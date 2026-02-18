Acasă » Exclusiv » Andreea Bostănică, la masă cu un tânăr misterios. Detaliile care nu se văd în live-urile divei

Andreea Bostănică, la masă cu un tânăr misterios. Detaliile care nu se văd în live-urile divei

De: Delina Filip 18/02/2026 | 22:00
Andreea Bostănică, la masă cu un tânăr misterios. Detaliile care nu se văd în live-urile divei
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Andreea Bostănică face ce face și intră, din nou, în atenția presei! De data aceasta nu prin prisma acuzațiilor pe care le aduce rivalelor sale în liveuri, ci pentru că și de data aceasta CANCAN.RO a fost cu ochii și blițurile pe ea și a surprins-o direct în Dubai alături de un alt bărbat misterios. După despărțirea de Abush, șatena susținea sus și tare că este singură și chiar puncta că este deschisă să iasă la întâlniri. Mai mult, o mitralia pe rivala sa, Iuliana Beregoi și o acuza că ar ști ea cu cine umblă în Dubai. Dar, noi am surprins-o la o întâlnire (nu știm dacă era de natură romantică sau nu) pe regina Tiktok. Iată cu cine era și ce gesturi au avut unul față de celălalt. 

Andreea Bostănică a fost mai vocală ca niciodată în ultima perioadă, iar una dintre țintele sale a fost rivala sa și fosta prietenă din copilărie, Iuliana Beregoi. După ce în trecut au împărțit aceeași bărbați (vezi aici), de data aceasta rivalitatea dintre ele a atins cote maxime. Au fost ambele prezente în diferite podcasturi și și-au aruncat săgeți, însă Andreea nu s-a limitat doar la emisiuni. A intrat de mai multe ori live pe Tiktok și i-a adus Iulianei acuzații grave!

După ce a pulverizat-o pe Iuliana Beregoi, iată cu cine am surprins-o pe Andreea Bostănică

Andreea Bostănică susține că Iuliana o atacă subtil că ar fi avut legături cu bogătași, dar șatena nu se lasă mai prejos și dă de pământ cu rivala sa. Regina Tiktok a susținut că Iuliana s-ar fi întâlnit cu cineva în Dubai despre care nu și-ar fi dorit să se afle. În tot acest timp, Andreea Bostănică spune că ea stă doar cu mama ei și cu fratele ei în Dubai. CANCAN.RO a surprins-o însă cu un domn misterios.

Andreea Bostănică a fost surprinsă în mall Dubai alături de un bărbat misterios
Andreea Bostănică a fost surprinsă în mall Dubai alături de un bărbat misterios

În urmă cu câteva zile, Andreea Bostănică îi transmitea un mesaj tranșant Iulianei Beregoi care, pentru moment, a decis să nu răspundă. Șatena a susținut că Iuliana s-ar fi întâlnit cu cineva în Dubai, iar acuzațiile nu s-au oprit aici. Vă reamintim o parte din cele spuse de regina Tiktok.

„Tu, pe data de 28 ai zburat cu avionul privat. Cine ți-a achitat ție avionul privat? Știi de ce nu arăți, că tu mă bârfești pe mine când tu ești buba. Oameni buni, vă promit că săptămâna viitoare o să vină în Dubai. Eu stau în Dubai cu mama și fratele uneori pentru că fostul mi-a dăruit o casă de vacanță în Dubai. Dar tu de ce nu arăți unde stai în Dubai? Vrei să îți zic de ce? Dacă nu vrei să zic unde dormi în Dubai stai în banca ta și nu fă pe victima! Eu știu că el mi-a spus că tu vii într-o săptămână aici! Ai fost cu toți artiștii, cu toți trapperii din țară. Cu băieți care aveau iubită! Asta ești tu”, a spus Andreea Bostănică despre Iuliana.

Regina Tiktok, în compania unui bărbat misterios

La scurt timp după aceste acuzații, Andreea a fost surprinsă în Dubai alături de un domn misterios. Așa cum știm, șatena susține că nu are o relație în acest moment după despărțirea de Abush (vezi aici). Dar, cu toate acestea, Andreea nu se ferește să iasă în oraș cu diverși domni.

