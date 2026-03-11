Povestea de dragoste dintre Octavian Palferenț și soția lui. Pilotul militar și Daniela s-au căsătorit în urmă cu aproape un an

Drama pilotului Octavian Palferenț a impresionat milioane de suflete. La doar 30 de ani, militarul din cadrul Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” era considerat unul dintre cei mai profesioniști și promitățori piloți de avioane F-16 – cele mai moderne aparate de zbor din dotarea Armatei Române – din noua generație. În spatele carierei de succes, Octavian devenise un familist convins. În urmă cu mai puțin de un an, se căsătorise cu Daniela, povestea lor fiind pentru mulți un exemplu de iubire și stabilitate.

Căpitanul Palferenț Octavian, pilot militar al Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”, a murit marți, 10 martie, în timp ce încerca să salveze un câine care căzuse într-un bazin de apă din interiorul unității militare. Bărbatul a fost scos din apă de un coleg, însă se afla în stare de inconștiență. În ciuda eforturilor medicale, viața pilotului nu a mai putut fi salvată.

Uniforma militară i-a adus împreună pe Octavian și Daniela

Drama căpitanului a impresionat o țară întreagă. Dincolo de meseria pe care o iubea atât de mult și căreia îi dedica mare parte din timpul său, Octavian nu uita să fie un soț și un familist devotat. În urmă cu mai puțin de un an, pilotul se căsătorise cu Daniela Palferenț, cadru militar în structurile Ministerului Apărării Naționale.

Nunta lor a avut loc anul trecut, pe 1 mai, ei fiind primii miri care au deschis sezonul nunților într-o celebră locație din Bucovina. Sala a fost decorată cu aranjamente inspirate din tema aviației, în nunațe de alb și albastru (simbolizând culorile cerului), iar masa mirilor a fost decorată cu machete de avione în miniatură.

După vestea tragediei, reprezentanții restaurantului deplâng destinul nefericit al pilotului, iar în semn de recunoștință și-au adus aminte cu bucurie de momentul în care Octavian și Daniela și-au unit destinele.

„Au fost primii miri pe care i-am trimis în luna de miere, iar bucuria lor a dat startul unui nou sezon plin de speranță. Octavian era pilot de vânătoare pe F16, un om obișnuit să atingă cerul, dar cu o inimă profund ancorată în bunătate. Aseară am aflat, cu mare tristețe, că s-a stins din viață încercând să salveze un câine de la înec într-un bazin din unitatea militară. Un gest care spune totul despre curajul și sufletul lui.

Ne-au fost miri tare dragi și ne-au îndrăgit la rândul lor. Îi vom păstra mereu în amintire așa cum au fost în ziua nunții: plini de viață, de speranță și de iubire. Astăzi, gândurile și rugăciunile noastre merg către soția lui Palferenț Daniela și către familie. Poate că Dumnezeu avea nevoie de un pilot bun și în cer… Dumnezeu să-l așeze de-a Dreapta Lui! La Grădina Mariajelor, Octavian va rămâne mereu mirele care a deschis un sezon și o poveste pe care nu o vom uita”, este mesajul pe care l-a transmis reprezentanții locației unde Octavian Palferenț s-a căsătorit cu aleasa inimii lui.

