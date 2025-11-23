Noi impozite pentru români în 2026. Cine va scoate mai mulți bani din buzunare

Începând cu 2026, fermierii din România vor plăti impozit pe o serie de structuri agricole care anterior erau scutite, conform noii legi a impozitelor votată de Parlament pe 18 noiembrie 2025. Măsura se aplică pentru sere, solarii, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje și pătule pentru depozitarea cerealelor.

Noua reglementare introduce taxarea acestor clădiri la jumătate din nivelul standard, în funcție de tipul construcției și de dotările acesteia (apă, canalizare, electricitate, încălzire). Valoarea impozabilă va fi ajustată și în funcție de rangul localității și zona în care se află clădirea, printr-un coeficient de corecție stabilit de autorități.

Noi impozite pentru români în 2026

Anterior, aceste structuri erau scutite de impozitul pe clădiri, însă acum vor intra pe lista contribuabililor locali. Scopul modificării este creșterea veniturilor la buget prin extinderea bazei impozabile, afectând în special micii producători de legume și fermierii care au investit în depozite.

Practic, fiecare fermier va vedea o creștere a obligațiilor fiscale, chiar dacă impozitul aplicat va fi mai mic decât cel pentru clădirile similare utilizate în alte scopuri economice. Această schimbare face parte dintr-un pachet mai amplu de reforme fiscal-bugetare, menit să eficientizeze colectarea impozitelor și să reducă scutirile fiscale.

Pe lângă noile reguli pentru clădiri, legislația prevede și majorarea impozitelor pentru terenurile agricole, ceea ce va duce la o presiune fiscală mai mare asupra producătorilor agricoli începând cu anul viitor. Aceasta este una dintre cele mai semnificative schimbări fiscale pentru sectorul agricol din ultimii ani, iar autoritățile locale vor fi responsabile cu aplicarea și colectarea impozitelor.

Întreaga modificare vine în contextul în care statul caută să crească resursele publice, iar fermierii trebuie să-și recalibreze planurile financiare pentru a include noile taxe pe clădiri și terenuri. Ajustarea valorii impozabile în funcție de amplasament și dotări reflectă intenția legiuitorilor de a diferenția fiscal contribuabilii în funcție de potențialul economic al proprietăților lor.

