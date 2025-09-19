Ilie Bolojan a făcut anunțul despre bursele studenților: ”Nu este posibil”

Anunț important la început de an universitar. Ilie Bolojan, premierul României, a explicat motivele pentru care guvernul a redus bugetul pentru bursele studenților în 2025. În doar câțiva ani, sistemul de burse a explodat.

Recent, Ilie Bolojan a clarificat situați burselor școlare din România. Acesta a lămurit anumite aspecte referitoare la modul de alocare a banilor în anii trecuți și transformările bugetare majore prin care trece țara noastră.

Ilie Bolojan a explicat de ce au fost reduse bursele elevilor

Printre reducerile cheltuielilor din pachetul de măsuri fiscale se numără reducerea numărului de posturi acoperite prin plata cu ora (aproximativ 15.000), din diminuarea degrevărilor (care vizau aproximativ 10.000 de cadre didactice) și din recalibrarea burselor elevilor. Anul acesta, în contextul măsurilor de austeritate impuse de guvernul Bolojan, bursele elevilor au fost reduse la trei categorii din cele 5:

burse de merit (450 de lei/ lună)- acordată pentru maximum 15% dintre elevii din fiecare clasă, cu media anuală de minim 9.00 și media 10 la purtare.

bursă socială (300 de lei/lună) – destinată elevilor cu venituri reduse, orfani, cu dizabilități sau situații medicale speciale.

bursă tehnologică – acordată elevilor din învățământul profesional pentru stimulare, fără cerere din partea elevului

În acest context, Ilie Bolojan a explicat motivele pentru care guvernul a redus bursele studenților. Acesta susține că măsura a fost una necesară pentru ca sistemul de burse ajunsese la un nivel ”aberant” de cheltuieli.

„Impactul pe educație este de 4-5 miliarde, anualizat, dat de reducerea numărului de posturi care erau acoperite de plata cu ora, aproximativ 15.000 de posturi în această situație, de reducerea degrevărilor, aproximativ 10.000 de oameni nu trebuiau să predea decât 2-4 ore, și de reducerea burselor, unde am ajuns în niște situații aberante. Eram în 2021 cu un volum de burse de sub 200 de milioane de lei și 4% dintre cei puțin peste 3 milioane de elevi care luau burse în 2015 au ajuns în 2020, după acest calcul, să plătim 40 de milioane de euro burse”, a transmis premierul pentru Euronews.

Pentru a se face înțeles, premierul României a comparat anul 2025 cu 2024, când sistemul de burse a explodat – atât din punct de vedere al beneficiarilor, cât și al cheltuielilor. Anul trecut, 62% din elevii din țară primeau burse, iar nivelul burselor ajunsese la aproape un miliard de euro.

„În 2024 am ajuns ca 62% din elevii din România să ia burse, numărul de elevi coborâse la sub 2,2 milioane și nivelul burselor totale ajunsese la aproape 1 miliard de euro. Nu este posibil, nu poți să crești în trei ani de zile de 25 de ori bursele și nu poți acorda burse pe perioada de vară pentru că nu se acordă nicăieri. Nu aveam acești bani. Nu eram pe excedente bugetare, deși și eu aș fi dorit să dăm burse la toată lumea dacă se poate. Dar dacă iei banii împrumut și plătești dobânzi mari an de an. Doar valoarea dobânzilor este cât Autostrada Moldovei”, a mai arătat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan și-a anunțat demisia, în aceste condiții! Premierul insistă cu concedieri în masă: ”10.000 de oameni”