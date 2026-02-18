Andreea Bostănică, la masă cu un tânăr misterios. Detaliile care nu se văd în live-urile divei

Andreea Bostănică face ce face și intră, din nou, în atenția presei! De data aceasta nu prin prisma acuzațiilor pe care le aduce rivalelor sale în liveuri, ci pentru că și de data aceasta CANCAN.RO a fost cu ochii și blițurile pe ea și a surprins-o direct în Dubai alături de un alt bărbat misterios. După despărțirea de Abush, șatena susținea sus și tare că este singură și chiar puncta că este deschisă să iasă la întâlniri. Mai mult, o mitralia pe rivala sa, Iuliana Beregoi și o acuza că ar ști ea cu cine umblă în Dubai. Dar, noi am surprins-o la o întâlnire (nu știm dacă era de natură romantică sau nu) pe regina Tiktok. Iată cu cine era și ce gesturi au avut unul față de celălalt.

Andreea Bostănică a fost mai vocală ca niciodată în ultima perioadă, iar una dintre țintele sale a fost rivala sa și fosta prietenă din copilărie, Iuliana Beregoi. După ce în trecut au împărțit aceeași bărbați (vezi aici), de data aceasta rivalitatea dintre ele a atins cote maxime. Au fost ambele prezente în diferite podcasturi și și-au aruncat săgeți, însă Andreea nu s-a limitat doar la emisiuni. A intrat de mai multe ori live pe Tiktok și i-a adus Iulianei acuzații grave!

După ce a pulverizat-o pe Iuliana Beregoi, iată cu cine am surprins-o pe Andreea Bostănică

Andreea Bostănică susține că Iuliana o atacă subtil că ar fi avut legături cu bogătași, dar șatena nu se lasă mai prejos și dă de pământ cu rivala sa. Regina Tiktok a susținut că Iuliana s-ar fi întâlnit cu cineva în Dubai despre care nu și-ar fi dorit să se afle. În tot acest timp, Andreea Bostănică spune că ea stă doar cu mama ei și cu fratele ei în Dubai. CANCAN.RO a surprins-o însă cu un domn misterios.

În urmă cu câteva zile, Andreea Bostănică îi transmitea un mesaj tranșant Iulianei Beregoi care, pentru moment, a decis să nu răspundă. Șatena a susținut că Iuliana s-ar fi întâlnit cu cineva în Dubai, iar acuzațiile nu s-au oprit aici. Vă reamintim o parte din cele spuse de regina Tiktok.

„Tu, pe data de 28 ai zburat cu avionul privat. Cine ți-a achitat ție avionul privat? Știi de ce nu arăți, că tu mă bârfești pe mine când tu ești buba. Oameni buni, vă promit că săptămâna viitoare o să vină în Dubai. Eu stau în Dubai cu mama și fratele uneori pentru că fostul mi-a dăruit o casă de vacanță în Dubai. Dar tu de ce nu arăți unde stai în Dubai? Vrei să îți zic de ce? Dacă nu vrei să zic unde dormi în Dubai stai în banca ta și nu fă pe victima! Eu știu că el mi-a spus că tu vii într-o săptămână aici! Ai fost cu toți artiștii, cu toți trapperii din țară. Cu băieți care aveau iubită! Asta ești tu”, a spus Andreea Bostănică despre Iuliana.

Regina Tiktok, în compania unui bărbat misterios

La scurt timp după aceste acuzații, Andreea a fost surprinsă în Dubai alături de un domn misterios. Așa cum știm, șatena susține că nu are o relație în acest moment după despărțirea de Abush (vezi aici). Dar, cu toate acestea, Andreea nu se ferește să iasă în oraș cu diverși domni.

Îmbrăcați casual, cei doi au stat la o cafea în mall Dubai după ce, probabil, că au aruncat un ochi și pe la magazine. Între ei nu există gesturi romantice, dar o chimie se poate observa, mai ales că amândoi zâmbesc. Dacă întâlnirea a fost personală sau profesională rămâne de văzut.

