De: Luciana Popescu 09/03/2026 | 06:50
Paula Seling, surprinsă într-o ipostază rară pe străzile din Capitală. Fanii au văzut-o, dar nu au recunoscut-o!
Paula Seling a fost surprinsă recent de CANCAN.RO într-o ipostază discretă, departe de scenă și de luminile reflectoarelor. Cântăreața a fost văzută la o plimbărică primăvăratică. Vedeta era singură într-una dintre cele mai elegante zone din Capitală, Dorobanți, și se bucura de o după-amiază liniștită și însorită. Sub ținuta destul de oversize, fanii Paulei au observat că artista a luat câteva kilograme în plus, dar nu asta contează, pentru că vedeta a rămas la fel de frumoasă și cu o energie debordantă, chiar dacă anii au trecut.

Paula Seling este un nume care, de-a lungul timpului, a făcut sute de bărbați să se îndrăgostească pe loc. Anii au trecut, dar feminitatea și frumusețea vedetei nu țin cont de vârstă. Artista a vrut să se bucure de vremea frumoasă de afară și a luat-o la pas pe Dorobanți, una dintre cele mai frumoase zone din București. Cântăreața a ales să petreacă puțin timp singură și să se deconecteze, măcar pentru câteva clipe, de la viața plină de responsabilități. Chiar dacă are o voce de zeiță, Paula este, până la urmă, tot om și are și ea nevoie de acea doză de liniște, în care viața cotidiană trebuie pusă pe pauză, fie și pentru câteva momente.

Paula Seling a fost surprinsă pe Dorobanți

Paula Seling, de nerecunoscut la prima vedere

Paula Seling a ales o ținută casual, perfectă pentru o plimbare: o geacă lungă, largă, matlasată, într-o nuanță caldă de bej, care i-a ascuns complet silueta. Artista a combinat-o cu o eșarfă cu imprimeu în carouri, colanți negri și adidași albi de sală. Look-ul a fost completat de ochelari de soare supradimensionați, semn că nu voia să atragă prea mult atenția. Părul lung, brunet, superb a fost detaliul care a dat-o de gol, deoarece, de-a lungul timpului, cântăreața a fost extrem de apreciată pentru podoaba sa capilară.

Paula Seling a avut o apariție ușor diferită față de perioada în care cucerea publicul la începutul carierei. Unii admiratori au remarcat chiar că vedeta ar fi pus câteva kilograme în plus, însă rămâne, fără îndoială, o prezență plină de rafinament și o femeie frumoasă. Artista pare să fi adoptat un stil de viață mai relaxat, iar transformarea ei este una firească, așa cum se întâmplă cu orice persoană odată cu trecerea anilor.

Paula a optat pentru o ținută lejeră, de plimbare

Cântăreața a defilat pe Dorobanți

Din fire, Paula este o prezență extrem de rafinată și a atras imediat privirile trecătorilor. De data aceasta, a transformat o simplă ieșire la plimbare într-o adevărată defilare. Vedeta părea foarte relaxată și stăpână pe ea, iar această atitudine de „femme fatale” a completat perfect ținuta basic cu care admiratorii Paulei nu sunt familiarizați.

Paula Seling și-a cerut scuze public, după gafa din cadrul Eurovision Moldova 2026: „Habar nu aveam că este în limba rusă”

Alimentele la care Paula Seling a renunțat de 14 ani: „Nu-mi mai crează niciun fel de senzație sau dorință”

