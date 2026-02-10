Greșeala pentru care șoferii pot primi amendă de 8.100 de lei. Cine ignoră această regulă plătește scump

Dacă te deplasezi cu mașina pe drumurile publice, trebuie să ai Inspecția tehnică periodică (ITP) făcută. Altfel, ești bun de plată. Dacă pentru verificarea mașinii scoți din buzunar puțin bani, amenda te poate ustura rău la buzunar. Uneori, aceasta poate ajunge până la 8.100 de lei.

Mașinile noi se verifică la trei ani de la achiziționare, cele mai vechi la doi ani, iar taxiurile și mașinile închiriate la șase luni. Totul depinde de tipul mașinii și de vechime. Un control amănunțit te poate scăpa de multe belele. În prezent, valoarea punctului de amendă este calculată la 5% din salariul minim de 4.050 lei. Un autovehicul poate trece de această etapă doar dacă are defecte minore. În caz contrar, în maxin 30 de zile, trebuie reparată. Amenzile trebuie luate în seamă, deoarece nu lasă loc de interpretări.

• Amendă minimă (9 puncte): 1.822,5 lei

• Amendă maximă (20 puncte): 4.050 lei

• Total maxim cumulat (două sancțiuni): 8.100 lei

Ce schimbări intervin de la 1 iulie 2026

Totul se va schimba la 1 iulie 2026, când punctul de amendă ajunge la 216,25 lei. Când salariul o să sară la 4.325 lei, acesta va crește substantial. Grilele vor arăta asfel:

• Amenda minimă (9 puncte): 1.946,25 lei

• Amenda maximă (20 puncte): 4.325 lei

• Total maxim cumulat (două sancțiuni): 8.650 lei.

Ce amendă riști dacă nu ai ITP făcut

Dacă amenzile sunt substanțiale, pentru o verificare trebuie să depui o sumă modică. Aceasta se poate încadra între 100 și 400, depinde de vehiculul pe care îl conduci. Inspecția poate fi efectuată în orice stație acreditată de Registrul Auto Român (RAR).

• Motociclete și mopede: 100 – 150 lei.

• Autoturisme Benzină / Hibrid: 150 – 200 lei.

• Autoturisme Diesel: 200 – 250 lei.

• Vehicule 4×4 sau Utilitare (

De ce acte ai nevoie pe ITP

Atunci când te prezinți cu mașina, trebuie să ai la tine o serie de acte. Pe lângă actele bolidului și pe cele ale șoferului care vine cu mașina la verificat, care nu trebuie să fie neapărat proprietarul. Iată ce nu trebuie să îți lipească!

1. Certificatul de înmatriculare (talonul) în original;

2. Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV) în original (sau copie legalizată/cu ștampila băncii pentru vehicule în leasing);

3. Asigurarea RCA valabilă;

4. Actul de identitate al persoanei care prezintă vehiculul (nu este obligatoriu să fie proprietarul).

