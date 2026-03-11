Afacerile lui Meghan Markle și ale Prințului Harry care au eșuat după ruptura de familia regală. Rateu după rateu!

De când au renunțat la rolurile lor oficiale din familia regală britanică, în 2020, Meghan Markle și prințul Harry au încercat să își construiască propriul imperiu de business.

De la contracte de milioane de dolari cu platforme de streaming până la branduri lifestyle și proiecte cinematografice, cuplul a lansat numeroase inițiative. Însă, cu excepția unor mici succese, multe dintre aceste proiecte s-au lovit de critici, audiențe slabe sau probleme financiare.

Cartea pentru copii care nu s-a vândut

Unul dintre primele proiecte ale lui Meghan după plecarea din familia regală a fost cartea pentru copii „The Bench”, publicată în 2021.

Cartea, inspirată dintr-un poem pe care Meghan l-a scris pentru Harry de Ziua Tatălui după nașterea fiului lor Archie, explorează relația dintre tată și fiu din perspectiva unei mame.

Deși a beneficiat de o promovare intensă, volumul nu a reușit să intre în topul oficial al celor mai vândute 50 de cărți din Marea Britanie în prima săptămână de la lansare. În Statele Unite a ajuns abia pe locul 100 în clasamentul Amazon, după un debut modest.

Contractul de 20 de milioane de dolari cu Spotify

Un alt proiect care s-a încheiat prematur a fost parteneriatul dintre Harry și Meghan și platforma Spotify. În 2020, cuplul a semnat un contract de aproximativ 20 de milioane de dolari pentru producția de podcasturi prin compania lor Archewell Audio. Totuși, în 2023, colaborarea s-a încheiat după doar un sezon al podcastului lui Meghan, „Archetypes”, care a avut 13 episoade.

Surse apropiate platformei au spus că producția a fost insuficientă pentru a justifica valoarea contractului. Ulterior, un executiv Spotify i-a numit pe cei doi „leneși” și „escroci”, declarație care a atras atenția presei internaționale. În 2024, Meghan a semnat un nou acord pentru podcasturi cu compania Lemonada Media.

Brandul de lifestyle și gemul de casă al lui Meghan

În 2025, Meghan a lansat un brand lifestyle inițial numit American Riviera Orchard, care ulterior a fost redenumit As Ever după mai multe probleme legate de drepturile de marcă.

Procesul de înregistrare a brandului a fost complicat de documente incomplete și de faptul că o companie din China folosea deja un nume similar. În plus, un politician din Spania a susținut că logo-ul brandului seamănă prea mult cu stema unui sat din Mallorca.

Chiar și după rezolvarea acestor probleme, produsele lansate de Meghan au fost criticate. Un specialist în gemuri a criticat un produs cu caise al brandului, spunând că textura este prea lichidă și că arată mai degrabă ca o „peltea” decât ca un gem autentic.

Serialul Netflix care a plictisit publicul

Serialul de lifestyle al lui Meghan, „With Love, Meghan”, lansat pe Netflix în 2025, a avut un debut promițător în primul sezon. Însă al doilea sezon, apărut câteva luni mai târziu, nu a reușit să intre în Topul 10 al platformei.

Potrivit datelor citate de presa americană, sezonul doi a avut cu aproximativ 500.000 de urmăritori mai puțin decât primul.

Criticii au fost și ei duri. Un jurnalist de la The Guardian a descris emisiunea ca fiind „plictisitoare” și „forțat excentrică”, iar publicația The Times a sugerat că proiectul pare mai degrabă o încercare de a genera venituri decât un format autentic.

Probleme în organizația Archewell

În 2025, organizația caritabilă a cuplului, Archewell Philanthropies, a trecut printr-o perioadă dificilă după plecarea mai multor membri importanți din echipă.

Mai multe surse au spus că organizația a redus personalul cu peste 80% într-un singur an. În același timp, documentele financiare arată că fundația ar fi cheltuit aproximativ 5,1 milioane de dolari în 2024, în timp ce donațiile primite au fost de doar 2,1 milioane de dolari.

Proiecte Netflix blocate

Pe lângă serialul lui Meghan, mai multe proiecte produse de compania Archewell Productions au rămas blocate în faza de dezvoltare.

Printre acestea se numără și adaptarea romanului „Meet Me at the Lake”, pentru care Netflix ar fi plătit aproximativ 3 milioane de dolari pentru drepturile de ecranizare. La trei ani de la anunțul proiectului, filmul nu avea încă regizor sau distribuție.

Potrivit Page Six, un alt proiect inspirat din cartea romantică „The Wedding Date” a întâmpinat dificultăți similare.

Netflix rupe legătura cu brandul lui Meghan

În martie 2026, Netflix a confirmat că nu mai colaborează cu brandul de lifestyle As Ever, la scurt timp după ce s-a anunțat că serialul „With Love, Meghan” nu va continua cu un al treilea sezon.

Un reprezentant al platformei a declarat că era planificat ca brandul lui Meghan să continue independent, însă decizia a fost interpretată de mulți ca fiind un nou eșec înregistrat de ducele și ducesa de Sussex.

Deși Harry și Meghan continuă să lanseze proiecte și să își dezvolte imaginea publică în afara familiei regale, lungul șir de nereușite din ultimii ani arată cât de complicat este drumul către succesul independent în industria divertismentului și a businessului la nivel global.

