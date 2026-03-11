Nicu Milotin, unul dintre cei mai cunoscuți dresori de câini din România, a fost înjunghiat mortal în plină stradă

Nicu Milotin, în vârstă de 46 de ani, unul dintre cei mai cunoscuți dresori de câini din România, a fost înjunghiat mortal, în plină stradă, în Crevedia, chiar de ziua de nateștere a fiicei sale. Cei doi se certau de mai bine de 10 ani, iar agresorul îl amenințase de mai multe ori cu moartea.

Luni, 9 martie 2026, dresorul de câini Nicu Milotin a fost ucis în plină stradă de unul dintre vecinii săi, un bărbat de 39 de ani. Între cei ar fi izbucnit un conflict, urmat de o răfuială pe o stradă din Crevedia, pe fondul unor neînțelegeri de peste 10 ani – atunci când s-ar fi luat la bătaie prima dată. Atacatorul l-a înjunghiat mortal pe Nicu Milotin cu un cuțit, apoi victima a fost transportată de urgență la Spitalul Elias din București, însă, din păcate, rănile suferite i-au provocat decesul.

Nicu Milotin era unul dintre cei mai cunoscuți dresori de câini din România

Potrivit informațiilor din anchetă, bărbatul de 39 de ani – care l-a atacat pe Nicu – este recidivist și tocmai fusese eliberat din închisoare. Neînțelegerile dintre cei doi ar fi existat de mai mult timp, iar luni, în ziua tragediei, cei doi s-ar fi certat la telefon și ar fi decis să iasă în stradă să se bată. Amandoi și-au luat cuțitele, Nicu fiind cel care a lovit primul. În apărarea sa, rivalul său l-a înjunghiat mortal. Agresorul dresorului a suferit răni grave și a primit întrijiri medicale, notează Gândul.ro.

După atac, agresorul a fost reținut de polițiști și urmează să fie arestat preventiv și cercetat pentru omor calificat. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul. Surse judiciare au declarat, pentru sursa citată, că Nicu Milotin era cunoscut ca fiind o persoană violentă.

În trecut, acesta ar fi înjunghiat un bărbat, în București și ar fi fost împlicat în mai multe altercații. Moartea lui Nicu Milotin vine la 4 ani distanță de la explozia stației GPL din Crevedia, unde socrii lui Nicu și tatăl agresorului au murit în deflagrație.

Firma GPL de la Crevedia, unde a avut loc explozia, a încălat din nou legea! Ce se întâmplă cu patronii

Primarul din Crevedia își mărește salariul cu 6000 de lei la 2 luni distanță de la nenorocirea care a îndoliat România. Cum își motivează majorarea venitului