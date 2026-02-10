Acasă » Știri » Ce înseamnă dacă ții banii în ordine în portofel. Ce spune asta despre tine

Ce înseamnă dacă ții banii în ordine în portofel. Ce spune asta despre tine

De: Simona Tudorache 10/02/2026 | 17:47
Ce înseamnă dacă ții banii în ordine în portofel. Ce spune asta despre tine

Dacă aranjezi bancnotele în ordine crescătoare în portofel, îți place să controlezi lucrurile, cel puțin asta spun experții. Potrivit specialiștilor în comportament, cei care pun mai întâi o bancnotă de 1 dolar, urmată de 5 dolari, 10 dolari, 20 de dolari, 50 de dolari și așa mai departe, fac asta pentru a se simți confortabil.

Acest mic ritual reflectă o ordine mentală care oferă siguranță și creează sentimentul că totul este sub control. Actul de a aranja bancnotele nu este o obsesie, ci mai degrabă un mecanism de autoreglare emoțională. La fel ca ștergerea mesei înainte de a pleca de acasă sau aranjarea patului dimineața, așezarea banilor într-un mod previzibil ajută la reducerea anxietății și la restabilirea echilibrului în mijlocul incertitudinii.

O altă trăsătură comună la cei care urmează acest obicei este atenția la detalii. Nu pot tolera improvizația sau dezorganizarea, planifică din timp și preferă o bună organizare în locul haosului. Această mentalitate este adesea asociată cu profesii precum contabilitatea, ingineria sau logistica, deși, în realitate, ține de un stil de viață care urmărește să mențină ordinea în fiecare aspect.

Care sunt persoanele care țin la ordinea din portofel.

Dintr-o perspectivă a psihologiei comportamentale, aceste persoane tind, de asemenea, să se raporteze la bani într-un mod conștient și responsabil. Evită cheltuielile impulsive, își creează bugete și urmăresc cheltuielile. Pentru această categorie, banii nu sunt doar un mijloc de plată, ci un instrument de stabilitate, așa că li se pare natural să fie aranjați perfect.

Pe lângă toate astea, acest tip de organizare aduce avantaje practice. În acest mod poți observa mai ușor ce numerar ai disponibil, poți accelera plățile și reduce riscul de a greși în situațiile de zi cu zi.

Pentru cei care nu suportă eșecurile neașteptate sau erorile inutile, menținerea facturilor în ordine devine și o formă de autoprotecție.

Culoarea contează, de asemenea, foarte mult. Dacă verdele, albastru sau galben au lipici la bani, roșul e de evitat, asta dacă nu vrei să îți cheltuiești mult mai repede salariul.

Citește și: Pensionarii din România care vor primi 600 de lei de Paște și Crăciun, dar și 100 de lei lunar pentru facturi

Citește și: Pensionarii care primesc ajutor de 1.950 de lei. Care sunt condițiile

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Medicamentele banale care te pot lăsa fără permis. Puțini șoferi le știu
Știri
Medicamentele banale care te pot lăsa fără permis. Puțini șoferi le știu
Doliu în lumea sportului! Campionul mondial la parașutism a murit în timpul unui zbor cu parapanta
Știri
Doliu în lumea sportului! Campionul mondial la parașutism a murit în timpul unui zbor cu parapanta
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Mediafax
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca...
Diplomație cu șampanie și lux. Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, petrecere cu Sprînceană pe yachtul omului de afaceri. Și-au turnat șampanie în cap și au făcut poze cu trabucuri scumpe
Gandul.ro
Diplomație cu șampanie și lux. Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, petrecere cu...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut...
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Adevarul
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel...
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului
Digi24
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună...
Tranzacții de peste 1 miliard de dolari într-un singur weekend pe o platformă online. Cum a fost posibil
Mediafax
Tranzacții de peste 1 miliard de dolari într-un singur weekend pe o platformă...
Parteneri
Cum arată şi din ce face bani Consuelo, fosta soţie a lui Adrian Mutu! Imagini rare cu bruneta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată şi din ce face bani Consuelo, fosta soţie a lui Adrian Mutu! Imagini...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
Digi 24
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o...
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor
Digi24
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal...
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
Promotor.ro
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
Uită de înghesuială: La aceste companii aeriene ai cel mai mare spațiu la picioare
go4it.ro
Uită de înghesuială: La aceste companii aeriene ai cel mai mare spațiu la picioare
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Diplomație cu șampanie și lux. Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, petrecere cu Sprînceană pe yachtul omului de afaceri. Și-au turnat șampanie în cap și au făcut poze cu trabucuri scumpe
Gandul.ro
Diplomație cu șampanie și lux. Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, petrecere cu Sprînceană pe...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Medicamentele banale care te pot lăsa fără permis. Puțini șoferi le știu
Medicamentele banale care te pot lăsa fără permis. Puțini șoferi le știu
Doliu în lumea sportului! Campionul mondial la parașutism a murit în timpul unui zbor cu parapanta
Doliu în lumea sportului! Campionul mondial la parașutism a murit în timpul unui zbor cu parapanta
Cele 3 zodii care scapă de ghinion de pe 15 februarie. Urmează doar lucruri bune pentru ele
Cele 3 zodii care scapă de ghinion de pe 15 februarie. Urmează doar lucruri bune pentru ele
Doliu la Hollywood! Actorul Blake Garrett a murit la doar 33 de ani
Doliu la Hollywood! Actorul Blake Garrett a murit la doar 33 de ani
Greșeala pentru care șoferii pot primi amendă de 8.100 de lei. Cine ignoră această regulă plătește ...
Greșeala pentru care șoferii pot primi amendă de 8.100 de lei. Cine ignoră această regulă plătește scump
Moşii de Iarnă 2026. Ce trebuie să facă credincioșii sâmbătă
Moşii de Iarnă 2026. Ce trebuie să facă credincioșii sâmbătă
Vezi toate știrile
×