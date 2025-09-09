Durere pentru Isa, fiica Oanei Roman, și în acest început de an școlar. Marius Elisei nu a căutat-o

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Oana Roman și Marius Elisei nu au rămas în relații bune după divorț. Cu toate astea, fiica lor, Isabela, este cea care are de suferit pe seama acestui aspect.

Anul școlar 2025-2026 a început ieri, 8 septembrie, iar micuța Isabela nu s-a bucurat de prezența tatălui ei în prima zi din clasa a V-a. Singura care i-a fost alături, Oana Roman, a făcut declarații dure despre lipsa de implicare a tatălui.

Marius Elisei nu se implică în viața Isabelei

După ce s-au separat, Oana Roman l-a acuzat în repetate rânduri pe Marius Elisei de faptul că nu mai este un tată prezent pentru Isabela și că o neglijează pe micuță. Această lipsă a fost simțită și ieri, atunci când fetița celor doi, în prima zi de școală, a avut-o alături decât pe mama ei.

Vedeta mărturisește că în afară de cei 500 de lei pe care îi trimite fetiței pe lună, Marius Elisei nu contribuie în niciun alt fel la creșterea Isabelei. Bărbatul nu a ajutat-o cu cheltuielile de început de an, dar și mai grav, nici nu a fost prezent în acest moment special din viața ei.

„Nici nu era nevoie să se contribuie cu nimic. Este acea pensie alimentară de 500 de lei (…) Nu s-a contribuit cu prezență, nu e nimic nou (…) Eu nu plâng, slavă lui Dumnezeu, pentru că câștig bine (…) Viața nu e corectă, eu am învățat asta de foarte mică, din păcate. Nu putem face altceva decât să scoatem ce mai bun din tot ce putem’, a declarat Oana Roman pentru spynews.ro.

