Acasă » Exclusiv » Averea de 1.2 miliarde € s-a evaporat, iar căsnicia cu EX-amanta devenită soție a ajuns la final! Rivalul din fotbal al lui Gigi Becali, lovit pe toate planurile

Averea de 1.2 miliarde € s-a evaporat, iar căsnicia cu EX-amanta devenită soție a ajuns la final! Rivalul din fotbal al lui Gigi Becali, lovit pe toate planurile

De: Keva Iosif 11/03/2026 | 22:00
Averea de 1.2 miliarde € s-a evaporat, iar căsnicia cu EX-amanta devenită soție a ajuns la final! Rivalul din fotbal al lui Gigi Becali, lovit pe toate planurile
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Ioan Niculae era, într-o perioadă, fără rival în clasamentele averilor din România, fiind considerat cel mai bogat român. Astăzi însă, povestea imperiului său financiar pare mai degrabă scenariul unui film plin cu răsturnări de situații: acuzații, trădări, combinații periculoase și o fostă amantă care i-a devenit soție în mare secret. Și tot în mare secret și-au spus adio!

În perioada 2012–2013, Ioan Niculae, fost finanțator al echipei Astra Giurgiu și rival declarat al lui Gigi Becali, ocupa prima poziție în clasamentul celor mai bogați români, cu o avere estimată la aproximativ 1,2 miliarde de euro.

De prin 2015, publicul îl vedea mai des în știrile despre dosare penale și perioadele petrecute după gratii, însă viața personală a afaceristului devenea tot mai efervescentă.

O mențiune rătăcită într-un dosar de instanță scoate la iveală o mare surpriză: Ioan Niculae a divorțat pentru a doua oară! Detaliul savuros? Aproape nimeni nu știa că între timp se și recăsătorise. Și cu cine!? Chiar cu amanta!

Ioan Niculae, a fost surprins cu subprefecta de Teleorman, în Nicosia
Ioan Niculae

Informația se regăsește într-un proces civil privind o executare silită, unde ”titulara”, Nicoleta , a depus la dosar sentința de divorț și documente privind schimbarea numelui.

”Contestatoarea, prin reprezentant, depune o copie a cărții de identitate și a sentinței de divorț, cu privire la schimbarea numelui, respectiv numele TONCEA. Mai depune și chitanța reprezentând cheltuielile privind onorariul avocatului”.

Așadar, se pare că femeia despre care s-a zvonit că a determinat divorțul miliardarului de prima soție, după 30 de ani de căsnicie, a reușit într-un final să preia controlul și în acte.

Despre Nicoleta s-au spus multe, iar Mitică Dragomir a vorbit fără ocolișuri despre perioada în care Ioan Niculaer se afla în detenție, sugerând că adevăratele mutări nu se făceau în instanță, ci în afara ei.

”L-au curățat cât a stat în pușcărie, amanta lui i-a vândut pământul unuia de la Bacău cu care e acum. L-a tras puternic pe Niculae, pentru că are copil cu ea. Nu i-a vândut doar pământurile, i-a vândut și acțiuni. Nu i-a vândut tot, a vândut ce a putut”, a spus fostul președinte LPF într-un interviu.

Casa amenințată de un împrumut uriaș

Chiar dacă, pe hârtie, era partenera celui mai bogat român al momentului, Nicoleta nu pare să fi stat tocmai liniștită din punct de vedere financiar.

Ea a fost pe punctul de a i se pune proprire pe casă, recent, după ce ar fi împrumutat o sumă mare de la un bărbat în perioada în care era într-o relație cu miliardarul, adică în 2015.

”Creditorul”, pe nume Ionuț B., i-a oferit drept împrumut, spune el, suma de 1.200.000 lei. Înțelegerea dintre ei ar fi fost ca banii să fie restituiți în 4 tranșe de câte 300.000 lei.

Nicoleta a fost acuzată ulterior că a plătit doar primele două rate, dar nu a mai achitat restul de 600.000 lei.

