori de câini din România, a fost înjunghiat mortal, în plină stradă, în Crevedia, chiar de ziua de nateștere a fiicei sale. Cei doi se certau de mai bine de 10 ani, iar agresorul îl amenințase de mai multe ori cu moartea.

Luni, 9 martie 2026, dresorul de câini Nicu Milotin a fost ucis în plină stradă de unul dintre vecinii săi, un bărbat de 39 de ani. Între cei ar fi izbucnit un conflict, urmat de o răfuială pe o stradă din Crevedia, pe fondul unor neînțelegeri de peste 10 ani – atunci când s-ar fi luat la bătaie prima dată. Atacatorul l-a înjunghiat mortal pe Nicu Milotin cu un cuțit, apoi victima a fost transportată de urgență la Spitalul Elias din București, însă, din păcate, rănile suferite i-au provocat decesul.

Nicu Milotin era unul dintre cei mai cunoscuți dresori de câini din România

Potrivit informațiilor din anchetă, bărbatul de 39 de ani – care l-a atacat pe Nicu – este recidivist și tocmai fusese eliberat din închisoare. Neînțelegerile dintre cei doi ar fi existat de mai mult timp, iar luni, în ziua tragediei, cei doi s-ar fi certat la telefon și ar fi decis să iasă în stradă să se bată. Amandoi și-au luat cuțitele, Nicu fiind cel care a lovit primul. În apărarea sa, rivalul său l-a înjunghiat mortal. Agresorul dresorului a suferit răni grave și a primit întrijiri medicale, notează Gândul.ro.

Nicu Milotin era cunoscut în comunitate ca dresor de câini/ sursă foto: social media

După atac, agresorul a fost reținut de polițiști și urmează să fie arestat preventiv și cercetat pentru omor calificat. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul. Surse judiciare au declarat, pentru sursa citată, că Nicu Milotin era cunoscut ca fiind o persoană violentă.

În trecut, acesta ar fi înjunghiat un bărbat, în București și ar fi fost împlicat în mai multe altercații. Moartea lui Nicu Milotin vine la 4 ani distanță de la explozia stației GPL din Crevedia, unde socrii lui Nicu și tatăl agresorului au murit în deflagrație.

Firma GPL de la Crevedia, unde a avut loc explozia, a încălat din nou legea! Ce se întâmplă cu patronii

Primarul din Crevedia își mărește salariul cu 6000 de lei la 2 luni distanță de la nenorocirea care a îndoliat România. Cum își motivează majorarea venitului

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru…
Un pensionar de 80 de ani a câștigat 2,4 milioane de lire sterline la LOTO, iar apoi a ajuns în închisoare. Ireal ce s-a întâmplat după ce a intrat în posesia banilor
Știri
Un pensionar de 80 de ani a câștigat 2,4 milioane de lire sterline la LOTO, iar apoi a…
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut ridicarea imunității
Mediafax
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut...
Val de aer polar peste România, în martie 2026. Fenomen de inversiune termică: revine iarna?
Gandul.ro
Val de aer polar peste România, în martie 2026. Fenomen de inversiune termică:...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Polițiști din Oradea, trimiși în judecată după ce au fost filmați făcând sex în văzul clienţilor înmărmuriţi dintr-un club
Adevarul
Polițiști din Oradea, trimiși în judecată după ce au fost filmați făcând sex...
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei parlamentare: „Vă pasă de români?”
Digi24
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei...
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera Deputaților
Mediafax
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera...
Parteneri
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa!...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
Click.ro
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de...
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
Digi 24
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia...
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Soldații americani, apărați de tehnologie militară românească în Orientul Mijlociu
go4it.ro
Soldații americani, apărați de tehnologie militară românească în Orientul Mijlociu
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Val de aer polar peste România, în martie 2026. Fenomen de inversiune termică: revine iarna?
Gandul.ro
Val de aer polar peste România, în martie 2026. Fenomen de inversiune termică: revine iarna?
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
BANC | „Mă uit la poza ta de profil și-mi dau seama că ești foarte bună la pat”
BANC | „Mă uit la poza ta de profil și-mi dau seama că ești foarte bună la pat”
Un pensionar de 80 de ani a câștigat 2,4 milioane de lire sterline la LOTO, iar apoi a ajuns în închisoare. ...
Un pensionar de 80 de ani a câștigat 2,4 milioane de lire sterline la LOTO, iar apoi a ajuns în închisoare. Ireal ce s-a întâmplat după ce a intrat în posesia banilor
Povestea lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine. Care ...
Povestea lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine. Care a fost cel mai mare vis al său
Zodia care va avea triplu noroc la sfârșitul săptămânii: bani, carieră și iubire. Universul e ...
Zodia care va avea triplu noroc la sfârșitul săptămânii: bani, carieră și iubire. Universul e de partea ei!
Bucurie mare în showbiz! La doi ani de la divorț, celebra artistă a devenit din nou mamă
Bucurie mare în showbiz! La doi ani de la divorț, celebra artistă a devenit din nou mamă
Vezi toate știrile