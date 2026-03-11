Acasă » Știri » Povestea de dragoste dintre Octavian Palferenț și soția lui. Pilotul militar și Daniela s-au căsătorit în urmă cu aproape un an

Povestea de dragoste dintre Octavian Palferenț și soția lui. Pilotul militar și Daniela s-au căsătorit în urmă cu aproape un an

De: Irina Vlad 11/03/2026 | 20:25
Povestea de dragoste dintre Octavian Palferenț și soția lui. Pilotul militar și Daniela s-au căsătorit în urmă cu aproape un an
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

Drama pilotului Octavian Palferenț a impresionat milioane de suflete. La doar 30 de ani, militarul din cadrul Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” era considerat unul dintre cei mai profesioniști și promitățori piloți de avioane F-16 – cele mai moderne aparate de zbor din dotarea Armatei Române – din noua generație. În spatele carierei de succes, Octavian devenise un familist convins. În urmă cu mai puțin de un an, se căsătorise cu Daniela, povestea lor fiind pentru mulți un exemplu de iubire și stabilitate. 

Căpitanul Palferenț Octavian, pilot militar al Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”, a murit marți, 10 martie, în timp ce încerca să salveze un câine care căzuse într-un bazin de apă din interiorul unității militare. Bărbatul a fost scos din apă de un coleg, însă se afla în stare de inconștiență. În ciuda eforturilor medicale, viața pilotului nu a mai putut fi salvată.

Uniforma militară i-a adus împreună pe Octavian și Daniela

Drama căpitanului a impresionat o țară întreagă. Dincolo de meseria pe care o iubea atât de mult și căreia îi dedica mare parte din timpul său, Octavian nu uita să fie un soț și un familist devotat. În urmă cu mai puțin de un an, pilotul se căsătorise cu Daniela Palferenț, cadru militar în structurile Ministerului Apărării Naționale.

Daniela Palferenț, cadru militar în structurile Ministerului Apărării Naționale./ sursă foto: social media

Nunta lor a avut loc anul trecut, pe 1 mai, ei fiind primii miri care au deschis sezonul nunților într-o celebră locație din Bucovina. Sala a fost decorată cu aranjamente inspirate din tema aviației, în nunațe de alb și albastru (simbolizând culorile cerului), iar masa mirilor a fost decorată cu machete de avione în miniatură.

După vestea tragediei, reprezentanții restaurantului deplâng destinul nefericit al pilotului, iar în semn de recunoștință și-au adus aminte cu bucurie de momentul în care Octavian și Daniela și-au unit destinele.

Uniforma militară i-a adus împreună pe Octavian și Daniela/ sursă foto: social media

„Au fost primii miri pe care i-am trimis în luna de miere, iar bucuria lor a dat startul unui nou sezon plin de speranță. Octavian era pilot de vânătoare pe F16, un om obișnuit să atingă cerul, dar cu o inimă profund ancorată în bunătate. Aseară am aflat, cu mare tristețe, că s-a stins din viață încercând să salveze un câine de la înec într-un bazin din unitatea militară. Un gest care spune totul despre curajul și sufletul lui.

Ne-au fost miri tare dragi și ne-au îndrăgit la rândul lor. Îi vom păstra mereu în amintire așa cum au fost în ziua nunții: plini de viață, de speranță și de iubire. Astăzi, gândurile și rugăciunile noastre merg către soția lui Palferenț Daniela și către familie. Poate că Dumnezeu avea nevoie de un pilot bun și în cer… Dumnezeu să-l așeze de-a Dreapta Lui! La Grădina Mariajelor, Octavian va rămâne mereu mirele care a deschis un sezon și o poveste pe care nu o vom uita”, este mesajul pe care l-a transmis reprezentanții locației unde Octavian Palferenț s-a căsătorit cu aleasa inimii lui.

Povestea lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine. Care a fost cel mai mare vis al său

Ultimele clipe din viața lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine. Mesajul transmis de nașul său

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Polul căldurii în România. Singura localitate cu temperaturi de 20 grade Celsius, potrivit meteorologilor ANM
Știri
Polul căldurii în România. Singura localitate cu temperaturi de 20 grade Celsius, potrivit meteorologilor ANM
Suma cu care vinde ANAF o casă de 76 de metri pătrați. Are 3 camere și e situată în Satu Mare
Știri
Suma cu care vinde ANAF o casă de 76 de metri pătrați. Are 3 camere și e situată…
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut ridicarea imunității
Mediafax
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut...
Val de aer polar peste România, în martie 2026. Fenomen de inversiune termică: revine iarna?
Gandul.ro
Val de aer polar peste România, în martie 2026. Fenomen de inversiune termică:...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Mascații au intrat din greșeală peste o mamă și fiica sa. Femeia a sunat la 112: „Nu știu ce se întâmplă și sunt foarte speriată”
Adevarul
Mascații au intrat din greșeală peste o mamă și fiica sa. Femeia a...
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei parlamentare: „Vă pasă de români?”
Digi24
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei...
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera Deputaților
Mediafax
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera...
Parteneri
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa!...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
Click.ro
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de...
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
Digi 24
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia...
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Soldații americani, apărați de tehnologie militară românească în Orientul Mijlociu
go4it.ro
Soldații americani, apărați de tehnologie militară românească în Orientul Mijlociu
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Val de aer polar peste România, în martie 2026. Fenomen de inversiune termică: revine iarna?
Gandul.ro
Val de aer polar peste România, în martie 2026. Fenomen de inversiune termică: revine iarna?
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Polul căldurii în România. Singura localitate cu temperaturi de 20 grade Celsius, potrivit meteorologilor ...
Polul căldurii în România. Singura localitate cu temperaturi de 20 grade Celsius, potrivit meteorologilor ANM
Suma cu care vinde ANAF o casă de 76 de metri pătrați. Are 3 camere și e situată în Satu Mare
Suma cu care vinde ANAF o casă de 76 de metri pătrați. Are 3 camere și e situată în Satu Mare
Când și unde va fi înmormântată Gianina Gheorghiu, artista care a murit la doar 37 de ani. Anunțul ...
Când și unde va fi înmormântată Gianina Gheorghiu, artista care a murit la doar 37 de ani. Anunțul făcut de apropiați
Livia Anton a murit în timp ce își aștepta băiețelul să iasă de la grădiniță. Avea doar 29 de ani
Livia Anton a murit în timp ce își aștepta băiețelul să iasă de la grădiniță. Avea doar 29 de ani
Motivul pentru care Șerban Huidu nu a făcut nicio zi de închisoare după accidentul cumplit din 2011: ...
Motivul pentru care Șerban Huidu nu a făcut nicio zi de închisoare după accidentul cumplit din 2011: ”Nu m-a salvat justiția”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Vezi toate știrile