Căderea în dizgrație a Prințului Andrew, subiect de serial: Netflix ar putea relansa „The Crown” pentru un sezon special

De: Diana Cernea 09/03/2026 | 06:10
Sursa foto: Profimedia

Prințul Andrew ar putea reveni în centrul atenției într-un nou proiect Netflix. Platforma de streaming analizează posibilitatea de a relansa celebrul serial despre familia regală britanică, „The Crown”, sub forma unei mini-serii speciale care să exploreze scandalul și căderea în dizgrație a fostului duce de York.

Netflix vrea să spună povestea scandalului Andrew

Potrivit Page Six, Netflix ia în calcul relansarea serialului The Crown pentru o serie limitată de episoade despre scandalul care îl implică pe Prințul Andrew și legăturile sale controversate cu finanțatorul american Jeffrey Epstein.

Un apropiat al producției a declarat pentru presa britanică că discuțiile cu studioul Left Bank Pictures, care deține drepturile serialului, au loc de mai multă vreme. Ideea ar fi realizarea unor episoade speciale dedicate marilor scandaluri din familia regală. „Evenimentele din ultima perioadă sunt istorice și fără precedent”, a declarat o sursă citată de presa britanică, referindu-se la arestarea fostului prinț pe 19 februarie.

Serialul „The Crown”, care a rulat pe Netflix între 2016 și 2023 și a câștigat 21 de premii Emmy, a dramatizat deja numeroase momente tensionate din istoria familiei regale, inclusiv abdicarea regelui Edward al VIII-lea și moartea prințesei Diana. Potrivit surselor din industrie, povestea lui Andrew ar fi „cel puțin la fel de dramatică” ca evenimentele prezentate anterior în serial.

Hollywood-ul intră și el în cursă

Interesul pentru scandalul lui Andrew nu se limitează însă la Netflix. Surse din industrie susțin că și studiouri precum Disney și Amazon MGM Studios analizează proiecte inspirate de acest caz. Un reprezentant al Disney a declarat că studioul a fost „asaltat” de scenariști care doresc să aducă pe ecran povestea prăbușirii publice a fostului membru al familiei regale. Scenaristul Jeremy Brock, autorul producției „A Very Royal Scandal”, a confirmat că atât Netflix, cât și Amazon ar fi „100% în discuții” pentru realizarea unor drame inspirate din acest subiect.

Interesul masiv vine după ce Andrew a fost arestat pe 19 februarie – chiar în ziua în care a împlinit 66 de ani – sub suspiciunea de abatere în funcție publică, după ce i-ar fi transmis documente comerciale confidențiale lui Epstein. Dacă va fi găsit vinovat, ar putea risca chiar o pedeapsă maximă de închisoare pe viață, potrivit Page Six.

Arestarea a provocat un nou cutremur în familia regală britanică. Regele Charles a transmis într-un comunicat că privește situația cu „profundă îngrijorare”, subliniind că justiția trebuie să își urmeze cursul. În paralel, guvernul britanic ar analiza posibilitatea introducerii unei legi prin care Andrew să fie eliminat din linia de succesiune la tron.

Chiar dacă procesul juridic abia începe, la Hollywood competiția pentru a transpune această poveste pe ecran pare deja în plină desfășurare.

Noi dezvăluiri în cazul Epstein. Sarah Ferguson, soția fostului prinț Andrew, și-a obligat fiicele să îl viziteze pe miliardar

 Stephen Hawking, fotografiat alături de două femei îmbrăcate sumar, pe insula lui Epstein. Cum explică familia imaginile

