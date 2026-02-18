Acasă » Știri » Românul care a furat 1.000 de euro pe zi din restaurantul în care lucra. La ce sumă a ajuns

De: David Ioan 18/02/2026 | 22:38
Un bărbat român în vârstă de 27 de ani se află în atenția autorităților din Austria, fiind vizat într-o investigație penală ce vizează presupuse sustrageri repetate de bani din restaurantul unde lucra ca și casier, în localitatea Unken.

Cazul a fost relatat de presa austriacă, care notează că tânărul ar fi profitat de poziția sa pentru a accesa fondurile din casierie fără autorizare.

Potrivit informațiilor publicate de presa locală, românul s-a angajat în anul 2018, iar la scurt timp după începerea activității ar fi început să retragă bani din casa de marcat.

În timpul sezonului de iarnă 2018–2019, acesta ar fi ajuns să își însușească zilnic sume considerabile, estimate la aproximativ 1.000 de euro. De asemenea, metoda ar fi continuat pe o perioadă îndelungată, fără a fi observată de conducerea unității.

Ancheta preliminară indică faptul că tânărul ar fi avut acces direct la numerar, ceea ce i-ar fi permis să repete acțiunile fără a ridica suspiciuni imediate. De-a lungul anilor, lipsurile din gestiune ar fi crescut treptat, până când neregulile au devenit vizibile în urma unor verificări interne efectuate de angajator.

Conform datelor prezentate de anchetatori, doar în anul 2026 prejudiciul ar fi atins suma de 38.000 de euro. În total, între 2018 și 2026, valoarea estimată a banilor dispăruți se ridică la aproximativ 200.000 de euro.

După descoperirea neregulilor, cazul a fost raportat autorităților competente, iar bărbatul ar fi recunoscut faptele în timpul audierilor.

Surse citate de presa austriacă susțin că acesta ar fi motivat acțiunile printr-o dependență de jocurile de noroc, afirmând că banii erau folosiți pentru a acoperi pierderi sau pentru a continua activitatea de pariuri.

În prezent, acesta este cercetat în stare de libertate, în așteptarea deciziei procurorilor privind trimiterea în judecată.

În ceea ce privește consecințele legale, legislația penală din Austria prevede sancțiuni diferite în funcție de valoarea prejudiciului și de circumstanțele în care a fost comisă fapta. În forma de bază, furtul sau delapidarea pot fi pedepsite cu amendă sau cu până la cinci ani de închisoare. În situațiile considerate grave, pedepsele pot varia între trei luni și zece ani de detenție.

Instanța urmează să stabilească încadrarea juridică exactă, ținând cont de probele administrate, de durata activității infracționale și de prejudiciul total.

Se fac angajări la stat. Job-ul care aduce un salariu de 15.210 lei

