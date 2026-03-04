Acasă » Știri » Criminalii lui Adrian Kreiner rup tăcerea! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: ”El a strigat după noi”

Criminalii lui Adrian Kreiner rup tăcerea! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: ”El a strigat după noi”

De: Andreea Stăncescu 04/03/2026 | 21:35
Criminalii lui Adrian Kreiner rup tăcerea! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: ”El a strigat după noi”
Ce au spus suspecții despre moartea lui Adrian Kreiner

După o perioadă lungă de tăcere, Laurențiu Ghiță și Marian Minae au rupt anonimatul și au vorbit pentru prima dată despre implicarea lor în noaptea tragică de la vila lui Adrian Kreiner. Cei doi condamnați la închisoare pe viață pentru moartea victimei au oferit detalii despre cum s-a desfășurat jaf și despre circumstanțele în care a survenit decesul.

Potrivit declarațiilor lui Laurențiu ghiță și Marian Minae, scopul principal al intrăii în vilă nu a fost uciderea, ci sustragerea obiectelor de valoare. Suspecții au povestit că l-au găsit pe Adrian Kreiner la parter, pe canapea, și că l-au imobilizat temporar fără a-i provoca răni. Ei susțin că l-au lăsat în viață atunci când au părăsit locuința și că nu se așteptau ca situația să se termine atât de tragic.

„Noi ne-am dus să spargem casa și acum suntem condamnați pentru omor și tâlhărie.”, a spus Marian Cristian Minae pentru Kanal D.

Sursa foto: Social media

Pe cine dau vina cei doi suspecți pentru moartea lui Adrian Kreiner

Imaginile de supraveghere obținute arată momentele jafului: Marian Minae a stat inițial de pază, dar, speriat de haosul creat de complicele Zuleam, a fugit peste gard și a fost chemat înapoi câteva minute mai târziu. În interior, Zuleam indica obiectele de valoare, în timp ce Kreiner ar fi strigat după ei, fără a fi atacat fizic de cei doi.

Laurențiu Ghiță și Marian Minae susțin că nu ar fi anticipat moartea victimei și bănuiesc implicarea concubinei lui Kreiner, Adriana Viliginschi, în deznodământul tragic. Ei au mai precizat că probe esențiale, precum covorul care ar fi acoperit capul victimei, nu au fost examinate pentru ADN. În alt dosar, femeia a fost reținută pentru că ar fi instigat o prietenă să își omoare mama.

„Nici prin cap nu îmi trecea că el ar fi mort cu adevărat. Eu știu sigur 100%, și eu și Zuleam știam că el a rămas în viață. Nu ne trecea prin cap să se întâmple așa ceva, ca ea, Adriana, să îi facă rău, să îl omoare pentru bani. S-a speriat când a auzit bubuitura în casă acolo. Când a spart Zuleam ușa cu piciorul, el s-a speriat și a fugit. Când am revenit înapoi la Zuleam în casă, el deja îl legase la mâini pe Adrian. Mi-a zis să-l luăm să-l punem pe canapea, să nu rămână unde este. A început să se zbată din picioare și din mâini ca să se ridice în sus…Adrian. Și s-a dat pe o parte de marginea la canapea și era să cadă. Eu am zis că o să cadă cu capul de pământ, hai să îl punem înapoi jos că nu este bine aşa cum stă. Când am coborât jos eu cu Zuleam, el a strigat după noi Adrian. A strigat am să pun mâna pe voi, vă arăt eu vouă”, a spus Laurențiu Ghiță.

CITEȘTE ȘI: Presiuni asupra judecătorilor în dosarul uciderii lui Adrian Kreiner? Necropsia milionarului a fost contestată!

Fosta iubită a lui Adrian Kreiner ar fi implicată în asasinarea milionarului. Criminalii afaceristului rup tăcerea!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Dani Vicol i-a apărut în vis mamei sale. Dezvăluiri sfâșietore: ”Stătea pe scaun și mi-a luat mâinile”
Știri
Dani Vicol i-a apărut în vis mamei sale. Dezvăluiri sfâșietore: ”Stătea pe scaun și mi-a luat mâinile”
Mama lui Dani Vicol, dărâmată după decizia luată de ÎCCJ în cazul lui Mario Iorgulescu: ”Ar trebui să-și ceară iertare”
Știri
Mama lui Dani Vicol, dărâmată după decizia luată de ÎCCJ în cazul lui Mario Iorgulescu: ”Ar trebui să-și…
Harta razei rachetelor Iranului: Care sunt orașele mari din Europa care ar putea fi lovite. Intră și România în aria lor?
Mediafax
Harta razei rachetelor Iranului: Care sunt orașele mari din Europa care ar putea...
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Gandul.ro
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Tragedie în Iași: tânără găsită moartă în casă. Fetița ei a rămas lângă corpul mamei toată noaptea. Alerta, dată de soțul aflat în Germania
Adevarul
Tragedie în Iași: tânără găsită moartă în casă. Fetița ei a rămas lângă...
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele. Diferența dintre zbor asistat și evacuare
Digi24
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele....
Unui violonist român i-a fost acordat dreptul de a folosi timp de 25 de ani o vioară Stradivarius estimată la 10 milioane de euro
Mediafax
Unui violonist român i-a fost acordat dreptul de a folosi timp de 25...
Parteneri
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate: „Era să mor la televizor, acum câteva luni”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Click.ro
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului...
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de lungă durată în Iran
Digi 24
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de...
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare? Explicațiile experților care au analizat imaginile
Digi24
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare?...
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și...
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
VIDEO | Momentul când un submarin american scufundă fregata iraniană Dena
go4it.ro
VIDEO | Momentul când un submarin american scufundă fregata iraniană Dena
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Gandul.ro
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dani Vicol i-a apărut în vis mamei sale. Dezvăluiri sfâșietore: ”Stătea pe scaun și mi-a luat ...
Dani Vicol i-a apărut în vis mamei sale. Dezvăluiri sfâșietore: ”Stătea pe scaun și mi-a luat mâinile”
Mama lui Dani Vicol, dărâmată după decizia luată de ÎCCJ în cazul lui Mario Iorgulescu: ”Ar ...
Mama lui Dani Vicol, dărâmată după decizia luată de ÎCCJ în cazul lui Mario Iorgulescu: ”Ar trebui să-și ceară iertare”
Ea este mămica de 25 de ani din Iași care a murit sub privirea neputincioasă a fiicei sale: ”Era ...
Ea este mămica de 25 de ani din Iași care a murit sub privirea neputincioasă a fiicei sale: ”Era speriată!”
Emma Răducanu, în atenția El Mundo Deportivo. Totul despre „indifelitățile nebune” ale tenismenei ...
Emma Răducanu, în atenția El Mundo Deportivo. Totul despre „indifelitățile nebune” ale tenismenei de origine română
Ea este câștigătoarea Eurovision România 2026! Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp
Ea este câștigătoarea Eurovision România 2026! Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp
Previziunea făcută de Carmen Harra, după ce Alexandra Stan a rămas însărcinată: “A avut multe ...
Previziunea făcută de Carmen Harra, după ce Alexandra Stan a rămas însărcinată: “A avut multe iubiri karmice. Lucrurile se vor schimba!”
Vezi toate știrile
×