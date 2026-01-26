Motivul real pentru care Yasmin Awad a fost dată afară de la Survivor. Ce au descoperit producătorii de la Antena 1

Yasmin Awad a intrat în competiția Survivor cu multă ambiție și dorința de a-și demonstra forța, atât fizică, cât și psihică. Pe parcursul emisiunii, aceasta a arătat că este o concurentă determinată și capabilă, reușind să aducă numeroase puncte Faimoșilor. Cu toate acestea, parcursul ei în competiție s-a încheiat mai devreme decât și-ar fi dorit, din cauza unor probleme medicale serioase.

Concurenta din echipa Faimoșilor s-a confruntat cu stări de rău accentuate, care au fost provocate de o afecțiune mai veche. Fosta iubită a lui Florin Ristei a mărturisit că nu se simțea deloc bine și că organismul ei a cedat sub presiunea condițiilor extreme din junglă. Astfel, ea a fost transportată la spital pentru un control amănunțit.

Prezentatorul Adi Vasile a explicat situația medicală, precizând că durerile severe de stomac au fost cauzate de reactivarea ulcerului de care Yasmin suferea. În urma controalelor, medicii au stabilit că participarea ei la Survivor nu mai este posibilă, deoarece ar putea să-i pună sănătatea în pericol. Deși dorința ei era să continue până la final, recomandarea specialiștilor a fost clară și anume că trebuie să se întoarcă acasă pentru a începe un tratament adecvat.

Yasmin Awad a fost extrem de emoționată să-și revadă colegii cu care a trecut prin atâtea experiențe dificile încă de la începutul emisiunii și îi pare rău că trebuie să se întoarcă în România.

Adi Vasile: Yasmin a auzat probleme medicale și de urgență a trebuit să părăsească tribul și să meargă la spital. Și am să o rog pe Yasmin să vi se alăture. Yasmin Awad: Îmi momentul ăsta sunt emoționată să-mi revăd colegii. Nu pot să mă abțin din plâns. Mi-e dor de ei și sper să sunteți bine. Adi Vasile: Yasmin, ai acuzat dureri de stomac. Acel ulcer pe care îl aveai s-a reactivat și a trebuit să mergi de urgență la spital. Au fost făcute investigații. Știu cât de mult ți-ai dorit să vii aici, să vii în Survivor. Știu să ți-ai dorit să mergi până la capăt, dar din păcate, sfatul medical este foarte clar și din păcate pentru tine aici se opresște această comeptiție. Va trebui să te întorci acasă și să începi tratamentul care să te facă bine. Drumul tău în Survivor se oprește acum. Yasmin Awad: Îmi pare foarte rău.

