Medaliatul olimpic și-a înșelat iubita! A făcut dezvăluirile, în lacrimi, la Jocurile olimpice de iarnă 2026

De: Alina Drăgan 10/02/2026 | 23:15
Dezvăluiri neașteptate făcute de un medaliat olimpic! După ce a câștigat medalia la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026, cu ochii îl lacrimi și cu multe păreri de rău, acesta a mărturisit că și-a înșelat iubita. Ce declarații a făcut sportivul?

Jocurile Olimpice de iarnă 2026 se desfășoară în Milano și Cortina d’Ampezzo, Italia. Acestea au debutat în data de 6 februarie și se vor încheia în data de 22 februarie. Primele medalii au fost câștigate, iar cu ele au venit și unele dezvăluiri neașteptate.

Dezvăluiri neașteptate au fost făcute de un medaliat olimpic. Biatlonistul norvegian Sturla Holm Laegreid a făcut o confesiune surprinzătoare astăzi, 10 ianuarie, după ce a obținut medalia de bronz în proba individuală masculină de 20 km. Acesta a mărturisit public că a fost infidel.

Mai exact, Sturla Holm Laegreid a dezvăluit că și-a înșelat iubita. Acesta a punctat că în ciuda succesului său de pe plan sportiv, sufletul îi este plin de regrete din cauza unei greșeli făcute în viața personală. A înșelat-o chiar pe cea pe care o numește „iubirea vieții mele”.

„Există o persoană cu care aş fi vrut să împărtăşesc această medalie, dar care poate nu se uită astăzi. Cu şase luni în urmă am întâlnit iubirea vieţii mele – cea mai frumoasă şi drăguţă persoană din lume. Cu trei luni în urmă am făcut cea mai mare greşeală şi am înşelat-o”, a declarat norvegianul, în cadrul unui interviu.

De asemenea, sportivul a mai dezvăluit că și-a recunoscut greșeala și în fața femeii. I-a dezvăluit totul în urmă cu aproximativ o săptămână. Acela a fost cel mai greu moment din viața lui.

„I-am spus în urmă cu circa o săptămână. A fost cea mai grea săptămână din viaţa mea. (…) Sportul a ocupat un loc puţin diferit în viaţa mea în ultimele zile. Da, aş fi vrut să pot să împărtăşesc cu ea acest lucru”, a mai spus Sturla Holm Laegreid.

Sturla Holm Laegreid este de șase ori campion mondial la biatlon și a câștigat o medalie de aur la Jocurile Olimpice de iarnă din 2022 de la Beijing, ca parte a echipei de ștafetă a Norvegiei.

Acuzații grave la Jocurile Olimpice 2026! Cum au încercat unii sportivi să trișeze: Agenția Mondială Antidoping a intervenit

Lindsey Vonn, accidentată la Jocurile Olimpice 2026. În ce stare se află sportiva, după ce a fost luată cu elicopterul de pe pârtie

