Cauza morții lui Catherine O’Hara. De ce a murit legendara actriță din ”Singur acasă”, de fapt

De: Irina Vlad 10/02/2026 | 21:37
De ce a murit, de fapt, Catherine O'Hara/ sursă foto: Profimedia

S-a aflat cauza oficială a morții actriței Catherine O’Hara. Cunoscută pentru rolurile sale din Schitt’s Creek și Home Alone, actrița a murit la vârsta de 71 de ani, la finalul lunii ianuarie. De atunci și până acum, decesul său a fost învăluit în mister. 

Catherine O’Hara, actrița cunoscută pentru rolurile sale din Schitt’s Creek și Home Alone, a murit la vârsta de 71 de ani, vineri, 30 ianuarie 2026. Vestea a fost confirmată de cei apropiați, însă abia acum a fost dezvăluită cauza decesului.

De ce a murit, de fapt, Catherine O’Hara

Luni, 9 februarie, Departamentul de Sănătate Publică al Comitatului Los Angeles a confirmat că actrița Catherine O’Hara a murit după ce a suferit o embolie pulmonară, potrivit informațiilor din certificatul său de deces. Cancerul rectal a fost menționat ca fiind cauza principală a emboliei. Certificatul de deces relevă, de asemenea, că O’Hara a fost incinerată. ”Mama lui Kevin” din Singur acasă, așa cum va rămâne în memeoria multor oameni, lasă în urmă un soț îndurerat, pe Bo Welch, și pe cei doi băieți ai lor

Chaterine O’Hara s-a născut în Toronto în 1954. Era a doua cea mai mică dintre cei șapte copii din familie. Tatăl ei lucra pentru Canadian Pacific Railway, iar mama ei era agent imobiliar. Primul ei rol ca actriță a fost cel al Fecioarei Maria într-o piesă de teatru despre Nașterea Domnului. După absolvirea liceului, a obținut un job ca ospătăriță la Second City Theater din Toronto.

Catherine O’Hara/ sursă foto: Profimedia

În 1996, a apărut în primul său program televizat, al lui Christopher Guest, Waiting for Guffman. A mai apărut și în Best in Show din 2000 și în A Mighty Wind din 2003, în care a cântat împreună cu Eugene Levy.

În 2015, actrița a făcut din nou echipă cu Levy pentru Schitt’s Creek, creat de fiul său Dan. Nu era prima dată când ea și Levy interpretaseră personaje care aveau o relație amoroasă. Despre lunga lor colaborare, ea a declarat anterior că: „Mi-ar plăcea să cred că continuăm să ne provocăm reciproc, așa cum ar face un cuplu căsătorit”.

În 2020, Chaterine O’Hara a câștigat premiul Emmy pentru cea mai bună actriță într-un serial de comedie pentru rolul său.Le voi fi veșnic recunoscătoare lui Eugene și Daniel Levy pentru oportunitatea de a interpreta o femeie de o anumită vârstă, vârsta mea, care poate fi pe deplin ea însăși”, spunea în discursul său. De asemenea, de-a lungul carierei sale a câștigat un Glob de Aur și un premiu SAG pentru serial.

