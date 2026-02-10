Acasă » Știri » Doliu la Hollywood! Actorul Blake Garrett a murit la doar 33 de ani

Doliu la Hollywood! Actorul Blake Garrett a murit la doar 33 de ani

10/02/2026 | 17:51
Doliu la Hollywood! Actorul Blake Garrett a murit la doar 33 de ani
Actorul Blake Garrett a murit la doar 33 de ani

Este doliu la Hollywood! Un cunoscut actor s-a stins din viață. Acesta a murit subit, la vârsta de numai 33 de ani. Familia și fanii sunt șocați de decesul prematur, iar mesajele de condoleanțe au început să curgă în mediul online.

Încă un actor celebru s-a stins din viață. Este vorba despre Blake Garrett, cel care a interpretat rolul lui Plug în filmul pentru copii „Cum să mănânci cartofi prăjiți”, lansat în anul 2006.

Blake Garrett s-a stins din viață subit, la vârsta de doar 33 de ani. Acesta a decedat duminică, în data de 8 februarie, în Tulsa, Oklahoma. Anunțul trist a fost făcut public chiar de către mama acestuia Carol Garrett, care a confirmat tragedia, fără a oferi însă detalii clare despre cauza decesului.

Potrivit informațiilor transmise presei, familia se află în așteptarea rezultatelor autopsiei, acestea urmând să stabilească oficial ce anume a dus la moartea tânărului actor.

„Familia așteaptă rezultatele autopsiei pentru a stabili cauza oficială a decesului”, se arată în informațiile transmise public.

Conform informațiile apărute în spațiul public, Blake Garrett s-ar fi confruntat în ultima perioadă cu dureri severe și ar fi fost diagnosticat cu zona zoster. Cu toate acestea, familia a subliniat că diagnosticul nu reprezintă o explicație oficială a morții, motiv pentru care rezultatele autopsiei sunt esențiale pentru clarificarea circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

Blake Garrett a cunoscut succesul în anii 2000. Actorul a devenit cunoscut publicului larg în anul 2026, după lansarea filmului pentru copii „Cum să mănânci viermi prăjiți”. Producția destinată întregii familii este inspirată din romanul cu același nume scris de Thomas Rockwell și spune povestea lui Billy, un băiat care încearcă să se adapteze la o școală nouă și ajunge să facă față unor provocări neobișnuite.

Blake Garrett și-a început cariera de la o vârstă fragedă, iar înainte de debutul pe marele ecran și-a construit cariera în teatrul local, unde a urcat pe scenă în numeroase producții. Printre piesele în care a jucat se numără spectacole precum „Aladdin și lampa fermecată”, „Peanuts: Un omagiu adus lui Charlie Brown”, „Vrăjitorul din Oz”, dar și musicaluri cunoscute precum „Annie” și „Grease”.