În 2017 a început executarea silită împotriva ei pentru ratele neachitate. Însă abia în martie 2025 creditorul a renunțat la executare, iar apoi creanța a fost cesionată unui alt creditor.

Deoarece Nicoleta nu a fost notificată despre cesiune, iar termenul legal de 3 ani pentru executare se împlinise, instanța a decis recent că dreptul de a executa silit s-a prescris și a anulat abia acum toate actele de executare. Adică a scăpat fără să mai plătească restul datoriei.

NU RATA: Ioan Niculae, pe ”blat” în Cipru cu subprefecta de Teleorman. Rivalul din fotbal al lui Gigi Becali nu se predă nici la 71 de ani: e mare ”jucător”!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Nu a ajuns ispită la Insula Iubirii, dar și-a făcut talentul în viața reală! Influencerul de 24 de ani a pus mâna pe “sexy-doctorița” (32 de ani)
Exclusiv
Nu a ajuns ispită la Insula Iubirii, dar și-a făcut talentul în viața reală! Influencerul de 24 de…
Fosta soție a lui Daniel Tudorache a scos din arhivă dovezile și îl pulverizează pe fostul edil: “Au fabricat un ordin de plată fals!”
Exclusiv
Fosta soție a lui Daniel Tudorache a scos din arhivă dovezile și îl pulverizează pe fostul edil: “Au…
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut ridicarea imunității
Mediafax
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut...
Val de aer polar peste România, în martie 2026. Fenomen de inversiune termică: revine iarna?
Gandul.ro
Val de aer polar peste România, în martie 2026. Fenomen de inversiune termică:...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Mascații au intrat din greșeală peste o mamă și fiica sa. Femeia a sunat la 112: „Nu știu ce se întâmplă și sunt foarte speriată”
Adevarul
Mascații au intrat din greșeală peste o mamă și fiica sa. Femeia a...
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei parlamentare: „Vă pasă de români?”
Digi24
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei...
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera Deputaților
Mediafax
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera...
Parteneri
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa!...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Pe 12 martie 2026, trei zodii atrag prosperitatea financiară în timpul lui Mercur retrograd. Taurii primesc recompense neașteptate
Click.ro
Pe 12 martie 2026, trei zodii atrag prosperitatea financiară în timpul lui Mercur retrograd. Taurii...
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
Digi 24
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia...
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Soldații americani, apărați de tehnologie militară românească în Orientul Mijlociu
go4it.ro
Soldații americani, apărați de tehnologie militară românească în Orientul Mijlociu
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Val de aer polar peste România, în martie 2026. Fenomen de inversiune termică: revine iarna?
Gandul.ro
Val de aer polar peste România, în martie 2026. Fenomen de inversiune termică: revine iarna?
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Nu a ajuns ispită la Insula Iubirii, dar și-a făcut talentul în viața reală! Influencerul de 24 ...
Nu a ajuns ispită la Insula Iubirii, dar și-a făcut talentul în viața reală! Influencerul de 24 de ani a pus mâna pe “sexy-doctorița” (32 de ani)
Revine Vacanța Mare?! Mugur Mihăescu a făcut anunțul despre show-ul de comedie: ”Nu a dispărut ...
Revine Vacanța Mare?! Mugur Mihăescu a făcut anunțul despre show-ul de comedie: ”Nu a dispărut niciodată!”
Nu e o glumă! Cât plătește chirie un bărbat pentru un apartament de doar 18 metri pătrați
Nu e o glumă! Cât plătește chirie un bărbat pentru un apartament de doar 18 metri pătrați
Fosta soție a lui Daniel Tudorache a scos din arhivă dovezile și îl pulverizează pe fostul edil: ...
Fosta soție a lui Daniel Tudorache a scos din arhivă dovezile și îl pulverizează pe fostul edil: “Au fabricat un ordin de plată fals!”
Familia Kardashian-Jenner se mărește din nou. Cine așteaptă încă un copil
Familia Kardashian-Jenner se mărește din nou. Cine așteaptă încă un copil
Marius Tucă Show începe joi, 12 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Marius Tucă Show începe joi, 12 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Vezi toate știrile