Ce dietă urmează Regele Charles, după ce s-a îmbolnăvit de cancer. A făcut două schimbări majore în alimentație

Dacă îți imaginezi că monarhii merg la baluri fastuoase și se bucură de preparate alese, ar trebui să te gândești de două ori înainte. Regele Charles este văzut de multe ori savurând un bol cu musli sau carne organică și două legume.

Regele Charles a urcat pe tronul britanic după ce mama sa, Regina Elisabeta, a murit la vârsta de 96 de ani. În general, dieta regală trebuie să aibă unele beneficii pentru longevitate. Cum bunica Regelui a trait până la 101 ani, iar tatăl său, Prințul Philip, până la 99 de ani, nici Regele Charles nu poate să facă excepție de la regulă.

Ce dietă urmează Regele Charles, după ce s-a îmbolnăvit

Daily Mail a vorbit cu fostul majordom al Regelui, Grant Harrold, pentru a obține informații despre dieta zilnică a Regelui Charles și apoi i-a cerut nutriționistului autorizat Rob Hobson să-și dea verdictul de expert. Harrold a lucrat ca majordom regal pentru Charles – pe atunci Prințul de Wales – între 2004 și 2011.

Își amintește că Regele lua întotdeauna micul dejun, adesea sărea peste prânz și lua cina în jurul orei 22:00, ceea ce, potrivit fostului său majordom, se datora angajamentelor pe care le avea.

„Mâncatul mai târziu seara, în jurul orelor 21:00-22:00, s-ar putea să nu fie ideal nici pentru digestie sau somn, mai ales dacă acesta este un obicei obișnuit”, spune el.

Cercetările sugerează că obiceiurile alimentare și chiar postul intermitent sunt asociate cu rezultate metabolice mai bune pentru sănătate.

Acest lucru se datorează faptului că sensibilitatea la insulină tinde să fie mai mare dimineața, ceea ce înseamnă că organismul gestionează glucoza mai eficient, în timp ce mâncatul mai târziu este asociat cu grăsimile din sânge, ceea ce poate duce în cele din urmă la diabet de tip 2.

„Acestea fiind spuse, aceasta este o asociere mai degrabă decât o regulă strictă, iar calitatea generală a dietei, somnul și stilul de viață contează în continuare”, spune Hobson.

Regele Charles mănâncă acum avocado

Cu toate acestea, în timp ce Regele a renunțat de obicei la prânz, Mail on Sunday susține că acum mănâncă jumătate de avocado la mijlocul zilei pentru a prinde mai multă putere și energie în timp ce luptă cu cancerul.

Adesea descris drept „superaliment”, avocado este bogat în nutrienți și plin de grăsimi mononesaturate sănătoase pentru inimă, fibre, potasiu și vitaminele K, E și C. La Highgrove House, reședința principală a Regelui, micul dejun este simplu, dar dens din punct de vedere nutrițional – iar atunci când călătorește, Charles își ia cu el „cutia cu micul dejun”.

Regele Chales nu se dă în vânt după cafea, dar bea ceai

Nu este un mare fan al cafelei, așa că optează pentru o cană de ceai Darjeeling cu lapte. Regele Charles își începe ziua cu o masă simplă, care conține muesli, ouă, legume și fructe proaspete.

De asemenea, el a dezvăluit că Regelui îi plăcea să se bucure de risotto cu cotlete de miel crescute local sau cu altă carne de la fermă, cum ar fi cea de oaie.

„Carnea de oaie este mai puțin comună în dietele moderne, dar este o sursă bună de proteine, fier și vitamina B12, deși are un conținut mai ridicat de grăsimi saturate decât alte tipuri de carne, așa că este cel mai bine să o savurezi cu moderație”, spune Hobson. „Din punct de vedere nutrițional, dieta Regelui Charles este destul de bună”, concluzionează nutriționistul Rob Hobson.

