Victor Rebengiuc, amenințat cu moartea. Polițiștii au făcut deja primele descinderi în București

Actorul Victor Rebengiuc a fost ținta unor amenințări grave, iar autoritățile au intervenit prompt pentru identificarea celor responsabili. Polițiștii și procurorii au desfășurat percheziții în București, la domiciliile a două persoane suspectate că i-ar fi transmis mesaje violente, după ce artistul și-a exprimat public poziția pro-europeană în anul 2024, în perioada alegerilor prezidențiale din România.

Incidentul a avut loc în urma anunțului făcut de Victor Rebengiuc, în decembrie 2024, când a declarat că va participa la o manifestație civică organizată în Piața Universității, cu scopul de a susține direcția democratică și europeană a României.

La scurt timp după această poziționare publică, actorul a primit un mesaj pe o rețea de socializare, în care era insultat și amenințat cu acte de violență extremă, dacă nu renunță la implicarea sa și nu „lasă oamenii să voteze cum vor”.

„Lăsaţi-ne în pace, să votăm pe cine vrem, să votam şi pe cine e normal să votam, altfel băgăm toporul în capetele alea seci”, era mesajul primit de actor.

Pe 12 februarie 2026, Parchetul General, împreună cu Poliția Capitalei, a pus în aplicare mandate de percheziție la adresele celor doi suspecți. În urma descinderilor, aceștia au fost identificați, iar anchetatorii au ridicat mai multe probe care urmează să fie analizate în dosar. Suspecții au fost duși ulterior la sediul Serviciului de Investigații Criminale pentru audieri și alte proceduri legale.

Cercetările sunt desfășurate sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, iar faptele sunt încadrate la infracțiunea de amenințare. Autoritățile au transmis că investigația continuă, fiind urmărită stabilirea exactă a contextului și a motivelor din spatele mesajelor.

„În cursul zilei de astăzi, 12 februarie 2026, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a fost pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti, la adresa a doi suspecţi, într-o cauză penală având ca obiect săvârşirea infracţiunii de ameninţare”, anunţă, joi, Parchetul General,

