Asigurarea obligatorie a locuinței 2026. Cât costă și ce acoperă

Asigurarea obligatorie a locuinței rămâne, în 2026, unul dintre instrumentele esențiale prin care proprietarii din România beneficiază de o protecție minimă în fața unor riscuri naturale majore.

Deși costurile poliței PAD sunt reduse, acoperirea oferită este limitată, iar proprietarii trebuie să înțeleagă clar ce include și ce nu include această formă de asigurare.

Asigurarea obligatorie a locuinței 2026

Asigurarea obligatorie a locuinței, cunoscută sub denumirea PAD, este impusă prin Legea nr. 260/2008 și trebuie încheiată de toți proprietarii de locuințe, indiferent dacă este vorba despre case sau apartamente.

Scopul acestei polițe este de a crea un mecanism prin care riscurile generate de dezastre naturale sunt împărțite între stat și asigurători, reducând astfel impactul financiar asupra familiilor afectate.

Necesitatea introducerii PAD a fost determinată de expunerea ridicată a României la fenomene naturale precum cutremurele, inundațiile sau alunecările de teren. Aceste evenimente pot provoca distrugeri severe, iar fără o formă de protecție financiară, proprietarii ar putea ajunge în situații dificile.

Polița PAD oferă un sprijin minim, dar esențial, în astfel de cazuri, iar în plus poate fi transferată noului proprietar în cazul vânzării locuinței.

Acoperirea PAD este strict limitată la trei riscuri naturale definite prin lege: cutremure, inundații produse de fenomene naturale și alunecări de teren. În situația în care locuința este afectată de unul dintre aceste evenimente, proprietarul poate solicita despăgubiri în limita sumei asigurate, stabilită în funcție de tipul construcției.

Cât costă și ce acoperă

Polița nu acoperă însă bunurile din interior, incendiile, furturile, defecțiunile instalațiilor sau anexele nelegate structural de clădirea principală.

În 2026, tarifele PAD rămân fixe și accesibile. Pentru locuințele de tip A, construite din materiale rezistente, prima anuală este de aproximativ 130 de lei, cu o sumă asigurată de până la 100.000 de lei.

Pentru locuințele de tip B, realizate din materiale mai puțin durabile, costul anual este de circa 50 de lei, iar despăgubirea maximă ajunge la 50.000 de lei. Fiecare locuință deținută necesită o poliță separată.

Diferențele dintre asigurarea obligatorie și cea facultativă sunt semnificative. PAD oferă o protecție minimă, limitată la riscurile naturale majore, în timp ce o asigurare facultativă poate acoperi o gamă extinsă de situații, de la incendii și furturi până la daune provocate de instalații sau bunurile din interiorul locuinței.

În acest context, specialiștii recomandă combinarea celor două tipuri de polițe pentru o protecție completă.

