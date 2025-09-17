Ilie Bolojan și-a anunțat demisia, în aceste condiții! Premierul insistă cu concedieri în masă: ”10.000 de oameni”

Tensiunile din Coaliție ating din nou cote maxime. Astăzi, partenerii de guvernare se întâlnesc într-o ședință care se anunță aprinsă, pe fondul discuțiilor despre tăierile de personal din administrația locală și plafonarea prețurilor la alimentele de bază.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că stabilitatea politică este vitală:

„O condiție atât pentru a menține o percepție de încredere în ceea ce privește indicatorii economici a României, dar și în ceea ce privește perspectiva pe termen lung pentru a genera predictabilitate, pentru a genera stabilitate pentru mediul de afaceri și pentru a arăta încrederea românilor în guvernare”.

Ilie Bolojan, despre demisie

Întrebat direct dacă va merge la ședința Coaliției cu demisia pregătită, Bolojan a răspuns tranșant, explicând mai întâi dimensiunea problemei:

„Ca să vă răspund, trebuie să-mi permiteți să fac un tablou cât se poate de corect al situației noastre. Așa cum am mai spus, diferența pe care România o are între cheltuielile pe care le face și veniturile pe care le încasează este de aproximativ 30 de miliarde de euro. Față de 130 de miliarde, noi cheltuim 30 de miliarde în plus. Ca să cheltuim acești bani, trebuie să îi împrumutăm. Împrumuturile sunt tot mai mari și costurile acestora sunt tot mai mari. România va plăti până la finalul anului dobânzi în valoare de 11 miliarde de euro, cât Autostrada Moldovei.”

Premierul a atras atenția că banii plătiți doar pe dobânzi echivalează cu programe întregi de investiții care nu mai pot fi realizate:

„În fiecare an, din cauza acestor dobânzi, românii nu văd Autostrada Moldovei și nici lucrări în fiecare localitate. Nu mai putem merge în felul acesta”.

Pentru a corecta problemele, soluția lui Bolojan este clară: reducerea masivă a cheltuielilor publice.

„Un bloc mare este al administrației publice locale, unde avem numai în aparatul propriu 130.000 de oameni și în restul aparatelor cel puțin atâția. Dacă vrem să echilibrăm lucrurile și să nu ajungem la situația din care am plecat, trebuie să ne reducem cheltuielile.”

În lipsa unor măsuri ferme, avertizează premierul, România riscă să nu-și mai poată plăti nici salariile și pensiile.

„(…) pentru că altfel ajungem într-o fundătură în care dacă astăzi plătim pensii și salarii, orice guvern vine, orice premier vine, dacă nu corectează lucrurile, nu le va mai putea plăti.”, a mai spus premierul la Antena 3.

