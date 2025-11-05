Acasă » Știri » Cum a scăpat Ilie Bolojan dintr-un accident teribil: “M-am făcut praf și pulbere”

Cum a scăpat Ilie Bolojan dintr-un accident teribil: “M-am făcut praf și pulbere”

De: Anca Chihaie 05/11/2025 | 14:37
Cum a scăpat Ilie Bolojan dintr-un accident teribil: “M-am făcut praf și pulbere”
Ilie Bolojan/ Sursa foto: Facebook

La aproape trei decenii după un accident care i-ar fi putut fi fatal, premierul Ilie Bolojan și-a amintit de intervenția salvatoare a echipei SMURD din Târgu Mureș, cărora le-a mulțumit personal în cadrul unei ceremonii aniversare.

Evenimentul a avut loc sâmbătă, 27 septembrie, cu ocazia marcării a 35 de ani de activitate a serviciului de urgență, reuniune la care au participat și lideri din administrație, alături de Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență și recunoscut drept „părintele SMURD în România”.

Ilie Bolojan a suferit un accident rutier

Accidentul în care a fost implicat Ilie Bolojan s-a petrecut în 1998, pe serpentinele care duc spre Sighișoara, în zona Târgu Mureș. Din cauza impactului frontal cu un parapet pe o curbă strânsă, Bolojan a suferit multiple răni grave, inclusiv fracturi ale coastelor și claviculei, precum și traume la nivelul capului. Situația era extrem de critică, iar intervenția rapidă și profesionistă a echipei SMURD a făcut diferența între viață și moarte.

„Sunt aici și să vă mulțumesc și personal. Acum peste 20 de ani, am avut un accident destul de serios, pe serpentinele care se duc înspre Sighişoara şi SMURD Târgu Mureş a intervenit pentru mine. Şi când tu şi membri ai familiei tale sunt salvaţi, se intervine, înţelegi ce înseamnă să ai oameni dedicaţi şi vă mulţumesc pentru acest lucru’, a transmis Ilie Bolojan.

Deși incidentul a avut loc în urmă cu 30 de ani, premierul a recunoscut în cadrul ceremoniei că amintirea gestului salvator al echipei de urgență rămâne vie și profundă. Evenimentul a oferit ocazia de a evidenția nu doar evoluția SMURD, ci și rolul crucial al profesioniștilor din domeniul medical de urgență, care intervin în situații limită pentru a salva vieți.

Pe la 5 dimineaţa am intrat frontal într-un parapet pe dealul Nadeşului, într-o curbă foarte strâmtă şi m-am făcut praf şi pulbere, cu fracturi de coaste, de claviculă, capul spart…, dar am scăpat. Cei care m-au evacuat de acolo au fost cei de la SMURD Târgu Mureş şi eu le sunt recunoscător şi spun că dacă am scăpat de acolo a fost şi datorită acestor oameni. Le mulţumesc că am avut şansa să fiu asistat de dânşii şi am scăpat dintr-un grav accident de circulaţie’, spunea Ilie Bolojan în 2013.