Andreea Bostănică a ieșit la o cafenea în mall Dubai
Andreea Bostănică a ieșit la o cafenea în mall Dubai

Îmbrăcați casual, cei doi au stat la o cafea în mall Dubai după ce, probabil, că au aruncat un ochi și pe la magazine. Între ei nu există gesturi romantice, dar o chimie se poate observa, mai ales că amândoi zâmbesc. Dacă întâlnirea a fost personală sau profesională rămâne de văzut.

CITEȘTE ȘI: Reginele TikTok-ului au împărțit același bărbat, căsătorit cu fosta lui Bodi! Patrulater amoros cu nume grele!

ACCESEAZĂ ȘI: Planul secret al Iulianei Beregoi împotriva Andreei Bostănică! Ce face artista, după ce a dispărut de pe social media

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cine este „bătrânelul” cu care se săruta fosta iubită a lui Vlad Pascu. După ce au „împărțit-o” tatăl și fiul, noi detalii ies la iveală
Exclusiv
Cine este „bătrânelul” cu care se săruta fosta iubită a lui Vlad Pascu. După ce au „împărțit-o” tatăl…
Răsturnare de situație în familia Iulianei Beregoi. Cine ar fi în spatele operațiunii de șantaj
Exclusiv
Răsturnare de situație în familia Iulianei Beregoi. Cine ar fi în spatele operațiunii de șantaj
Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie de majorarea TVA”
Mediafax
Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie...
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice. Unde s-a întâmplat
Gandul.ro
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau...
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Un medicament pentru diabet scade riscul de deces înainte de 90 de ani la femei
Adevarul
Un medicament pentru diabet scade riscul de deces înainte de 90 de ani...
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
Grindeanu s-a dezlănțuit: „Toată vara am văzut cât de hoți sunt primarii, cum își angajează amantele și neamurile la primărie”
Mediafax
Grindeanu s-a dezlănțuit: „Toată vara am văzut cât de hoți sunt primarii, cum...
Parteneri
Ți-o mai amintești pe Cristina din trupa Uni-K? Cum arată acum și cu ce se ocupă la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ți-o mai amintești pe Cristina din trupa Uni-K? Cum arată acum și cu ce se...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat...
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Click.ro
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
Digi 24
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio. Ce spune despre ambițiile prezidențiale
Digi24
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio....
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
Promotor.ro
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Cât câștigă un comandant român de lansator de rachete HIMARS? Salariu motivant
go4it.ro
Cât câștigă un comandant român de lansator de rachete HIMARS? Salariu motivant
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice. Unde s-a întâmplat
Gandul.ro
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Sharon Stone, critici la adresa celor „care se tem să îmbătrânească”. „Ar trebui să fim îngroziți ...
Sharon Stone, critici la adresa celor „care se tem să îmbătrânească”. „Ar trebui să fim îngroziți să ne uităm în oglindă?”
Mudava, prezidențiabilul care promitea să „vindece” România: legenda unui personaj posibil doar aici
Mudava, prezidențiabilul care promitea să „vindece” România: legenda unui personaj posibil doar aici
Horoscop 19 februarie 2026. Zodia care reaprinde o ceartă veche cu cineva
Horoscop 19 februarie 2026. Zodia care reaprinde o ceartă veche cu cineva
Tragedie în timpul unei expediții de schi. 15 persoane au fost surprinse de o avalanșă: „Grupul ...
Tragedie în timpul unei expediții de schi. 15 persoane au fost surprinse de o avalanșă: „Grupul se întorcea la punctul de plecare”
Gabriela Lucuțar rupe tăcerea despre „viciul” fostului soț: „A fost a doua oară când voiam ...
Gabriela Lucuțar rupe tăcerea despre „viciul” fostului soț: „A fost a doua oară când voiam să divorțez. Eu nu accept așa ceva”
Românii care vor scoate mai mulți bani din buzunare de la 1 aprilie 2026. Care este motivul
Românii care vor scoate mai mulți bani din buzunare de la 1 aprilie 2026. Care este motivul
Vezi toate știrile
×