Paula Seling și-a cerut scuze public, după gafa din cadrul Eurovision Moldova 2026: „Habar nu aveam că este în limba rusă”

De: Denisa Iordache 18/01/2026 | 13:00
Un moment controversat din timpul finalei naționale Eurovision Moldova 2026 a avut-o în centrul atenției chiar pe Paula Seling. Gestul ei a atras critici, iar vedeta noastră a revenit ulterior cu scuze publice. Toate detaliile în articol. 

Paula Seling, membră a juriului internațional, a folosit expresia în limba rusă „Maladieț, Moldova” – „Bravo, Moldova”, pentru a felicita publicul. Cu toate că intențiile sale au fost pozitive, oamenii au reacționat negativ la acest moment și i-a adus critici. 

„Paula Seling, bună seara! Am auzit un «Молодец» ieşit pe gura dumneavoastră în direct la televiziunea publică. Unii oameni din Moldova au înţeles mesajul. Doar că ne-aţi luat prin surprindere cu limba folosită. Moldova nu are nevoie de traducere ca să fie felicitată. Pentru claritate: limba oficială a Republicii Moldova este româna”, a scris Daniel Voda, fost purtător de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova.” 

Momentul controversat al Paulei Seling de la Eurovision Moldova 2026

După cum vă spuneam, momentul nu a fost trecut cu vederea de internauți, care au criticat-o pe vedeta noastră pentru că a ales această limbă. Într-un clip postat pe pagina personală de Facebook, Paula Seling și-a cerut public scuze pentru acest moment. 

„Am reuşit să aduc un moment total neintenţionat în faţa fraţilor mei din Republica Moldova. Încercând să fiu drăguţă şi simpatică, am folosit un cuvânt care habar nu aveam că este în limba rusă fără să ştiu că va crea supărare. Aflând că e în rusă, am înţeles de ce. 

Pur şi simplu a fost o situaţie de om care nu cunoaşte foarte bine cuvintele folosite în jargonul stradal. Petrecând mult timp în diferite cercuri din Republica Moldova şi lucrând cu mulţi muzicieni, am auzit acest cuvânt folosit ca semn de apreciere şi l-am preluat, crezând că este ceva drăguţ. Da, am greşit şi nu m-am gândit nicio secundă la conotaţiile pe care le poate avea această expresie.

Nimeni nu e perfect. Unde dai şi unde crapă, se mai întâmplă. Îmi cer scuze celor pe care i-am supărat cu încercarea mea de a mulţumi publicului din R. Moldova şi organizatorilor acestui show extraordinar. Felicit din toată inima întreaga echipă, publicul şi concurenţii; am fost onorată să fac parte din acest eveniment grandios.”, a spus Paula Seling.

