EX-iubita lui Vlad Pascu explică episodul controversat din club! Cum a ajuns Rebecca Lăzărescu de la fiu la tatăl lui: “De la alcool și atmosferă eram mai apropiați”

Rebecca Lăzărescu face ce face și este mereu pe primele pagini ale ziarelor în urma scandalurilor în care este implicată cu sau fără voia ei. Tânăra de 21 de ani este o abonată a cluburilor de fițe acolo unde aburii alcoolului sunt constanți dar și alte substanțe menite să ofere distracție pe moment. Unele dintre cele mai scandaloase imagini cu fosta lui Vlad Pascu au fost cele dintr-un club de pe litoral, acolo unde, doi masculi- tată și fiu au împărțit-o la propriu pe tânăra de 21 de ani. Domnul cărunt, implicat într-un dosar scandalos de evaziune fiscală și delapidare, și fiul lui sunt obișnuiți cu astfel de situații, pentru că nu este prima dată când se bucură împreună de compania Rebeccăi sau a altor domnişoare. Acum, Rebecca Lăzărescu a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO în care a explicat imaginile scandaloase, dar a vorbit și despre relația cu iubitul ei. Cine este domnul misterios care o ține sub aripa lui pe fosta lui Vlad Pascu, aflați în rândurile următoare.

În urmă cu un an, CANCAN.RO vă arăta imagini cu Rebecca Lăzărescu în timp ce își făcea de cap cu doi masculi, tată și fiu. Când la unul, când la celălalt, aşa şi-a petrecut tânăra mai multe seri. După ce vă dezvăluiam că bătrânelul tinerei este nimeni altul decât Cristian-Victor Nica, principalul inculpat într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare, iar fiul lui, Andrei, fost coleg pare-se cu Rebecca de liceu. Despre episodul în care s-a distrat toată noaptea cu cei doi, ne-a dezvăluit mai multe ea.

Fosta lui Vlad Pascu explică episodul în care a fost împărțită de doi masculi în club

Rebecca Lăzărescu a fost protagonista unui episod care ar face pe oricine să se întrebe dacă nu-i o glumă, asta după ce un bărbat de vreo 50 de ani și fiul lui au sărutat-o într-un club din Capitală. Imaginile scandaloase au făcut înconjurul internetului, dar acum Rebecca face lumină în acest caz și spune că: așa face ea cu prietenii de familie.

„Am fost colegă de liceu cu băiatul lui și am plecat la mare, am rămas în relații bune. Eu sunt apropiată de toată familia lui. De la alcool și atmosferă eram mai apropiați. Nu sunt cu niciunul dintre ei împreună, am fost cu băiatul ceva vreme, dar nu mai avem treabă. Suntem prieteni cu toții”, a lămurit Rebecca Lăzărescu situația.

Rebecca Lăzărescu are un nou iubit: „Are puțin sub 40 de ani”

Tânăra de 21 de ani a ținut să menționeze că este într-o relație cu un domn matur de mai multă vreme, iar recent cei doi s-au mutat împreună. Și, pentru că am remarcat că fosta lui Vlad Pascu este foarte „incluzivă” atunci când vine vorba de relații și nu lasă pe nimeni pe dinafară, am fost curioși dacă actualul iubit, destul de „matur” și el, participă la astfel de petreceri.

„Sunt într-o relație acum, din noiembrie suntem împreună. Pe 2 ianuarie anul acesta ne-am mutat împreună, iubitul meu are o firmă este asociat cu cineva. E o firmă de consultanță, oferă proiecte de finanțare pe fonduri europene. Este mai mare decât mine, nu pot să-i divulg vârsta lui, are puțin sub 40 de ani. El este un spirit tânăr, vine cu mine și cu prietenii mei, cu Romulus Stoicescu, și el e prietenul meu”, a mai declarat ea pentru CANCAN.RO.

Rebecca ne-a dezvăluit că și-a găsit liniștea alături de noul ei partener și nu mai caută atât de mult atenția. Noua relație a ajutat-o să-și regândească prioritățile și stilul de viață, iar acum este convinsă că totul va merge într-o direcție potrivită pentru ea.

„El este foarte calm, eu sunt super agitată și să știi că de la el am învățat să fiu mai temperată. El nu se ceartă, doar eu mă cert, dar am devenit mai liniștită de la el. Nu mă mai arunc cu capul înainte, nu iau decizii imediat. Mă simt de vârsta mea acum, de 21 de ani, nu mă mai simt de 18. Mi-am dat seama că nu îți vei găsi liniștea dacă ai viață din asta agitată, de noapte. Eu nu îl cunoșteam pe iubitul meu actual atunci când am ieșit la Loft cu colegul meu și tatăl lui”, a spus ea.

Și, ca schimbarea să fie completă, Rebecca a dezvăluit că studiile sunt acum prioritatea ei. A dat examen de admitere la o nouă facultate despre care este convinsă că-i va fi de folos în viitor.

„Sunt la Psihologie, am reunțat la facultatea de Biologie și am descis să mă înscriu la Psihologie. Eu asta am vrut să fac de mică, să fac psihoterapie cu copiii și am decis să dau la facultate și am intrat. O să mă țin de treabă. Pe mine nu mă interesează de ce zice lumea. Tot incidentul cu Vlad Pascu m-a făcut să realizez cât de proastă este lumea și cât de ușor poate fi influențată. În prima lună eram extrem de afectată de ce ziceau unii și alții, apoi mi-am dat seama că nu pot să iau ceea ce spune unul și altul în serios. Acum îmi văd de viață, mă pregătesc de o nouă operație, o rinoplastie. Pe prima am făcut-o la 16 ani pe semnătura părinților, iar acum pe 25 martie o să o fac pe următoarea”, a mai spus ea.

