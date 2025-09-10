Adevăratul motiv pentru care Ilie Bolojan a spus „Trebuie să creștem vârsta de pensionare”

Declarațiile premierului au creat un val de reacții în rândul seniorilor care urmează să împlinească vârsta de pensionare. Inițial, Ilie Bolojan susținea că această schimbare ar urma să fie aplicată în cazul celor care primesc pensie specială, se pare că măsura ar urma să fie aplicată în cazul tuturor categoriilor de pensionari. Iată despre ce este vorba!

În prezent, vârsta de pensionare în România este de 63 de ani pentru femei și 65 de ani pentru bărbați, cu un stagiu minim de cotizare de 15 ani și stagiu complet de 35 de ani. Până în anul 2035, oficialii au pus în desfășurare procesul de egalizare, adică vârsta de pensionare a femeilor va ajunge egală cu cea a bărbaților. Ultima creștere a vârstei de pensionare a fost pentru femei, în ianuarie 2025, când a ajuhns la 62 și 4 luni.

De ce vrea Ilie Bolojan să crească vârsta de pensionare

Luni, 8 septembrie, în cadrul unui interviu, Ilie Bolojan a fost întrebat dacă pachetul 3 de măsuri fiscale se va afla și creșterea vârstei de pensionare. Acesta susținut că are în vedere adoptarea unei legi în care vârsta de pensionare ar urma să crească la toate categoriile, inclusiv la cei care urmează să primească pensii speicale.

Cu alte cuvinte, în România există mult prea mulți pensionari și prea puțini angajați, iar pentru a sustenabilitatea sistemului de pensii viitor, românii vor fi obligați să stea ceva ani în plus la muncă.

”Dacă nu creștem vârsta de pensionare în general, la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situație de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste 5 ani, peste 10 ani. Nu putem amaneta viitorul generațiilor care vin după noi. Din punctul meu de vedere, suntem în situația în care avem nevoie de mai mulți oameni în piața reală a muncii. Și pentru asta, că ne place, că nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare în așa fel încât, în intervalul 50-65 de ani, populația care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi, pentru că nu are cine să o înlocuiască”, declarat premierul Ilie Bolojan la TVR.

