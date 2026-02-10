Medaliatul olimpic și-a înșelat iubita! A făcut dezvăluirile, în lacrimi, la Jocurile olimpice de iarnă 2026

Dezvăluiri neașteptate făcute de un medaliat olimpic! După ce a câștigat medalia la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026, cu ochii îl lacrimi și cu multe păreri de rău, acesta a mărturisit că și-a înșelat iubita. Ce declarații a făcut sportivul?

Jocurile Olimpice de iarnă 2026 se desfășoară în Milano și Cortina d’Ampezzo, Italia. Acestea au debutat în data de 6 februarie și se vor încheia în data de 22 februarie. Primele medalii au fost câștigate, iar cu ele au venit și unele dezvăluiri neașteptate.

Medaliatul olimpic și-a înșelat iubita

Dezvăluiri neașteptate au fost făcute de un medaliat olimpic. Biatlonistul norvegian Sturla Holm Laegreid a făcut o confesiune surprinzătoare astăzi, 10 ianuarie, după ce a obținut medalia de bronz în proba individuală masculină de 20 km. Acesta a mărturisit public că a fost infidel.

Mai exact, Sturla Holm Laegreid a dezvăluit că și-a înșelat iubita. Acesta a punctat că în ciuda succesului său de pe plan sportiv, sufletul îi este plin de regrete din cauza unei greșeli făcute în viața personală. A înșelat-o chiar pe cea pe care o numește „iubirea vieții mele”.

„Există o persoană cu care aş fi vrut să împărtăşesc această medalie, dar care poate nu se uită astăzi. Cu şase luni în urmă am întâlnit iubirea vieţii mele – cea mai frumoasă şi drăguţă persoană din lume. Cu trei luni în urmă am făcut cea mai mare greşeală şi am înşelat-o”, a declarat norvegianul, în cadrul unui interviu.

De asemenea, sportivul a mai dezvăluit că și-a recunoscut greșeala și în fața femeii. I-a dezvăluit totul în urmă cu aproximativ o săptămână. Acela a fost cel mai greu moment din viața lui.

„I-am spus în urmă cu circa o săptămână. A fost cea mai grea săptămână din viaţa mea. (…) Sportul a ocupat un loc puţin diferit în viaţa mea în ultimele zile. Da, aş fi vrut să pot să împărtăşesc cu ea acest lucru”, a mai spus Sturla Holm Laegreid.

Sturla Holm Laegreid este de șase ori campion mondial la biatlon și a câștigat o medalie de aur la Jocurile Olimpice de iarnă din 2022 de la Beijing, ca parte a echipei de ștafetă a Norvegiei.

Acuzații grave la Jocurile Olimpice 2026! Cum au încercat unii sportivi să trișeze: Agenția Mondială Antidoping a intervenit

Lindsey Vonn, accidentată la Jocurile Olimpice 2026. În ce stare se află sportiva, după ce a fost luată cu elicopterul de pe pârtie