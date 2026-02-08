Aparatul din locuință care consumă cât 1.500 de becuri economice. ‘Arde’ în 15 minute cât alte aparate în 24 de ore

În contextul în care majoritatea românilor au devenit mai atenți la consumul de pe facturile de electricitate, mulți dintre ei se gândesc de două ori atunci când folosesc anumite electrocasnice din locuință. Există un aparat care consumă cât 1.500 de becuri economice. ‘Arde’ în 15 minute cât alte aparate în 24 de ore. Iată despre ce este vorba!

Din pricina scumpirilor din ultima perioadă, tot mai mulți români se gândesc la modalități prin care să facă economie la facutrile de electricitate. Creșterea prețurilor la energie te va face să te gândești de două ori dacă vei mai folosi atât de des acest aparat din locuință sau dacă ai de gând să achiziționezi unul.

Aparatul care consumă cât 1.500 de becuri economice

Este vorba despre uscătorul de rufe. Pe lângă confort, un asemenea aparat poate avea impact direct asupra bugetului, cifrele de pe factura de electricitate fiind cele mai relevante. Alegerea unui uscător de rufe poate face diferența între un consum mare sau mic. De exemplu, un uscător dintr-o clasă energetică joasă poate consuma între 4-5 kWh pe ciclu, în timp ce un model performant folosește doar 2 kWh.

În magazinele de electrocasnice din România există trei tipuri principale de uscătoare de rufe. Alegerea corectă este esențială pentru a nu avea o factură încărcată, dar și pentru confortul din locuință.

Uscator de rufe cu evacuare – care consumă cel mai mult – între 3,5 și 5 kWh/ciclu

Uscătoare cu condensare – cu un consum moderat – între 2,5 – 4 KwH/ciclu

Uscătoare cu pompă de clădură – care consumă cel mai puțin – sub 2 kWh/ciclu

Pentru a alege mai ușor un astfel de aparat, este esențial să citești eticheta energetică (de la A la G). Clasa A este cea mai eficientă, cea din urmă fiind cea mai slabă. Eticheta oferă informații clare despre consumul anual estimat în kWh, raportat la numărul standard de cicluri. Spre exemplu, un uscător de rufe din clasa A poate consuma cu până la 60% mai puțin curent față de un uscător din clasa B.

De asemenea, dacă ai acasă deja un uscător de rufe, modul în care îl utilizezi este important și te poate ajuta să economisești bani la factura lunară. Evită ciclurile multiple și pornește-l doar atunci când încărcătură completă a aparatului. Curăță filtrul de scame. Filtrul murdar reduce eficiența uscătorului, determinând un consum mai mare.

