Cine este „bătrânelul" cu care se săruta fosta iubită a lui Vlad Pascu. După ce au „împărțit-o" tatăl și fiul, noi detalii ies la iveală

De: Delina Filip 18/02/2026 | 22:30
Cine este bătrânelul cu care se săruta fosta iubită a lui Vlad Pascu. După ce au împărțit-o tatăl și fiul, noi detalii ies la iveală
Rebecca Lăzărescu făcea prăpăd în cluburile de fițe din Capitală, iar CANCAN.RO vă prezenta imagini pe care unii le-ar fi putut considera scandaloase! Fosta iubită a lui Vlad Pascu era „împărţită” la propriu de doi masculi, prima dată într-un club de pe litoral, apoi, la o lună distanță, într-un local din Capitală. Situația a devenit cu atât mai absurdă cu cât, tot noi am aflat, că cei doi sunt tată și fiu! Se pare că domnul cărunt şi „tinerelul” sunt obişnuiţi cu astfel de situaţii, pentru că nu este prima dată când se bucură împreună de compania Rebeccăi sau a altor domnişoare. Știți cum se spune, aschia nu sare departe de trunchi, iar imaginile sunt dovada clară! De data aceasta revenim cu informații incendiare! Am aflat cine este bărbatul în vârstă care o împărțea pe fosta lui Vlad Pascu cu fiul lui. 

CANCAN.RO dezvăluia că Rebecca Lăzărescu, fosta iubită a lui Vlad Pascu, a fost „împărţită” la propriu de doi masculi într-un club de pe litoral. Când la unul, când la celălalt, aşa şi-a petrecut tânăra mai multe seri.  Cei doi, tată și fiu, se pare că sunt obişnuiţi cu astfel de situaţii, pentru că nu este prima dată când se bucură împreună de compania Rebeccăi sau a altor domnişoare. (vezi aici ) „Bătrânelul” care spune despre el că e mare petrecăreț şi-a îndrumat fiul pe aceeaşi cale. Însă, iată ce alte dedesubturi am mai aflat despre bărbatul din relație. Acesta este inculpat într-un dosar greu de delapidare și evaziune fiscală în formă continuată, iar faptele comise de el au fost expuse inclusiv de publicația Recorder. Detaliile curg fără oprire.

„Bătrânelul” Rebeccăi Lăzărescu este acuzat de fapte de evaziune fiscală

Bărbatul alături de care s-a afișat Rebecca Lăzărescu în club este nimeni altul decât Cristian-Victor Nica, iar Recorder l-a demascat în cel mai recent documentar. Cristian-Victor Nica este principalul inculpat într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare, în formă continuată. Ar avea o rețea cu peste 100 de firme, notează aceeași publicație. În plus, acesta figureaza în documente ca împuternicit al mai multor persoane vulnerabile folosite pentru a îngropa firme cu datorii.

Cristian-Victor Nica o împărțea cu fiul lui pe Rebecca Lăzărescu
Cristian-Victor Nica o împărțea cu fiul lui pe Rebecca Lăzărescu

Mai exact, în calitatea lui de administrator a 17 societăți comerciale, dintre care 15 cu un comportament tip fantomă, a iniţiat şi desfăşurat relaţii comerciale fictive cu diverși beneficiari cărora, la diverse perioade, le-a emis în total un număr de cel puțin 617 facturi fiscale ce au fost înregistrate în evidențele contabile ale acestor  firme drept cheltuieli fictive. Astfel, acesta i-a sprijinit pe acești beneficiari să sustragă de la plata către bugetul de stat a unei valori cumulate de 3,2 milioane de euro. Probabil vă întrebați cine erau „patronii” firmelor fantomă? Respectivele companii erau trecute pe numele unor persoane vulnerabile, oameni fără adăpost care nu pot fi trași la răspundere, iar patronii inițiali ies din acte și scapă teoretic de orice responsabilitate.

Cristian Victor Nica este principalul inculpat într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare
Cristian Victor Nica este principalul inculpat într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare

„Bătrânelul” Rebeccăi Lăzărescu nu e singurul câștigător din schemă, iar marele avantaj îl au cei care beneficiază de serviciile lui pentru a scăpa de firme cu datorii. La această rețea au apelat inclusiv foști parlamentari și oameni de afaceri cunoscuți, nota publicația citată mai sus. Așadar, cel mai probabil, Rebeccuța nici nu știe bine cu cine s-a încurcat. Dar, cum știm că de obicei aruncă ochii pe site-ul nostru, probabil va afla cât de curând.

CITEȘTE ȘI: S-a sărutat apăsat cu doi într-o singură seară! Unul tinerel, altul bătrânel! Fosta iubită a lui Vlad Pascu a făcut ”nenorocire” în club, fix la un an de la tragedia din stațiunea 2 Mai

ACCESEAZĂ ȘI: Triunghi amoros cum rar mai vezi. Tatăl şi fiul au „împărţit-o” pe Rebecca fără nicio remuşcare

×