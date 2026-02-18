Acasă » Știri » Românii care vor scoate mai mulți bani din buzunare de la 1 aprilie 2026. Care este motivul

De: David Ioan 18/02/2026 | 23:55
Românii care vor scoate mai mulți bani din buzunare de la 1 aprilie 2026. Care este motivul. Foto: Pixabay

De la 1 aprilie, sistemul de calcul al prețului gazelor naturale pentru consumatorii casnici va fi modificat, iar schimbările anunțate ar putea aduce facturi ușor mai mici pentru populație.

Noile reguli vin într-un context în care autoritățile încearcă să stabilizeze piața și să reducă presiunea asupra bugetului de stat, însă impactul final va depinde de evoluția costurilor din piața angro.

Actualul mecanism, bazat pe un plafon de 31 de bani/kWh, va fi eliminat. În prezent, indiferent de cât de mult cresc prețurile pe piața internațională, consumatorii casnici plătesc maximum această valoare, iar statul acoperă diferența.

Deşi sistemul de până acum a oferit predictibilitate pentru gospodării, acesta a generat şi cheltuieli semnificative pentru buget.

Preţul gazelor va creşte începând cu 1 aprilie

Noul model care va intra în vigoare în aprilie schimbă modul în care este stabilit prețul final. Producătorii interni, în special Romgaz și OMV Petrom, vor fi obligați să vândă o parte din producție la un tarif fix, stabilit prin reglementări.

Care este motivul

În același timp, marja furnizorilor va fi limitată strict: pentru un consum de 100 kWh, furnizorul va putea încasa cel mult 1,5 lei. Prin această măsură, autoritățile urmăresc să reducă variațiile nejustificate ale prețurilor și să limiteze câștigurile excesive din lanțul de furnizare.

Estimările inițiale arată că, în condiții normale de piață, prețul final pentru consumatorii casnici ar putea coborî până la aproximativ 27 de bani/kWh, sub nivelul plafonului actual. Totuși, există situații în care tariful poate crește.

Dacă furnizorii sunt nevoiți să achiziționeze gaze din import, unde costurile sunt mai ridicate, aceștia își pot recupera cheltuielile, ceea ce ar putea duce la o majorare de până la 10%.

