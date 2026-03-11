Averea de 1.2 miliarde € s-a evaporat, iar căsnicia cu EX-amanta devenită soție a ajuns la final! Rivalul din fotbal al lui Gigi Becali, lovit pe toate planurile

Ioan Niculae era, într-o perioadă, fără rival în clasamentele averilor din România, fiind considerat cel mai bogat român. Astăzi însă, povestea imperiului său financiar pare mai degrabă scenariul unui film plin cu răsturnări de situații: acuzații, trădări, combinații periculoase și o fostă amantă care i-a devenit soție în mare secret. Și tot în mare secret și-au spus adio!
În perioada 2012–2013, Ioan Niculae, fost finanțator al echipei Astra Giurgiu și rival declarat al lui Gigi Becali, ocupa prima poziție în clasamentul celor mai bogați români, cu o avere estimată la aproximativ 1,2 miliarde de euro.
De prin 2015, publicul îl vedea mai des în știrile despre dosare penale și perioadele petrecute după gratii, însă viața personală a afaceristului devenea tot mai efervescentă.
O mențiune rătăcită într-un dosar de instanță scoate la iveală o mare surpriză: Ioan Niculae a divorțat pentru a doua oară! Detaliul savuros? Aproape nimeni nu știa că între timp se și recăsătorise. Și cu cine!? Chiar cu amanta!
Informația se regăsește într-un proces civil privind o executare silită, unde ”titulara”, Nicoleta , a depus la dosar sentința de divorț și documente privind schimbarea numelui.
”Contestatoarea, prin reprezentant, depune o copie a cărții de identitate și a sentinței de divorț, cu privire la schimbarea numelui, respectiv numele TONCEA. Mai depune și chitanța reprezentând cheltuielile privind onorariul avocatului”.
Așadar, se pare că femeia despre care s-a zvonit că a determinat divorțul miliardarului de prima soție, după 30 de ani de căsnicie, a reușit într-un final să preia controlul și în acte.
Despre Nicoleta s-au spus multe, iar Mitică Dragomir a vorbit fără ocolișuri despre perioada în care Ioan Niculaer se afla în detenție, sugerând că adevăratele mutări nu se făceau în instanță, ci în afara ei.
”L-au curățat cât a stat în pușcărie, amanta lui i-a vândut pământul unuia de la Bacău cu care e acum. L-a tras puternic pe Niculae, pentru că are copil cu ea. Nu i-a vândut doar pământurile, i-a vândut și acțiuni. Nu i-a vândut tot, a vândut ce a putut”, a spus fostul președinte LPF într-un interviu.
Chiar dacă, pe hârtie, era partenera celui mai bogat român al momentului, Nicoleta nu pare să fi stat tocmai liniștită din punct de vedere financiar.
Ea a fost pe punctul de a i se pune proprire pe casă, recent, după ce ar fi împrumutat o sumă mare de la un bărbat în perioada în care era într-o relație cu miliardarul, adică în 2015.
”Creditorul”, pe nume Ionuț B., i-a oferit drept împrumut, spune el, suma de 1.200.000 lei. Înțelegerea dintre ei ar fi fost ca banii să fie restituiți în 4 tranșe de câte 300.000 lei.
Nicoleta a fost acuzată ulterior că a plătit doar primele două rate, dar nu a mai achitat restul de 600.000 lei.
În 2017 a început executarea silită împotriva ei pentru ratele neachitate. Însă abia în martie 2025 creditorul a renunțat la executare, iar apoi creanța a fost cesionată unui alt creditor.
Deoarece Nicoleta nu a fost notificată despre cesiune, iar termenul legal de 3 ani pentru executare se împlinise, instanța a decis recent că dreptul de a executa silit s-a prescris și a anulat abia acum toate actele de executare. Adică a scăpat fără să mai plătească restul datoriei.
