Care este secretul longevității călugărilor. Cum își păstrează vitalitatea

De: Andreea Stăncescu 18/02/2026 | 22:37
Secretele călugărilor pentru longevitate

Viața călugărilor se remarcă nu doar numărul anilor trăiți, ci și intensitatea cu care aceștia au trăit fiecare zi. Fiecare dimineață începea cu ritualuri bine stabilite, iar zilele lor erau umplute cu o rutină constantă, menită să păstreze echilibrul trupului și al minții.

Longevitatea remarcabilă a călugărilor a captat atenția oamenilor de-a lungul secolelor. Monahi români și figuri antice, precum Sfântul Antonie cel Mare, au trăit adesea peste 90 de ani, păstrându-și claritatea minții și sănătatea până la sfârșitul vieții. Specialiștii și istoricii explică aceste longevitate printr-un mod de viață simplu, disciplinat și profund spiritual, în care posturile regulate, rugăciunea și cumpătarea constituie pilonii principali.

Secretele de longevitate ale călugărilor

Un exemplu modern este Arhimandritul Climent Haralam, care a trecut la cele veșnice la 102 ani. Originar din Botoșani, părintele Climent a dedicat aproape întreaga viață slujirii la Mănăstirea de la Curtea de Argeș. PS Timotei Prahoveanul a remarcat raritatea unei vieți atât de lungi, însoțită de peste șapte decenii de activitate duhovnicească continuă.

De asemenea, viața Pustnicului Antonie, părintele monahismului creștin, oferă lecții valoroase. Izolat în deșertul Egiptului, el combina rugăciunea intensă cu posturi prelungite, hrănindu-se ocazional doar cu pâine și apă. Martorii vremii povesteau că sănătatea sa a rămas excepțională, iar trupul său nu prezenta semne de degradare, ceea ce subliniază impactul austerității și disciplinei asupra longevității.

Călugării români contemporani, precum Arsenie Boca, Iustin Pârvu sau Arsenie Papacioc, au demonstrat aceeași legătură între simplitate, cumpătare și sănătate durabilă. Ei recomandau mese simple, hidratare moderată, posturi regulate și cultivarea liniștii interioare.

Experiența monahală arată că longevitățile excepționale nu țin doar de moștenirea genetică, ci și de alegerile de zi cu zi, precum un ritm echilibrat între trup și suflet, abstinență moderată, rugăciune și disciplină. Adoptarea unui stil de viață simplu și conștient nu prelungește doar viața, ci și calitatea acesteia, menținând sănătatea și vitalitatea până în ultimii ani

×