Suma cu care vinde ANAF o casă de 76 de metri pătrați. Are 3 camere și e situată în Satu Mare

De: David Ioan 11/03/2026 | 20:01
Foto: Facebook

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca, prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare – Serviciul Colectare Executare Silită Persoane Fizice, anunță organizarea unei licitații publice pentru valorificarea unui apartament cu trei camere situat în municipiul Satu Mare.

Procedura face parte din activitatea instituției de recuperare a creanțelor bugetare și se adresează persoanelor interesate de achiziția unui imobil într-o zonă urbană bine conectată.

ANAF scoate la licitaţie o casă de 76 mp cu 3 camere

Apartamentul scos la vânzare are o suprafață totală de 76 mp și este compartimentat în bucătărie, spațiu de depozitare, antreu, toaletă, baie și hol. Imobilul se află pe strada Delavrancea nr. 2, ap. 2, în Satu Mare, fiind înscris în Cartea Funciară nr. 175232 C1 U1 (CF vechi 14039 ind. Satu Mare), cu drept de proprietate integral, ceea ce facilitează procesul de tranzacționare.

Foto: Facebook

Licitația va avea loc în data de 27 martie 2026, la ora 11:00, la sediul instituției din Satu Mare, situat pe strada Piața Romană nr. 3 5. Evenimentul se va desfășura în prezența reprezentanților autorității fiscale, iar adjudecarea se va face conform regulilor specifice procedurii.

Ce preţ are locuinţa situată în Satu Mare

Prețul de pornire stabilit pentru licitație este de 298.650 lei, sumă care reflectă evaluarea imobilului realizată conform procedurilor legale. Participanții vor putea depune oferte în condițiile prevăzute de legislația în vigoare privind executarea silită.

Cei interesați pot viziona apartamentul până la data de 26 martie 2026, în intervalul orar 09:00–12:00, în municipiul Satu Mare. Vizionarea oferă posibilitatea evaluării directe a stării imobilului înainte de participarea la licitație. Informații suplimentare pot fi consultate în Cartea Funciară nr. 175232 C1 U1 Satu Mare, unde sunt înscrise detaliile tehnice și juridice ale proprietății.

