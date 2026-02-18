Acasă » Știri » Tragedie în sportul românesc! Un fotbalist promițător a murit la doar 16 ani, lovit de tren

De: David Ioan 18/02/2026 | 23:22
Tragedie în sportul românesc! Un fotbalist promițător a murit la doar 16 ani, lovit de tren

O tragedie profundă a lovit clubul Petrolul Ploiești, după ce tânărul fotbalist Mario Cofaru, în vârstă de doar 16 ani și membru al grupei U17, a murit în urma unui accident feroviar.

Evenimentul s-a petrecut în zona oraşului Comarnic, iar vestea a provocat un puternic impact emoțional în rândul clubului și al comunității sportive.

Conform ProSport, Incidentul s-a produs în timp ce adolescentul se deplasa între liniile de cale ferată. Conform informațiilor preliminare, acesta a fost lovit din spate de un tren care circula pe ruta Galați–Brașov. Mecanicul locomotivei a observat impactul și a alertat imediat autoritățile, solicitând intervenția echipajelor medicale.

La locul accidentului au ajuns mai multe ambulanțe, iar echipele medicale au încercat în mod repetat să îl resusciteze pe tânăr. În ciuda eforturilor depuse, viața lui Mario Cofaru nu a mai putut fi salvată.

Ulterior, trupul neînsuflețit a fost transportat la spitalul din Ploiești pentru efectuarea autopsiei. Testarea mecanicului cu aparatul etilotest a indicat că acesta nu consumase alcool.

Primele ipoteze sugerează că tânărul, care locuia pe un deal din apropierea Comarnicului, ar fi coborât spre gară folosind o scurtătură, cu intenția de a ajunge la Ploiești pentru antrenament.

Totodată, condițiile meteo dificile, în special ninsoarea, ar fi putut contribui la tragedie. În plus, se presupune că tânărul purta gluga hainei pe cap și nu ar fi auzit semnalele acustice ale locomotivei înainte de impact.

Reprezentanţii liceului la care Mario învăţa, a transmis un mesaj cu un puternic impact emoţional:

„Un înger s-a înălțat la cer, lăsând în urmă o lume mult prea întunecată fără zâmbetul lui.

Astăzi, comunitatea liceului nostru este mai săracă.

Mario Cofaru era elev în clasa a X-a uman, avea doar 16 ani… un copil la început de drum, cu vise, cu speranțe, cu o viață întreagă înainte. Încă ne este greu să vorbim despre el la trecut. Durerea este profundă, iar vestea pierderii sale ne-a îndurerat pe toți.

Pentru colegi și profesori, Mario va rămâne un chip drag și o prezență care a adus energie și pasiune în clasă.
Iubea sportul, în special fotbalul, pe care îl practica cu dăruire și entuziasm. Pe teren dădea întotdeauna tot ce avea mai bun și ne făcea mândri. Golul lăsat în urmă este greu de exprimat în cuvinte. Îl vom păstra însă viu în amintirile noastre, în momentele frumoase petrecute împreună și în tot ceea ce a însemnat pentru fiecare dintre noi.
Gândurile noastre se îndreaptă în primul rând către familia lui, care trece printr-o suferință de neimaginat. Le suntem alături cu toată compasiunea și sprijinul nostru.
Odihnește-te în pace, Mario!
Vei rămâne mereu în inimile noastre!”

Poliția Prahova a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului. Traficul feroviar pe ruta Ploiești–Brașov a fost oprit aproximativ o oră, între 14:00 și 15:00, pentru intervenții și cercetări la fața locului.

Mario Cofaru se alăturase clubului Petrolul Ploiești în vara anului trecut, venind de la HM Junior Câmpina. Acesta evoluase în Liga Elitelor și se remarcase rapid prin talent și determinare, fiind considerat un jucător cu un viitor promițător.

Conducerea clubului a transmis un mesaj public de condoleanțe, exprimând șocul provocat de pierderea tânărului sportiv.

„O veste cutremurătoare pentru familia Petrolul Ploiești! Un foarte tânăr jucător al clubului nostru, Mario Cofaru (16 ani), a plecat, astăzi, dintre noi, lăsând un gol imens în sufletele familiei, colegilor de echipă și ale tuturor celor care l-au cunoscut. Component al Grupei „U17”, Mario făcuse pasul către clubul nostru, în vara trecută, venind de la HM Junior Câmpina. A îmbrăcat, astfel, tricoul „galben-albastru” în meciurile din Liga Elitelor, disputate în acest sezon, și avea o întreagă carieră promițătoare în față. Odihneste-te în pace, Mario! Condoleanțe familiei îndoliate!”, au transmis reprezentanții celor de la Petrolul Ploiești, pe Facebook.

×