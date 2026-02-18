Acasă » Știri » Mihai Trăistariu a dezvăluit cum ar fi primit wild card piesele de la Eurovision România ale artiștilor Antonio Pican și Wrs: „Până la urmă, nu este ilegal”

Mihai Trăistariu a dezvăluit cum ar fi primit wild card piesele de la Eurovision România ale artiștilor Antonio Pican și Wrs: „Până la urmă, nu este ilegal”

De: Simona Vlad 18/02/2026 | 22:46
Scandalul a izbucnit în platoul emisiunii Dan Capatos Show, unde Mihai Trăistariu a criticat dur noul regulament Eurovision. Artistul a spus că selecția nu mai pune accent pe voce și compoziție. Trăistariu a dat de pământ cu Eurovision și a spus că totul s-a transformat într-o cursă a vizualizărilor. Câștigă cine are comunitate mai mare și buget mai consistent. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Trăistariu a spus că regulamentul permite promovarea agresivă prin sponsorizări online. Nimic nu interzice investițiile în reclame plătite. Practic, fiecare concurent se promovează cum poate. Artistul a declarat că sistemul favorizează bugetele mari. În acest context, competiția devine inegală. Vezi emisiunea integrală aici!

„Scrie undeva că nu poți să bagi bani în sponsorizări? Nu scrie. Până la urmă, nu este ilegal. Te bați cum poți.”

„După ce s-au anunțat finaliștii și am văzut că este vorba despre vizualizări, am știut că nu am nicio șansă. După aceea, am văzut că lumea se agita foarte tare pe grupul de Eurovision. Creșteau vizualizările la Antonio, la WRS au stagnat, stai că au crescut și la WRS, cu dovezi. Apăreau dovezi (n.r. că le cresc vizualizările). Eu știu că a recunoscut Antonio, a zis că a făcut o reclamă și a îndemnat lumea să intre și să vizualizeze piesa. Dar reclama respectivă era plătită, ceva de genul”, a mărturisit Alexandra Crăescu, concurentă și ea la Eurovision România 2026.

Mihai Trăistariu, atac fără precedent la Eurovision

Dezamăgit de direcția competiției, cântărețul a decis să facă un pas în spate. Spune că a crezut sincer în piesa sa. Consideră că melodia avea potențial real. Totuși, mecanismul actual l-a determinat să se retragă. Mihai i-a spui lui Capatos că a preferat să nu participe într-un sistem pe care îl contestă.

„Eu îmi retrag melodia mea în care credeam. Mi se părea atât de bună.”

Artistul a adus în discuție și exemple din trecut, unde s-au făcut investiții masive în voturi. El susține că regulamentul actual nu limitează astfel de strategii. Acesta a spus că selecția ajunge să premieze strategia, nu vocea, iar asta schimbă complet sensul competiției.

„Tu pui la mâna vizualizărilor sau a banilor băgați, care își sponsorizează mai bine, care găsește sponsori mai mulți? Ăsta e Eurovision?”

Mihai Trăistariu vrea să concureze în Italia

Mihai Trăistariu a aruncat bomba! El a dezvăluit că ia în calcul o alternativă externă. Se gândește serios să concureze, în viitor, la concursuri muzicale pentru Italia. Este dispus să se pregătească intens pentru asta, chiar și să învețe limba. Ținta lui este Festivalul de la Sanremo.

„În Italia am luat regulamentul, mi l-a tradus o tipă în românește. Ai voie, de anul trecut sau de un an-doi, pot să intre și străini. Va trebui să vorbești italiană cu ei.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

Puya vine la Dan Capatos Show și face dezvăluiri de senzație. De ce s-a amânat turneul “Adevărul gol-goluț”+ Detalii din culisele Eurovision

Mihai Trăistariu, revoltat de schimbările de la Eurovision 2026. Acuzații grave: „Care-și plătește mai multe vizualizări!”

