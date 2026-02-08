Lindsey Vonn, accidentată la Jocurile Olimpice 2026. În ce stare se află sportiva, după ce a fost luată cu elicopterul de pe pârtie

Proba feminină de schi din cadrul Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina 2026 a avut un parcurs dramatic. Una dintre cele mai mari legende ale schiului alpin, Lindsey Vonn, a suferit o căzătură violentă la doar câteva secunde de la start. Sportiva americană, aflată la cei 41 de ani ai săi într-o tentativă curajoasă de revenire, a pierdut controlul la o săritură dificilă și s-a izbit puternic de pârtia înghețată.

Cursa a fost imediat întreruptă, iar echipele medicale au intervenit rapid, acordându-i primele îngrijiri chiar pe traseu. Lindsey Vonn a fost imobilizată și transportată cu o sanie specială, apoi preluată de un elicopter și dusă de urgență la spital. „Nu știu cu adevărat ce se va întâmpla de aici înainte, cred că probabil vom aștepta până vom putea vorbi cu ea. Are toți chirurgii și personalul ei de terapie fizică aici și medicii ei, așa că sunt sigură că ne vor da un raport și ne vom întâlni cu ea la spitalul unde a fost dusă. Cred că este evaluată chiar acum, este singurul lucru pe care l-am auzit, așa că sperăm să auzim mai multe în curând”, a mărturisit Karin Kildow, sora sportivei accidentată. Accidentul a fost cu atât mai șocant cu cât Lindsey Vonn intrase în competiție cu o problemă serioasă la genunchi, după o accidentare suferită recent într-o etapă de Cupă Mondială. Deși conștientă de riscuri, americanca alesese să participe, motivată de dorința de a concura din nou la cel mai înalt nivel, în ciuda vârstei și a istoricului medical complicat. Lindsey Vonn, accidentată la Jocurile Olimpice 2026

După accident, sora sportivei a subliniat că întreaga familie a trăit momente de mare tensiune, urmărind imaginile de pe pârtie. Karin Kildow a explicat că, deși căzătura a fost extrem de dură, nu crede că Lindsey va regreta vreodată alegerea de a concura, pentru că stilul ei a fost mereu unul bazat pe asumarea totală a riscurilor.

Potrivit acesteia, sportiva a intrat în competiție complet dedicată, conștientă de pericole, dar motivată de dorința de a-și testa limitele.

„Cu siguranță acesta a fost ultimul lucru pe care am fi vrut să-l vedem. S-a întâmplat repede, așa că atunci când se întâmplă asta, speri imediat că este bine. A fost înfricoșător pentru că atunci când începi să vezi tărgile scoase nu este un semn bun. Ea a îndrăznit foarte mult și a dat totul acolo, așa că este foarte greu de văzut, dar sperăm cu adevărat că este bine. Ea merge mereu la 110%, niciodată nu există mai puțin, așa că știu că și-a pus toată inima în asta. Uneori, pur și simplu, se întâmplă lucruri nefericite. Este un sport foarte periculos și există o mulțime de variabile în joc, așa că nu știu exact ce s-a întâmplat, dar a părut a fi o căzătură destul de grea. Sperăm doar la ce e mai bine, dar ea cu sigur nu va avea regrete. A fost sigură de decizia luată”, a dezvăluit Karin Kildow.

