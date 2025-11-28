Acasă » Știri » Am făcut calculul complet. Cât curent consumă un frigider și câți lei plătești lunar, în funcție de furnizorul de energie electrică

De: Andreea Stăncescu 28/11/2025 | 16:37
Cât vei plăti pentru un frigider

Facturile la energie au devenit o preocupare tot mai mare pentru majoritatea familiilor din România și este esențial să înțelegem cât consumă fiecare electrocasnic din locuință. Frigiderul, fiind un aparat care funcționează continuu, reprezintă una dintre principalele surse de consum electric pe termen lung. Chiar dacă tehnologiile moderne au îmbunătățit semnificativ eficiența energetică, diferențele dintre modele, clase energetice și furnizori de energie pot duce la costuri lunare surprinzător de diferite. Pentru a clarifica aceste variații, am analizat consumul mediu al unui frigider și am realizat un tabel comparativ al costurilor, în funcție de tarifele actuale ale furnizorilor de energie de pe piață. 

Frigiderul este unul dintre puținele electrocasnice care funcționează permanent, motiv pentru care consumul său de energie are un impact vizibil în factura lunară. Totuși, diferențele dintre modele sunt considerabile, iar costurile pot varia mult în funcție de clasa energetică, de vechimea aparatului și, desigur, de prețul energiei electrice oferit de furnizor.

În general, un frigider modern din clasele energetice B, C sau D consumă între 15 și 25 kWh pe lună, în timp ce aparatele cu eficiență mai bună, precum cele din clasele A+ sau A++, au un consum situat în intervalul 20-40 kWh lunar. Pe de altă parte, frigiderele vechi, produse înainte de standardele actuale de eficiență, pot ajunge chiar și la 50 kWh sau mai mult în fiecare lună, ceea ce duce la costuri semnificativ mai mari.

Pentru o estimare realistă și simplificată, am folosit în calcul un consum mediu de 30 kWh/lună, reprezentativ pentru un frigider obișnuit întâlnit în majoritatea locuințelor. Pe baza acestui consum, tabelul de mai jos arată cât ar plăti lunar un consumator în funcție de furnizorul de energie electrică și de tarifele actuale.

Conform estimărilor, Hidroelectrica rămâne furnizorul cu cel mai avantajos preț, aproximativ 1.06 RON/kWh, rezultând un cost lunar de 31.80 RON pentru funcționarea frigiderului. Alte companii, precum Nova Power & Gas sau PPC, ajung la costuri lunare între 33.60 și 39 RON. Cele mai ridicate prețuri sunt înregistrate la furnizori precum E.ON Energie, Electrica Furnizare și Premier Energy, unde factura pentru același consum poate urca până la 46.20 RON.

