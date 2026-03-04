Acasă » Exclusiv » EX-iubita lui Vlad Pascu explică episodul controversat din club! Cum a ajuns Rebecca Lăzărescu de la fiu la tatăl lui: “De la alcool și atmosferă eram mai apropiați”

EX-iubita lui Vlad Pascu explică episodul controversat din club! Cum a ajuns Rebecca Lăzărescu de la fiu la tatăl lui: “De la alcool și atmosferă eram mai apropiați”

De: Delina Filip 04/03/2026 | 22:15
EX-iubita lui Vlad Pascu explică episodul controversat din club! Cum a ajuns Rebecca Lăzărescu de la fiu la tatăl lui: “De la alcool și atmosferă eram mai apropiați”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Rebecca Lăzărescu face ce face și este mereu pe primele pagini ale ziarelor în urma scandalurilor în care este implicată cu sau fără voia ei. Tânăra de 21 de ani este o abonată a cluburilor de fițe acolo unde aburii alcoolului sunt constanți dar și alte substanțe menite să ofere distracție pe moment. Unele dintre cele mai scandaloase imagini cu fosta lui Vlad Pascu au fost cele dintr-un club de pe litoral, acolo unde, doi masculi- tată și fiu au împărțit-o la propriu pe tânăra de 21 de ani. Domnul cărunt, implicat într-un dosar scandalos de evaziune fiscală și delapidare, și fiul lui sunt obișnuiți cu astfel de situații, pentru că nu este prima dată când se bucură împreună de compania Rebeccăi sau a altor domnişoare. Acum, Rebecca Lăzărescu a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO în care a explicat imaginile scandaloase, dar a vorbit și despre relația cu iubitul ei. Cine este domnul misterios care o ține sub aripa lui pe fosta lui Vlad Pascu, aflați în rândurile următoare. 

În urmă cu un an, CANCAN.RO vă arăta imagini cu Rebecca Lăzărescu în timp ce își făcea de cap cu doi masculi, tată și fiu. Când la unul, când la celălalt, aşa şi-a petrecut tânăra mai multe seri. După ce vă dezvăluiam că bătrânelul tinerei este nimeni altul decât Cristian-Victor Nica, principalul inculpat într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare, iar fiul lui, Andrei, fost coleg pare-se cu Rebecca de liceu. Despre episodul în care s-a distrat toată noaptea cu cei doi, ne-a dezvăluit mai multe ea.

Fosta lui Vlad Pascu explică episodul în care a fost împărțită de doi masculi în club

Rebecca Lăzărescu a fost protagonista unui episod care ar face pe oricine să se întrebe dacă nu-i o glumă, asta după ce un bărbat de vreo 50 de ani și fiul lui au sărutat-o într-un club din Capitală. Imaginile scandaloase au făcut înconjurul internetului, dar acum Rebecca face lumină în acest caz și spune că: așa face ea cu prietenii de familie.

„Am fost colegă de liceu cu băiatul lui și am plecat la mare, am rămas în relații bune. Eu sunt apropiată de toată familia lui. De la alcool și atmosferă eram mai apropiați. Nu sunt cu niciunul dintre ei împreună, am fost cu băiatul ceva vreme, dar nu mai avem treabă. Suntem prieteni cu toții”, a lămurit Rebecca Lăzărescu situația.

Rebecca Lăzărescu a explicat episodul în care și-a făcut de cap în club
Rebecca Lăzărescu a explicat episodul în care și-a făcut de cap în club cu un tată și un fiu

Rebecca Lăzărescu are un nou iubit: „Are puțin sub 40 de ani”

Tânăra de 21 de ani a ținut să menționeze că este într-o relație cu un domn matur de mai multă vreme, iar recent cei doi s-au mutat împreună. Și, pentru că am remarcat că fosta lui Vlad Pascu este foarte „incluzivă” atunci când vine vorba de relații și nu lasă pe nimeni pe dinafară, am fost curioși dacă actualul iubit, destul de „matur” și el, participă la astfel de petreceri.

„Sunt într-o relație acum, din noiembrie suntem împreună. Pe 2 ianuarie anul acesta ne-am mutat împreună, iubitul meu are o firmă este asociat cu cineva. E o firmă de consultanță, oferă proiecte de finanțare pe fonduri europene. Este mai mare decât mine, nu pot să-i divulg vârsta lui, are puțin sub 40 de ani. El este un spirit tânăr, vine cu mine și cu prietenii mei, cu Romulus Stoicescu, și el e prietenul meu”, a mai declarat ea pentru CANCAN.RO.

Rebecca ne-a dezvăluit că și-a găsit liniștea alături de noul ei partener și nu mai caută atât de mult atenția. Noua relație a ajutat-o să-și regândească prioritățile și stilul de viață, iar acum este convinsă că totul va merge într-o direcție potrivită pentru ea.

„El este foarte calm, eu sunt super agitată și să știi că de la el am învățat să fiu mai temperată. El nu se ceartă, doar eu mă cert, dar am devenit mai liniștită de la el. Nu mă mai arunc cu capul înainte, nu iau decizii imediat. Mă simt de vârsta mea acum, de 21 de ani, nu mă mai simt de 18. Mi-am dat seama că nu îți vei găsi liniștea dacă ai viață din asta agitată, de noapte. Eu nu îl cunoșteam pe iubitul meu actual atunci când am ieșit la Loft cu colegul meu și tatăl lui”, a spus ea.

