Acasă » Exclusiv » Cornel Păsat, în doliu. Ziua a început pentru celebrul coregraf cu o veste devastatoare: „Avea probleme cu inima”

Cornel Păsat, în doliu. Ziua a început pentru celebrul coregraf cu o veste devastatoare: „Avea probleme cu inima”

De: Luciana Popescu 09/03/2026 | 18:02
Cornel Păsat, în doliu. Ziua a început pentru celebrul coregraf cu o veste devastatoare: Avea probleme cu inima”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Cornel Păsat a primit o veste tristă în această dimineață! În exclusivitate, pentru CANCAN.RO, coregraful, ne-a anunțat cu durere în suflet că socrul său a pierdut lupta cu boala. În aceste momente, celebrul dansator este alături de partenera sa de viață, care și-a pierdut tatăl.

După ce s-a luptat cu mai multe probleme financiare și în familie, Cornel Păsat trece printr-o nouă cumpănă. De data aceasta, este vorba despre socrul său. Tatăl soției sale, Bianca, a pierdut în această dimineață lupta cu boala nemiloasă. După foarte multe evenimente cu ocazia zilei de 8 Martie la care a fost prezent pentru a aduce bucurie doamnelor, acum coregraful trebuie să se întărească și să îi fie stâlp și sprijin Biancăi, soției sale, care a pierdut o persoană extrem de importantă. Cornel Păsat a făcut anunțul decesului, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Primele declarații despre decesul socrului său

Încă de la primele ore ale dimineții, Cornel Păsat a fost luat prin surprindere de vestea tristă a trecerii în neființă a socrului său. Sunt momente extrem de încărcate emoțional și triste prin care trece acum celebrul dansator alături de familia lui.

„Trebuie să vă dau o veste mai tristă. Din păcate astăzi nu pot să sărbătoresc ziua bărbatului pentru ca socrul meu a decedat. Nu am făcut postări, nu am făcut nimic. Era un om super de viață.” a declarat, în exlusivitate, Cornel Păsat pentru CANCAN.RO

Ce probleme de sănătate avea socrul lui Cornel Păsat

Cu inima strânsă, Cornel ne-a dezvăluit și problemele de sănătate ale tatălui soției sale. Deși era un om plin de viață, lupta cu boala a fost mult prea grea.

„Avea probleme cu inima, i-au amputat un picior.” a declarat, în exlusivitate, Cornel Păsat pentru CANCAN.RO

Pe această cale, transmitem și noi către familia îndurerată sincere condoleanțe. Așa cum v-am mai spus și în alte articole, anul 2026 a început ca o provocare pentru Cornel Păsat. (VEZI AICI MAI MULTE)

Mariajul cu Bianca stătea legat cu un fir subțire de ață, cei doi au fost în proces de separare, iar Bianca voia chiar divorțul. Acum lucrurile par să meargă spre o direcție bună. Dragostea adevărată trece peste orice, iar în ciuda neînțelegerilor care au existat, Cornel îi este alături soției sale în această perioadă neagră în care și-a pierdut tatăl.

Cornel Păsat este alături de Bianca, care și-a pierdut tatăl

CITEȘTE ȘI:

Decizia care l-a ruinat la propriu, pe Cornel Păsat. Probleme uriașe pentru fondatorul Flamingo Boys!

Suma uriașă pe care Cornel Păsat a încasat-o după lupta cu Kamara. A intrat în ring, a ieșit „avariat”, dar cu buzunarele pline

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Tradiția celor 44 de pahare l-a pus pe Dorian Popa în dificultate: „N-aș încerca-o nici plătit”
Exclusiv
Tradiția celor 44 de pahare l-a pus pe Dorian Popa în dificultate: „N-aș încerca-o nici plătit”
Paula Seling, surprinsă într-o ipostază rară pe străzile din Capitală. Fanii au văzut-o, dar nu au recunoscut-o!
Exclusiv
Paula Seling, surprinsă într-o ipostază rară pe străzile din Capitală. Fanii au văzut-o, dar nu au recunoscut-o!
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Mediafax
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care câștigă mai bine acum, în 2026
Gandul.ro
Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Vacanțele în Egipt, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În ce condiții își pot primi banii înapoi românii care decid să renunțe la concediu
Adevarul
Vacanțele în Egipt, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În ce condiții își...
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
Digi24
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
Scandal în coaliție după introducerea pe furiș în buget a unui mecanism pentru plata datoriilor Primăriei Capitalei
Mediafax
Scandal în coaliție după introducerea pe furiș în buget a unui mecanism pentru...
Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K. Nici nu o mai recunoști!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K....
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Anul Calului de Foc, previziuni de la Nicoleta Ghiriș! Cum îți va merge în funcție de zodie: „Este bine să aveți lângă voi, pentru o mai mare protecție energetică...”
Click.ro
Anul Calului de Foc, previziuni de la Nicoleta Ghiriș! Cum îți va merge în funcție...
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Digi 24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Scut aerian peste Bulgaria: Cine preia apărarea cerului bulgăresc?
go4it.ro
Scut aerian peste Bulgaria: Cine preia apărarea cerului bulgăresc?
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care câștigă mai bine acum, în 2026
Gandul.ro
Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care câștigă mai...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce mesaj emoționant ar fi primit Marian Godină de la familia sa dacă ar fi câștigat recompensa: ...
Ce mesaj emoționant ar fi primit Marian Godină de la familia sa dacă ar fi câștigat recompensa: „Ne este dor de tine”
UE angajează aproape 1.500 de persoane fără experiență. Salariile pornesc de la 6.150 de euro pe ...
UE angajează aproape 1.500 de persoane fără experiență. Salariile pornesc de la 6.150 de euro pe lună
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 10 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 10 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Năstase
Dacă două cupluri se întâlnesc pe stradă, cine trebuie să salute primul, de fapt? Regula pe care ...
Dacă două cupluri se întâlnesc pe stradă, cine trebuie să salute primul, de fapt? Regula pe care puțini o cunosc
Un bărbat din Botoșani a câștigat premiul cel mare la Loto 6/49. Care a fost secretul lui
Un bărbat din Botoșani a câștigat premiul cel mare la Loto 6/49. Care a fost secretul lui
Bancul începutului de săptămână | În cușeta vagonului de dormit, se aude o bufnitură
Bancul începutului de săptămână | În cușeta vagonului de dormit, se aude o bufnitură
Vezi toate știrile
×