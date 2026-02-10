Medicamentele banale care te pot lăsa fără permis. Puțini șoferi le știu

Dacă nu ai consumat substanțe interzise, dar urmezi un anumit tip de tratament, riscurile sunt aceleași dacă te urci la volan. Uneori, pastile pe care le iei pot influența testele antidrog. Ba mai mult și sancțiunile sunt la fel.

Ministerul Sănătății îi invite pe șoferi să țină cont de lista cu pastile pe care le-o pune la dispoziție, asta dacă nu vor să plătească mai mult decât face.

Dacă testul poate să nu releve clar adevărul, probele biologice și analizele de laborator nu pot fi contestate. Totul e să nu refuzi recoltarea, asta ți-ar putea aduce alte probleme. Pentru un astfel de caz, sancțiunile sunt severe, și se poate ajunge chiar în justiție. Tabloul e mult mai complicat decât pare la prima vedere.

Mulți dintre cei care au contestat decizia, au avut de câștigat. Probele solide au fost, însă, cele care au schimbat totul. Poți câștiga dacă spui adevărul.

„Lista medicamentelor autorizate în România care pot afecta capacitatea de a conduce autovehicule a fost realizată de către comisii consultative și direcțiile de specialitate ale Ministerului Sănătații, precum și de către Agenția Națională a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale din România cu scopul de a informa populația privind medicamentele care pot avea efecte psihoactive și care se eliberează cu sau fără prescripție medicală”, se arată pe pagina oficială a Ministerului Sănătății.

Medicamentele care îți pot influența atenția, reflexele și coordonarea și îți pot afecta capacitatea de a conduce sunt:

– analgezicele opioide,

– anxiolitice și sedative,

– antipsihotice,

-antihistaminice care provoacă somnolență

– unele anticonvulsivante.

Ce riști dacă iei pastile și te urci la volan

În general, atunci când te înhămezi la drum, trebuie să ai grijă ce pastile iei. Altfel, dacă ești oprit de Poliție, viața ți se poate schimba radical. Prevenția e necesară.

Ca să o ridicăm la rang de infracțiune, conform prevederilor articolului 336 din Codul Penal, modificat după decizia ÎCCJ din 27 ianuarie 2025, suspiciunea de consum de substanțe pshiactive sau de medicamente trebuie să fie confirmată din cel puțin două puncte de vedere: să fie dovedită prezența substanțelor psihoactive în probele biologice ale inculpatului. Ba mai mult, trebuie să se demonstreze că substanțele au afectat capacitatea șoferului de a conduce.

