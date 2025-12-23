Acasă » Știri » De ce își ține Deea Maxer iubitul ascuns. Cei doi s-au mutat împreună: „Mi-a cunoscut copiii. E normal să facem lucrurile astea”

De ce își ține Deea Maxer iubitul ascuns. Cei doi s-au mutat împreună: „Mi-a cunoscut copiii. E normal să facem lucrurile astea”

De: Simona Tudorache 23/12/2025 | 15:56
De ce își ține Deea Maxer iubitul ascuns. Cei doi s-au mutat împreună: Mi-a cunoscut copiii. E normal să facem lucrurile astea

Deea Maxer iubește furtunos după despărțirea de Dinu Maxer. Acum, bruneta susține că și-a găsit cu adevărat fericirea, dar preferă să își țină relația departe de privirile indiscrete.

Deea Maxer a pășit după divorțul de Dinu Maxer direct la brațul lui Robert Drilea. Ea avea planuri mari, visa la o căsătorie, el își dorea altceva, așa că legătura s-a destrămat. După acest episod, Deea a mai fost suriprinsă și cu alte personaje, dar nu a confirmat nimic. Acum, etalează pe rețele de socializare poze cu Constantin Cataramă, psihoterapeut și tată a doi copii, cu care spune că și locuiește.

„A fost tot într-o imaturitate a mea. Apropo de vizibilitate, nu relația în sine. Nu am niciun regret în viață și tot ce am făcut, am făcut spre evoluția mea și ce am considerat bine pentru mine atunci, pentru copiii mei. A fost o relație benefică copiilor mei, nu regret absolut nimic. Vorbesc doar la expunere, pentru că eu rămăsesem într-un ritm de vizibilitate din punctul acesta de vedere inclusiv pe parte personală, lucru pe care l-am făcut încă de la 15 ani, intrând în lumina reflectoarelor. În asociere cu fosta relație, eram cu gândul că așa e necesar. Și mi-am dat seama că stai puțin, eu am de unde alege. Chiar am scris o poezie despre asta, cu ziariștii, presa și toate cele”, a povestit Deea Maxer într-un podcast.

De ce își ține Deea Maxer iubitul ascuns?

Bruneta susține că nu ezită să se afișeze alături de iubit, atunci când situația o cere, dar nu vrea să transforme povestea pe care o trăiește într-una publică. Deea Maxer preferă să arate doar frânturi din fericirea pe care o trăiește azi. S-a despărțit de trecut și dă o șansă viitorului.

„Mi-am dat seama că am dreptul să aleg și viața personală poate fi real personală. Nu e secretă, e doar discretă. Sunt invitată la un spectacol de cabaret la munte, eveniment la care evident că nu o să merg singură, o să merg însoțită de partenerul meu, cu care locuiesc în casă, care mi-a cunoscut copiii. E normal să facem lucrurile astea împreună ca un cuplu în normalitatea lui. Dar asta nu înseamnă că voi merge pe canapeaua unei televiziuni să dau declarații despre asta. Că avem noi social media, că funcționăm și că munca mea este acolo, expusă, mai postăm din viața de zi cu zi, o chestie normală, o excursie”, mai spune Deaa.

Foto: Facebook

Citește și: A câștigat 24.000€, dar riscă să scoată din buzunar dublu, cu o mișcare greșită! EX-soția artistului, redusă la tăcere de Kanal D

 Citește: Motivul REAL pentru care Robert Drilea și Deea Maxer s-au despărțit. Fostul iubit al brunetei RUPE tăcerea: ”Nu mai formăm un cuplu de câteva luni bune”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
De ce sărbătorim Crăciunul pe 25 decembrie? Puțini români mai știu de ce a fost aleasă această zi
Știri
De ce sărbătorim Crăciunul pe 25 decembrie? Puțini români mai știu de ce a fost aleasă această zi
Pleacă sau nu Răzvan Simion de la Neatza?! Prezentatorul de la Antena 1 a fost categoric: „Nu știi dacă ești bun sau nu”
Știri
Pleacă sau nu Răzvan Simion de la Neatza?! Prezentatorul de la Antena 1 a fost categoric: „Nu știi…
Surse: Percheziții la casa în care a trăit Rodica Stănoiu
Mediafax
Surse: Percheziții la casa în care a trăit Rodica Stănoiu
Sunt românii pregătiți să-și suspende președintele? Șansele reale pe care le are scenariul suspendării lui Nicușor Dan: „Ar ajunge să voteze invers” / „Banalizarea acestui mecanism excepțional riscă să erodeze democrația”
Gandul.ro
Sunt românii pregătiți să-și suspende președintele? Șansele reale pe care le are scenariul...
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc a atras atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc...
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile externe și deține averea acestuia
Adevarul
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile...
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
Digi24
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic...
Accident produs la nici două ore de la deschiderea Autostrăzii Moldovei: două persoane rănite
Mediafax
Accident produs la nici două ore de la deschiderea Autostrăzii Moldovei: două persoane...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Click.ro
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată...
VIDEO Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest lucru nu îi ajută”
Digi 24
VIDEO Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
Digi24
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
Promotor.ro
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Telefonul cu cea mai puternică cameră telefoto va fi lansat de Crăciun. Care sunt performanțele?
go4it.ro
Telefonul cu cea mai puternică cameră telefoto va fi lansat de Crăciun. Care sunt performanțele?
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Sunt românii pregătiți să-și suspende președintele? Șansele reale pe care le are scenariul suspendării lui Nicușor Dan: „Ar ajunge să voteze invers” / „Banalizarea acestui mecanism excepțional riscă să erodeze democrația”
Gandul.ro
Sunt românii pregătiți să-și suspende președintele? Șansele reale pe care le are scenariul suspendării lui...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce sărbătorim Crăciunul pe 25 decembrie? Puțini români mai știu de ce a fost aleasă această zi
De ce sărbătorim Crăciunul pe 25 decembrie? Puțini români mai știu de ce a fost aleasă această zi
Pleacă sau nu Răzvan Simion de la Neatza?! Prezentatorul de la Antena 1 a fost categoric: „Nu știi ...
Pleacă sau nu Răzvan Simion de la Neatza?! Prezentatorul de la Antena 1 a fost categoric: „Nu știi dacă ești bun sau nu”
Primele imagini dureroase de la înmormântarea Mălinei Guler. Ce scrie pe sicriul tinerei? Zeci de ...
Primele imagini dureroase de la înmormântarea Mălinei Guler. Ce scrie pe sicriul tinerei? Zeci de oameni au condus-o pe ultimul drum
Reacția înduioșătoare a unei bătrâne care vede rafturile pline în supermarket. Prețurile mici ...
Reacția înduioșătoare a unei bătrâne care vede rafturile pline în supermarket. Prețurile mici au făcut-o să plângă! „Merită tot”
Când vin alocațiile în ianuarie 2026. Se vor majora sau nu anul acesta?
Când vin alocațiile în ianuarie 2026. Se vor majora sau nu anul acesta?
Amenzi de până la 6.000 de lei pentru românii care fac asta în apartamentele lor. La ce trebuie să ...
Amenzi de până la 6.000 de lei pentru românii care fac asta în apartamentele lor. La ce trebuie să fie atenți
Vezi toate știrile
×