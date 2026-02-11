Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Ce dietă urmează Regele Charles, după ce s-a îmbolnăvit de cancer. A făcut două schimbări majore în alimentație

Ce dietă urmează Regele Charles, după ce s-a îmbolnăvit de cancer. A făcut două schimbări majore în alimentație

De: Simona Tudorache 11/02/2026 | 06:20
Ce dietă urmează Regele Charles, după ce s-a îmbolnăvit de cancer. A făcut două schimbări majore în alimentație
Sursa foto: Profimedia

Dacă îți imaginezi că monarhii merg la baluri fastuoase și se bucură de preparate alese, ar trebui să te gândești de două ori înainte. Regele Charles este văzut de multe ori savurând un bol cu musli sau carne organică și două legume.

Regele Charles a urcat pe tronul britanic după ce mama sa, Regina Elisabeta, a murit la vârsta de 96 de ani. În general, dieta regală trebuie să aibă unele beneficii pentru longevitate. Cum bunica Regelui a trait până la 101 ani, iar tatăl său, Prințul Philip, până la 99 de ani, nici Regele Charles nu poate să facă excepție de la regulă.

Ce dietă urmează Regele Charles, după ce s-a îmbolnăvit

Daily Mail a vorbit cu fostul majordom al Regelui, Grant Harrold, pentru a obține informații despre dieta zilnică a Regelui Charles și apoi i-a cerut nutriționistului autorizat Rob Hobson să-și dea verdictul de expert. Harrold a lucrat ca majordom regal pentru Charles – pe atunci Prințul de Wales – între 2004 și 2011.

Își amintește că Regele lua întotdeauna micul dejun, adesea sărea peste prânz și lua cina în jurul orei 22:00, ceea ce, potrivit fostului său majordom, se datora angajamentelor pe care le avea.

„Mâncatul mai târziu seara, în jurul orelor 21:00-22:00, s-ar putea să nu fie ideal nici pentru digestie sau somn, mai ales dacă acesta este un obicei obișnuit”, spune el.

Cercetările sugerează că obiceiurile alimentare și chiar postul intermitent sunt asociate cu rezultate metabolice mai bune pentru sănătate.

Acest lucru se datorează faptului că sensibilitatea la insulină tinde să fie mai mare dimineața, ceea ce înseamnă că organismul gestionează glucoza mai eficient, în timp ce mâncatul mai târziu este asociat cu grăsimile din sânge, ceea ce poate duce în cele din urmă la diabet de tip 2.

„Acestea fiind spuse, aceasta este o asociere mai degrabă decât o regulă strictă, iar calitatea generală a dietei, somnul și stilul de viață contează în continuare”, spune Hobson.

Regele Charles mănâncă acum avocado

Cu toate acestea, în timp ce Regele a renunțat de obicei la prânz, Mail on Sunday susține că acum mănâncă jumătate de avocado la mijlocul zilei pentru a prinde mai multă putere și energie în timp ce luptă cu cancerul.

Adesea descris drept „superaliment”, avocado este bogat în nutrienți și plin de grăsimi mononesaturate sănătoase pentru inimă, fibre, potasiu și vitaminele K, E și C. La Highgrove House, reședința principală a Regelui, micul dejun este simplu, dar dens din punct de vedere nutrițional – iar atunci când călătorește, Charles își ia cu el „cutia cu micul dejun”.

Regele Chales nu se dă în vânt după cafea, dar bea ceai

Nu este un mare fan al cafelei, așa că optează pentru o cană de ceai Darjeeling cu lapte. Regele Charles își începe ziua cu o masă simplă, care conține muesli, ouă, legume și fructe proaspete.

De asemenea, el a dezvăluit că Regelui îi plăcea să se bucure de risotto cu cotlete de miel crescute local sau cu altă carne de la fermă, cum ar fi cea de oaie.

„Carnea de oaie este mai puțin comună în dietele moderne, dar este o sursă bună de proteine, fier și vitamina B12, deși are un conținut mai ridicat de grăsimi saturate decât alte tipuri de carne, așa că este cel mai bine să o savurezi cu moderație”, spune Hobson.

„Din punct de vedere nutrițional, dieta Regelui Charles este destul de bună”, concluzionează nutriționistul Rob Hobson.

Citește și: Prințul William și Kate Middleton, prima reacție publică după scandalul Epstein. Dezvăluiri despre implicarea fostului prinț Andrew

Citește și: Mesaje între Prințul Andrew și Jeffrey Epstein despre românca invitată la Palatul Buckingham

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Fostul șef al Google, Eric Schmidt, are o relație cu o femeie cu 43 de ani mai tânără. Miliardarul este, însă, căsătorit
Showbiz internațional
Fostul șef al Google, Eric Schmidt, are o relație cu o femeie cu 43 de ani mai tânără.…
Cauza morții lui Catherine O’Hara. De ce a murit legendara actriță din ”Singur acasă”, de fapt
Showbiz internațional
Cauza morții lui Catherine O’Hara. De ce a murit legendara actriță din ”Singur acasă”, de fapt
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Mediafax
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca...
Autobuzele Otokar din Capitală pică unul după altul. „Șoferii îngheață în mașini pentru că pornesc foarte greu. Totul pleacă de la Nicușor Dan”
Gandul.ro
Autobuzele Otokar din Capitală pică unul după altul. „Șoferii îngheață în mașini pentru...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut...
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa. Dezvăluirile picante făcute de un ziarist ucrainean
Adevarul
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa....
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului
Digi24
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună...
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în grevă. Sunt posibile perturbări majore ale zborurilor
Mediafax
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în...
Parteneri
Cine este Bianca Giurcanu, influencerița care a intrat în competiția Survivor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Bianca Giurcanu, influencerița care a intrat în competiția Survivor
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
Digi 24
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o...
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor
Digi24
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal...
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
Promotor.ro
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
Cum stau submarinele diesel sub apă fără ca motoarele lor să necesite aer
go4it.ro
Cum stau submarinele diesel sub apă fără ca motoarele lor să necesite aer
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Autobuzele Otokar din Capitală pică unul după altul. „Șoferii îngheață în mașini pentru că pornesc foarte greu. Totul pleacă de la Nicușor Dan”
Gandul.ro
Autobuzele Otokar din Capitală pică unul după altul. „Șoferii îngheață în mașini pentru că pornesc...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
2026, anul revoluției analogice? Tinerii încep să lase ecranele deoparte și redescoperă lucrurile ...
2026, anul revoluției analogice? Tinerii încep să lase ecranele deoparte și redescoperă lucrurile simple
N-am scăpat! Pe ce dată se întorc ninsorile în București, potrivit meteorologilor Accuweather
N-am scăpat! Pe ce dată se întorc ninsorile în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Câți bani a primit eliminata Bettyshor de la Pro TV, pentru cele 6 săptămâni la Desafio
Câți bani a primit eliminata Bettyshor de la Pro TV, pentru cele 6 săptămâni la Desafio
Chef John aprinde wok-ul: tocănița chinezească de vită care a cucerit imperii și bucătării moderne
Chef John aprinde wok-ul: tocănița chinezească de vită care a cucerit imperii și bucătării moderne
BANC | Bulă și Ștrulă se întâlnesc la Piața Sudului
BANC | Bulă și Ștrulă se întâlnesc la Piața Sudului
Horoscop rune azi, 11 februarie 2026. Zodia conversațiilor decisive: Cei care stau închiși în casă ...
Horoscop rune azi, 11 februarie 2026. Zodia conversațiilor decisive: Cei care stau închiși în casă plătesc prețul oportunităților ratate
Vezi toate știrile
×