Averea de 1.2 miliarde € s-a evaporat, iar căsnicia cu EX-amanta devenită soție a ajuns la final! Rivalul din fotbal al lui Gigi Becali, lovit pe toate planurile

Ioan Niculae era, într-o perioadă, fără rival în clasamentele averilor din România, fiind considerat cel mai bogat român. Astăzi însă, povestea imperiului său financiar pare mai degrabă scenariul unui film plin cu răsturnări de situații: acuzații, trădări, combinații periculoase și o fostă amantă care i-a devenit soție în mare secret. Și tot în mare secret și-au spus adio!

În perioada 2012–2013, Ioan Niculae, fost finanțator al echipei Astra Giurgiu și rival declarat al lui Gigi Becali, ocupa prima poziție în clasamentul celor mai bogați români, cu o avere estimată la aproximativ 1,2 miliarde de euro.

De prin 2015, publicul îl vedea mai des în știrile despre dosare penale și perioadele petrecute după gratii, însă viața personală a afaceristului devenea tot mai efervescentă.

O mențiune rătăcită într-un dosar de instanță scoate la iveală o mare surpriză: Ioan Niculae a divorțat pentru a doua oară! Detaliul savuros? Aproape nimeni nu știa că între timp se și recăsătorise. Și cu cine!? Chiar cu amanta!

Informația se regăsește într-un proces civil privind o executare silită, unde ”titulara”, Nicoleta , a depus la dosar sentința de divorț și documente privind schimbarea numelui.

”Contestatoarea, prin reprezentant, depune o copie a cărții de identitate și a sentinței de divorț, cu privire la schimbarea numelui, respectiv numele TONCEA. Mai depune și chitanța reprezentând cheltuielile privind onorariul avocatului”.

Așadar, se pare că femeia despre care s-a zvonit că a determinat divorțul miliardarului de prima soție, după 30 de ani de căsnicie, a reușit într-un final să preia controlul și în acte.

Despre Nicoleta s-au spus multe, iar Mitică Dragomir a vorbit fără ocolișuri despre perioada în care Ioan Niculaer se afla în detenție, sugerând că adevăratele mutări nu se făceau în instanță, ci în afara ei.

”L-au curățat cât a stat în pușcărie, amanta lui i-a vândut pământul unuia de la Bacău cu care e acum. L-a tras puternic pe Niculae, pentru că are copil cu ea. Nu i-a vândut doar pământurile, i-a vândut și acțiuni. Nu i-a vândut tot, a vândut ce a putut”, a spus fostul președinte LPF într-un interviu.

Casa amenințată de un împrumut uriaș

Chiar dacă, pe hârtie, era partenera celui mai bogat român al momentului, Nicoleta nu pare să fi stat tocmai liniștită din punct de vedere financiar.

Ea a fost pe punctul de a i se pune proprire pe casă, recent, după ce ar fi împrumutat o sumă mare de la un bărbat în perioada în care era într-o relație cu miliardarul, adică în 2015.

”Creditorul”, pe nume Ionuț B., i-a oferit drept împrumut, spune el, suma de 1.200.000 lei. Înțelegerea dintre ei ar fi fost ca banii să fie restituiți în 4 tranșe de câte 300.000 lei.

Nicoleta a fost acuzată ulterior că a plătit doar primele două rate, dar nu a mai achitat restul de 600.000 lei.

În 2017 a început executarea silită împotriva ei pentru ratele neachitate. Însă abia în martie 2025 creditorul a renunțat la executare, iar apoi creanța a fost cesionată unui alt creditor.

Deoarece Nicoleta nu a fost notificată despre cesiune, iar termenul legal de 3 ani pentru executare se împlinise, instanța a decis recent că dreptul de a executa silit s-a prescris și a anulat abia acum toate actele de executare. Adică a scăpat fără să mai plătească restul datoriei.

