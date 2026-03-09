Cornel Păsat, în doliu. Ziua a început pentru celebrul coregraf cu o veste devastatoare: „Avea probleme cu inima”

Cornel Păsat a primit o veste tristă în această dimineață! În exclusivitate, pentru CANCAN.RO, coregraful, ne-a anunțat cu durere în suflet că socrul său a pierdut lupta cu boala. În aceste momente, celebrul dansator este alături de partenera sa de viață, care și-a pierdut tatăl.

După ce s-a luptat cu mai multe probleme financiare și în familie, Cornel Păsat trece printr-o nouă cumpănă. De data aceasta, este vorba despre socrul său. Tatăl soției sale, Bianca, a pierdut în această dimineață lupta cu boala nemiloasă. După foarte multe evenimente cu ocazia zilei de 8 Martie la care a fost prezent pentru a aduce bucurie doamnelor, acum coregraful trebuie să se întărească și să îi fie stâlp și sprijin Biancăi, soției sale, care a pierdut o persoană extrem de importantă. Cornel Păsat a făcut anunțul decesului, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Primele declarații despre decesul socrului său

Încă de la primele ore ale dimineții, Cornel Păsat a fost luat prin surprindere de vestea tristă a trecerii în neființă a socrului său. Sunt momente extrem de încărcate emoțional și triste prin care trece acum celebrul dansator alături de familia lui.

„Trebuie să vă dau o veste mai tristă. Din păcate astăzi nu pot să sărbătoresc ziua bărbatului pentru ca socrul meu a decedat. Nu am făcut postări, nu am făcut nimic. Era un om super de viață.” a declarat, în exlusivitate, Cornel Păsat pentru CANCAN.RO

Ce probleme de sănătate avea socrul lui Cornel Păsat

Cu inima strânsă, Cornel ne-a dezvăluit și problemele de sănătate ale tatălui soției sale. Deși era un om plin de viață, lupta cu boala a fost mult prea grea.

„Avea probleme cu inima, i-au amputat un picior.” a declarat, în exlusivitate, Cornel Păsat pentru CANCAN.RO

Pe această cale, transmitem și noi către familia îndurerată sincere condoleanțe. Așa cum v-am mai spus și în alte articole, anul 2026 a început ca o provocare pentru Cornel Păsat. (VEZI AICI MAI MULTE)

Mariajul cu Bianca stătea legat cu un fir subțire de ață, cei doi au fost în proces de separare, iar Bianca voia chiar divorțul. Acum lucrurile par să meargă spre o direcție bună. Dragostea adevărată trece peste orice, iar în ciuda neînțelegerilor care au existat, Cornel îi este alături soției sale în această perioadă neagră în care și-a pierdut tatăl.

