De ce își ține Deea Maxer iubitul ascuns. Cei doi s-au mutat împreună: „Mi-a cunoscut copiii. E normal să facem lucrurile astea”

Deea Maxer iubește furtunos după despărțirea de Dinu Maxer. Acum, bruneta susține că și-a găsit cu adevărat fericirea, dar preferă să își țină relația departe de privirile indiscrete.

Deea Maxer a pășit după divorțul de Dinu Maxer direct la brațul lui Robert Drilea. Ea avea planuri mari, visa la o căsătorie, el își dorea altceva, așa că legătura s-a destrămat. După acest episod, Deea a mai fost suriprinsă și cu alte personaje, dar nu a confirmat nimic. Acum, etalează pe rețele de socializare poze cu Constantin Cataramă, psihoterapeut și tată a doi copii, cu care spune că și locuiește.

„A fost tot într-o imaturitate a mea. Apropo de vizibilitate, nu relația în sine. Nu am niciun regret în viață și tot ce am făcut, am făcut spre evoluția mea și ce am considerat bine pentru mine atunci, pentru copiii mei. A fost o relație benefică copiilor mei, nu regret absolut nimic. Vorbesc doar la expunere, pentru că eu rămăsesem într-un ritm de vizibilitate din punctul acesta de vedere inclusiv pe parte personală, lucru pe care l-am făcut încă de la 15 ani, intrând în lumina reflectoarelor. În asociere cu fosta relație, eram cu gândul că așa e necesar. Și mi-am dat seama că stai puțin, eu am de unde alege. Chiar am scris o poezie despre asta, cu ziariștii, presa și toate cele”, a povestit Deea Maxer într-un podcast.

De ce își ține Deea Maxer iubitul ascuns?

Bruneta susține că nu ezită să se afișeze alături de iubit, atunci când situația o cere, dar nu vrea să transforme povestea pe care o trăiește într-una publică. Deea Maxer preferă să arate doar frânturi din fericirea pe care o trăiește azi. S-a despărțit de trecut și dă o șansă viitorului.

„Mi-am dat seama că am dreptul să aleg și viața personală poate fi real personală. Nu e secretă, e doar discretă. Sunt invitată la un spectacol de cabaret la munte, eveniment la care evident că nu o să merg singură, o să merg însoțită de partenerul meu, cu care locuiesc în casă, care mi-a cunoscut copiii. E normal să facem lucrurile astea împreună ca un cuplu în normalitatea lui. Dar asta nu înseamnă că voi merge pe canapeaua unei televiziuni să dau declarații despre asta. Că avem noi social media, că funcționăm și că munca mea este acolo, expusă, mai postăm din viața de zi cu zi, o chestie normală, o excursie”, mai spune Deaa. Foto: Facebook

