Criminalii lui Adrian Kreiner rup tăcerea! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: ”El a strigat după noi”

După o perioadă lungă de tăcere, Laurențiu Ghiță și Marian Minae au rupt anonimatul și au vorbit pentru prima dată despre implicarea lor în noaptea tragică de la vila lui Adrian Kreiner. Cei doi condamnați la închisoare pe viață pentru moartea victimei au oferit detalii despre cum s-a desfășurat jaf și despre circumstanțele în care a survenit decesul.

Potrivit declarațiilor lui Laurențiu ghiță și Marian Minae, scopul principal al intrăii în vilă nu a fost uciderea, ci sustragerea obiectelor de valoare. Suspecții au povestit că l-au găsit pe Adrian Kreiner la parter, pe canapea, și că l-au imobilizat temporar fără a-i provoca răni. Ei susțin că l-au lăsat în viață atunci când au părăsit locuința și că nu se așteptau ca situația să se termine atât de tragic.

„Noi ne-am dus să spargem casa și acum suntem condamnați pentru omor și tâlhărie.”, a spus Marian Cristian Minae pentru Kanal D.

Pe cine dau vina cei doi suspecți pentru moartea lui Adrian Kreiner

Imaginile de supraveghere obținute arată momentele jafului: Marian Minae a stat inițial de pază, dar, speriat de haosul creat de complicele Zuleam, a fugit peste gard și a fost chemat înapoi câteva minute mai târziu. În interior, Zuleam indica obiectele de valoare, în timp ce Kreiner ar fi strigat după ei, fără a fi atacat fizic de cei doi.

Laurențiu Ghiță și Marian Minae susțin că nu ar fi anticipat moartea victimei și bănuiesc implicarea concubinei lui Kreiner, Adriana Viliginschi, în deznodământul tragic. Ei au mai precizat că probe esențiale, precum covorul care ar fi acoperit capul victimei, nu au fost examinate pentru ADN. În alt dosar, femeia a fost reținută pentru că ar fi instigat o prietenă să își omoare mama.

„Nici prin cap nu îmi trecea că el ar fi mort cu adevărat. Eu știu sigur 100%, și eu și Zuleam știam că el a rămas în viață. Nu ne trecea prin cap să se întâmple așa ceva, ca ea, Adriana, să îi facă rău, să îl omoare pentru bani. S-a speriat când a auzit bubuitura în casă acolo. Când a spart Zuleam ușa cu piciorul, el s-a speriat și a fugit. Când am revenit înapoi la Zuleam în casă, el deja îl legase la mâini pe Adrian. Mi-a zis să-l luăm să-l punem pe canapea, să nu rămână unde este. A început să se zbată din picioare și din mâini ca să se ridice în sus…Adrian. Și s-a dat pe o parte de marginea la canapea și era să cadă. Eu am zis că o să cadă cu capul de pământ, hai să îl punem înapoi jos că nu este bine aşa cum stă. Când am coborât jos eu cu Zuleam, el a strigat după noi Adrian. A strigat am să pun mâna pe voi, vă arăt eu vouă”, a spus Laurențiu Ghiță.

