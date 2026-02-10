Afecțiunea cu care Yasmin Awad s-a întors de la Survivor 2026: ”A fost mai rău!”

Yasmin Awad s-a numărat printre curajoșii care au acceptat în acest an provocarea Survivor. Dornică de aventură, influencerița s-a descurcat foarte bine la probe, însă parcursul ei în competiție s-a terminat brusc și nu așa cum se aștepta. Yasmin Awad a fost eliminată din motive medicale, iar acum a vorbit deschis despre problemele cu care s-a întors de la Survivor. Fanii au fost surprinși.

Yasmin Awad a intrat în competiția Survivor cu multă ambiție și dorința de a-și demonstra forța, atât fizică, cât și psihică. Pe parcursul emisiunii, aceasta a arătat că este o concurentă determinată și capabilă, reușind să aducă numeroase puncte Faimoșilor. Cu toate acestea, parcursul ei în competiție s-a încheiat mai devreme decât și-ar fi dorit, din cauza unor probleme medicale serioase.

Organismul ei a cedat sub presiunea condițiilor extreme din junglă, iar influencerița a ajuns la spital. Ulcerul i s-a reactivat, iar medicii au fost categorici.

„Așa vreau să vă amintiți de mine: zâmbind. Am ajuns acasă, doar că nu așa mă așteptam să mă întorc. Nu atât de repede și nu cu acest motiv. Mi-a plăcut enorm experiența. Nu m-am așteptat o clipă să am această problemă. Uitasem complet de ulcerul meu vechi… care a avut acum condiții bune ca să recidiveze. Îmi pare foarte rău!”, a transmis Yasmin Awad, pe Instagram.

Boala cu care Yasmin Awad s-a întors de la Survivor

Pe lângă ulcerul cu care s-a întors de la Survivor, Yasmin Awad s-a confruntat și cu alte probleme serioase când a ajuns acasă. Aceasta a făcut câteva analize, care au indicat faptul că are paraziți în corp. Fosta iubită a lui Florin Ristei a vorbit deschis despre cum a ajuns în această situație.

Ei bine, se pare că experiența din Dominicană a fost mult mai dură pentru Yasmin decât s-a văzut la televizor. Condițiile dure și lipsa hranei au făcut-o să ajungă în ipostaze în care nu își imagina. A mâncate de pe jos, a mâncate frunze, iarbă și s-a expus unor condiții ce au lăsat, se pare, urme.

„Mâncam constant mâncare de pe jos. Căutam constant chiștoace. Am mâncat frunze, fire de iarbă, tot felul de plante dubioase. Îmi turnam apă din mare peste orez, că să pot să-i dau un pic de gust sărat, de aceea am luat și paraziți. M-am spălat cu nisip în cap, în speranță că o să-mi ia sebumul. Nu s-a întâmplat asta, a fost mai rău. Am purtat în continuu aceleași haine. Lenjeria intimă era aproape mereu udă, pentru că era foarte multă umezeală pe insulă și foarte greu se usca ceva”, a mărturisit Yasmin Awad, în mediul online.