Fosta lui Vlad Pascu a decis:
Fosta lui Vlad Pascu a decis: „Îmi plac bărbații maturi”

Și, ca schimbarea să fie completă, Rebecca a dezvăluit că studiile sunt acum prioritatea ei. A dat examen de admitere la o nouă facultate despre care este convinsă că-i va fi de folos în viitor.

„Sunt la Psihologie, am reunțat la facultatea de Biologie și am descis să mă înscriu la Psihologie. Eu asta am vrut să fac de mică, să fac psihoterapie cu copiii și am decis să dau la facultate și am intrat. O să mă țin de treabă. Pe mine nu mă interesează de ce zice lumea. Tot incidentul cu Vlad Pascu m-a făcut să realizez cât de proastă este lumea și cât de ușor poate fi influențată. În prima lună eram extrem de afectată de ce ziceau unii și alții, apoi mi-am dat seama că nu pot să iau ceea ce spune unul și altul în serios. Acum îmi văd de viață, mă pregătesc de o nouă operație, o rinoplastie. Pe prima am făcut-o la 16 ani pe semnătura părinților, iar acum pe 25 martie o să o fac pe următoarea”, a mai spus ea.

CITEȘTE ȘI: Cine este „bătrânelul” cu care se săruta fosta iubită a lui Vlad Pascu. După ce au „împărțit-o” tatăl și fiul, noi detalii ies la iveală

ACCESEAZĂ ȘI: Fosta lui Vlad Pascu, Rebecca, a ajuns să fie terorizată și cere ordin de protecție: „El este destul de periculos, e cunoscut în oraș”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Previziunea făcută de Carmen Harra, după ce Alexandra Stan a rămas însărcinată: “A avut multe iubiri karmice. Lucrurile se vor schimba!”
Exclusiv
Previziunea făcută de Carmen Harra, după ce Alexandra Stan a rămas însărcinată: “A avut multe iubiri karmice. Lucrurile…
Dispare unul dintre cele mai iubite show-uri de la Antena 1? Aurelian Temișan, dezvăluiri din culisele emisiunii: “Nu trebuia să existe intervenții”
Exclusiv
Dispare unul dintre cele mai iubite show-uri de la Antena 1? Aurelian Temișan, dezvăluiri din culisele emisiunii: “Nu…
Harta razei rachetelor Iranului: Care sunt orașele mari din Europa care ar putea fi lovite. Intră și România în aria lor?
Mediafax
Harta razei rachetelor Iranului: Care sunt orașele mari din Europa care ar putea...
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Gandul.ro
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Tragedie în Iași: tânără găsită moartă în casă. Fetița ei a rămas lângă corpul mamei toată noaptea. Alerta, dată de soțul aflat în Germania
Adevarul
Tragedie în Iași: tânără găsită moartă în casă. Fetița ei a rămas lângă...
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele. Diferența dintre zbor asistat și evacuare
Digi24
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele....
Unui violonist român i-a fost acordat dreptul de a folosi timp de 25 de ani o vioară Stradivarius estimată la 10 milioane de euro
Mediafax
Unui violonist român i-a fost acordat dreptul de a folosi timp de 25...
Parteneri
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate: „Era să mor la televizor, acum câteva luni”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Click.ro
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului...
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de lungă durată în Iran
Digi 24
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de...
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare? Explicațiile experților care au analizat imaginile
Digi24
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare?...
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și...
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
VIDEO | Momentul când un submarin american scufundă fregata iraniană Dena
go4it.ro
VIDEO | Momentul când un submarin american scufundă fregata iraniană Dena
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Gandul.ro
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dani Vicol i-a apărut în vis mamei sale. Dezvăluiri sfâșietore: ”Stătea pe scaun și mi-a luat ...
Dani Vicol i-a apărut în vis mamei sale. Dezvăluiri sfâșietore: ”Stătea pe scaun și mi-a luat mâinile”
Mama lui Dani Vicol, dărâmată după decizia luată de ÎCCJ în cazul lui Mario Iorgulescu: ”Ar ...
Mama lui Dani Vicol, dărâmată după decizia luată de ÎCCJ în cazul lui Mario Iorgulescu: ”Ar trebui să-și ceară iertare”
Ea este mămica de 25 de ani din Iași care a murit sub privirea neputincioasă a fiicei sale: ”Era ...
Ea este mămica de 25 de ani din Iași care a murit sub privirea neputincioasă a fiicei sale: ”Era speriată!”
Emma Răducanu, în atenția El Mundo Deportivo. Totul despre „indifelitățile nebune” ale tenismenei ...
Emma Răducanu, în atenția El Mundo Deportivo. Totul despre „indifelitățile nebune” ale tenismenei de origine română
Ea este câștigătoarea Eurovision România 2026! Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp
Ea este câștigătoarea Eurovision România 2026! Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp
Previziunea făcută de Carmen Harra, după ce Alexandra Stan a rămas însărcinată: “A avut multe ...
Previziunea făcută de Carmen Harra, după ce Alexandra Stan a rămas însărcinată: “A avut multe iubiri karmice. Lucrurile se vor schimba!”
Vezi toate știrile
×